Der Chesselbach in Malters

wird in die Schranken gewiesen Die Holzrückhalteanlage Ettisbühl schützt Malters, Littau und Emmen vor grossen Schwemmholzmassen. Wegen der starken Niederschläge Anfang Juni braucht es derzeit Unterhaltsarbeiten. Sandra Monika Ziegler (Text) und Eveline Beerkircher (Bilder) 23.07.2020, 16.00 Uhr

Mit den starken Regengüssen vom 1. und 2. Juli wurde vom Malterser Chesselbach tonnenweise Material in die Rückhalteanlage Ettisbühl angeschwemmt, darunter viel Holz. Um die Funktion der Anlage aufrecht zu erhalten, muss das im Rückhaltebecken aufkommende Gehölz entfernt werden, erklärt Projektleiter Patrick Schibli von der kantonalen Dienststelle Verkehr und Infrastruktur. Oberhalb der 20 Meter langen Stauklappe hat man freie Sicht ins 36 Meter lange Tosbecken, in dem ein Teil des angeschwemmten Kieses liegt. Das Tosbecken dient zur Verzögerung der Strömung.

Holzrückhalteanlage Ettisbühl: Stauklappe mit Tosbecken und angeschwemmten Kies.



«Wenn mehr als 250 Liter Wasser pro Sekunde durchlaufen, öffnet sich die Schleuse», erklärt Schibli. Weiter unten wird das Schwemmholz von über 60 Metallrechen, die bis zu fünf Meter in den Himmel reichen, aufgehalten. Dieser Holzrückhalteraum wurde dank einer Geländeabsenkung von bis zu 4,5 Metern erschaffen, um den Wasserspiegel bei Hochwasser in Schach zu halten.

Projektleiter Patrick Schibli zeigt die Arbeiten beim Chesselbach. Damit nicht zu viel Schwemmholz in die Kleine Emme gelangt, wurden Metallrechen aufgestellt.



Das angeschwemmte Material muss nun wieder entfernt werden, damit die Anlage weiterhin gut funktioniert. Auf der anderen Seite der Schleuse, im Flussbett der Kleinen Emme hat sich über die Jahre viel Sand angehäuft und es entstand Schlammbildung. Ein Umstand den Schwimmerinnen und Schwimmer nicht so schätzen, so Schibli.

Kampf den Neophyten

Im Auffangbecken werden sperrige Weidenstöcke und Neophyten ausgefräst. Die Weidestöcke werden entfernt, damit sie nicht das Schwemmholz bremsen, erklärt Schibli und fügt an:

«Das ist wichtig, damit das Holz bei Hochwasser den vorgesehenen Weg nimmt und im Rechen hängen bleibt. Das Material, das hier gestoppt wird, gelangt nicht in die Kleine Emme.»

Im Holzrückhalteraum werden sperrige Weidestöcke und Neophyten entfernt.





Entfernt werden auch Neopyhten, wie die Goldraute oder das kanadische Berufkraut, das oft mit der heimischen Kamille verwechselt wird. So gibt es Platz für heimische Gewächse. Das Ziel ist eine nachhaltige Bepflanzung aus lokaler Herkunft. So werden etwa standortgerechte Weiden, Hochstauden, Schilf und Röhricht verwendet. Die Kosten für die gestalterische Aufwertung am Chesselbach liegen bei 3000 Franken.

Die Pflanzen werden über Jahre gepflegt und tragen so zu einer üppigen Bachstruktur und Uferstabilität bei. Die Pflege der Ufervegetation sei enorm wichtig, sagt Schibli, damit der Schutzeffekt nachhaltig aufrecht erhalten werden kann. Deshalb habe die Neopyhtenbekämpfung ebenfalls einen zentralen Stellenwert.

Die Schutzwirkung vor Abschwemmung, so Schibli, entfalte sich bei Normalregen schon im ersten Jahr. Bereits zwei, drei Jahre später entwickle sich der Schutz vor grösserer Oberflächenerosion. Doch: «Wichtig ist auch, dass sich der Kesselbach bis zu einem gewissen Grad eigendynamisch entwickeln kann.»