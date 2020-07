«Der Entscheid ist mir sehr schwergefallen» – nach 12 Jahren tritt der Krienser Sozialvorsteher Lothar Sidler ab

Der Krienser Stadtrat Lothar Sidler (CVP) hätte das Amt gerne weiterhin ausgeübt. Nach dem ersten Wahlgang verzichtete er jedoch auf eine erneute Kandidatur. Nun blickt der Sozialvorsteher auf viele Höhen und einen Tiefpunkt zurück. Stefan Dähler 14.07.2020, 17.00 Uhr

Lothar Sidler vor dem Stadthaus, das er im September verlässt.

Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 14. Juli 2020)

«Ich war rüüdig gerne Sozialvorsteher», sagte Lothar Sidler nach seinem letzten Auftritt im Krienser Einwohnerrat Ende Juni. Nach zwölf Jahren im Amt fällt dem 59-jährigen CVP-Politiker der Abschied schwer. Gerne hätte er neue Projekte wie die Entwicklung einer Sozialstrategie oder eines neuen Versorgungskonzepts Gesundheit und Alter angepackt.

Doch nach dem enttäuschend verlaufenen ersten Wahlgang im März sei ihm klar geworden, dass viele Leute nicht mehr wollen, dass ein Bisheriger nochmals antritt. «Nicht in der CVP, aber ausserhalb», betont Sidler. Mit seinem frühzeitigen Verzicht wollte er ermöglichen, dass jemand Neues antreten kann – was am Ende mit der Wahl von Christine Kaufmann auch von Erfolg gekrönt war. Er sagt:

«Der Entscheid ist mir sehr schwergefallen, doch es ist nicht meine Art, abzuwarten, was die anderen machen.»

Sidler war früher Anwalt und Notar. Das Sozialdepartement erhielt er 2008, weil dort die einzige Vakanz bestand – und fand schnell Gefallen daran. «Man kann viel gestalten. Und ich habe ein Gespür für Leute, die tief unten anfangen müssen. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich in einfachen Verhältnissen aufgewachsen bin. Um mir das Studium zu ermöglichen, waren wir auf Stipendien angewiesen.» Weiter habe er erlebt, was es heisst, aufgrund der Herkunft beurteilt zu werden – Sidlers Mutter war Deutsche, das wurde ihm vorgehalten. «Die Integration von Ausländern war mir immer ein wichtiges Anliegen.»

Lothar Siedler (rechts) freut sich mit Cyrill Wiget 2008 über die Wahl in den damaligen Gemeinderat.

Bild: Nadia Schärli (Kriens, 1. Juni 2008)

Bürgerliche Gesinnung und soziales Denken vereinen

Wichtige Projekte, die Sidler als Sozialvorsteher umgesetzt hat, waren zu Beginn das Versorgungskonzept Gesundheit und Alter, das die Grundlage für die Spitex bildete, die Einführung der Kesb und zuletzt die Auslagerung der Heime und der Gestaltungswettbewerb für das Heim Grossfeld. Stolz ist er darauf, dass das Parlament ihm viel Vertrauen entgegengebracht habe. «Ich war dossierfest und man hat mir darum geglaubt, das hat vieles erleichtert.» Sein Ziel sei gewesen, eine bürgerliche Gesinnung und soziales Denken zu vereinen. Sidler führt aus:

«Seit ich im Amt war, gab es dauernd Sparprogramme. Dennoch ist es mir gelungen, gewisse Leistungen auszubauen.»

Als Beispiele nennt er die Infostelle Gesundheit als zentrale Anlaufstelle für die Bevölkerung oder das Projekt Papagei zur sprachlichen Frühförderung. Gemeinsam mit den Kirchgemeinden unterstützte Kriens das einst private Angebot, dem das Geld ausgegangen war. Inzwischen ist es Teil der Volksschule. Weiter erwähnt er die Zusammenarbeit mit dem Verein Kirchliche Gassenarbeit Luzern bei der Unterstützung von Randständigen, die in Kriens gemeldet waren, doch in Luzern den Alltag verbrachten. Dank eines Treuhanddienstes müssen diese Beiträge nicht in Kriens abholen, sondern können das bei der Gassenarbeit erledigen. «Das vereinfacht den Zugang und verhindert, dass sie die Rechnungen nicht zahlen und weiter abrutschen.»

