Der Corso im Überblick: Alles zum monstermässigen Fasnachtsende in Luzern

Am Dienstagabend geht die Luzerner Fasnacht 2020 mit dem traditionellen Monstercorso zu Ende. Er führt alle «Vereinigte»-Guuggenmusigen, Kleinformationen und Sujetgruppen zu einem gigantischen Umzug zusammen. 25.02.2020, 19.06 Uhr

Rüssgusler Ebikon an der Tagwache am Schmutzigen Donnerstag in Luzern. Bild: Philipp Schmidli (20. Februar 2020)

Ab 19.30 Uhr findet der Monstercorso statt. Dass der Umzug auch durch die Gassen der Luzerner Altstadt führt, macht seine besondere Faszination aus. Die Route ist auch heuer dieselbe wie immer: Start ist um 19.30 Uhr in der Bahnhofstrasse beim Luzerner Theater, danach geht's über die Seebrücke, den Schweizerhofquai und die Töpferstrasse in die Hertensteinstrasse und von da in die Altstadt. Planmässiges Ende des Monstercorsos ist um 22 Uhr, seine Auflösung ist am Ende des Löwengrabens beim Mühleplatz.