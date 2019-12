Der Eschenbacher Gemeinderat setzt auf Solarenergie Die Stimmbürger entscheiden über ein 1,2-Millionen-Franken-Projekt. Dabei gibt es auch mahnende Töne.

Ernesto Piazza 06.12.2019, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Eschenbach will in Fotovoltaik-Anlagen investieren. Urs Flüeler, KEYSTONE

Seit 2011 darf sich Eschenbach Energiestadt nennen. Und soeben ist die Kommune wieder rezertifiziert worden. Nun will der Gemeinderat einen weiteren Schritt gehen. Er plant in Kombination mit Photovoltaikanlagen die Errichtung eines Arealnetzes für das Kieswerk und die Schulanlagen. Deshalb bringt die Exekutive an der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember einen Sonderkredit von 1,6 Millionen Franken, abzüglich einer Einmalvergütung von 429 000 Franken (eidgenössisches Energiegesetz), zur Abstimmung. Der Nettobetrag liegt bei 1,171 Millionen Franken.