Delikate Abstimmung um Asylzentrum

Anspruchsvoll waren für Sidler die Diskussionen um die Eröffnung von Asylzentren – besonders, als mit einer Initiative 2013 jenes beim Grosshof verhindert werden sollte. «Ich hatte grossen Respekt davor, die Zuwanderung war damals ein grosses Thema.» An Informationsanlässen habe er zunächst sehr viel Widerstand gespürt. «Aber im Gespräch hat man gemerkt, dass sich die Leute differenzierte Gedanken machen und auch Mitgefühl haben für die Flüchtlinge.»

Lothar Sidler fotografiert vor der Abstimmung über das Asylzentrum beim Grosshof. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 22. September 2013)

Der persönliche Kontakt habe viel bewegt, ist Sidler überzeugt. «Ich musste aber auch Zugeständnisse machen, etwa, dass Asylsuchende in Kriens keine zusätzlichen Mietwohnungen beziehen.» Am Ende scheiterte die Initiative überraschend deutlich.

Auf die Frage hin, ob er etwas bereue, überlegt Sidler lange und kommt dann auf den Streit um die Kürzung der Nebeneinkünfte im Stadtrat von 2018 zu sprechen. «Ich würde es zwar nicht anders machen», sagt er rückblickend. «Ich wollte nicht etwas akzeptieren, was für mich nicht stimmt.» Doch für den Stadtrat sei es am Ende sehr schlecht herausgekommen. Sidler:

«Das hat uns geschadet, das Vertrauensverhältnis war weg und unsere Leistungsfähigkeit war geschwächt.»

Sidler betont aber, dass es nicht stimme, dass der Stadtrat zerstritten gewesen sei. «Wir haben uns zusammengerauft und weiterhin versucht, das Beste für Kriens zu machen.» Allerdings habe der Streit auch das Verhältnis mit dem Parlament belastet. «Ich weniger, aber meine Kollegen wurden teils übermässig hart angepackt. Es ging nur darum, ihnen ans Bein zu treten. Sie haben mir sehr leidgetan. Das hat Spuren hinterlassen, war eine belastende Zeit.»

Neue Stelle im Sozialbereich gefunden

Wie Sidler werden auch alle anderen bisherigen Stadträte ab September nicht mehr im Amt sein. «Zuerst hat mich die Zukunftsangst gepackt: Was macht man, wenn man schon fast 60 ist?» Doch inzwischen hat Sidler eine neue Stelle gefunden: Er wird in einem 60-Prozent-Pensum Geschäftsleiter des kantonalen Spitexverbands. Dieser hat seinen Sitz im Krienser Lindenpark – eine Institution, bei deren Planung Sidler stark beteiligt war. «Das ist schon speziell und ich freue mich darauf.»

Worauf er sich ebenfalls freut, ist, mehr Freizeit zu haben, zu reisen, zu fotografieren und wieder öfters ins Theater oder Kino zu gehen. «Was ich nicht mehr nachholen kann, ist die Zeit mit den Kindern. Teils konnte ich sie nicht so begleiten, wie das mit einem anderen Job möglich gewesen wäre.» Einen Ratschlag will er seinem Nachfolger Cla Büchi (SP) nicht auf den Weg geben:

«Ich will den Neuen nicht dreinreden. Ich war auch froh, dass mir mein Vorgänger Peter Prinz nicht gesagt hat, wie es

gehen soll.»

Bei Fragen werde er aber sicher zur Verfügung stehen. Noch offen ist, ob Sidler politisch aktiv bleibt – wenn, dann nur im Hintergrund. «Etwa für administrative Arbeiten in der Partei, die sonst kaum jemand erledigen will. Aber ich bleibe ein politischer Mensch, das bringt man nicht mehr weg.»