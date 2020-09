Der Bebauungsplan Im Blatt in Neuheim ist angenommen – doch gilt die Abstimmung? Mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 81 Prozent haben die Stimmberechtigten am Sonntag den Antrag des Gemeinderats unterstützt. Die Abstimmung wurde trotz einer hängigen Beschwerde dagegen durchgeführt. Raphael Biermayr 27.09.2020, 13.16 Uhr

Die auffällige Terrassensiedlung «Im Blatt» in Neuheim soll in einen Bebauungsplan überführt werden – 46 Jahre nach dem Beginn der Bauarbeiten an den ersten Gebäuden. Das haben die Stimmberechtigten am Sonntag entschieden, mit 639 Ja- zu 150 Nein-Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 58,4 Prozent.