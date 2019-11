Der EVZ ist von Verletzungssorgen geplagt. Nun soll Dario Meyer den Zugern bis Weihnachten aus der personellen Not helfen.

Der EV Zug übernimmt Dario Meyer leihweise vom HC Davos Der EVZ ist von Verletzungssorgen geplagt. Nun soll Dario Meyer den Zugern bis Weihnachten aus der personellen Not helfen.

(zim) Beim EV Zug fallen zur Zeit mit Fabian Schnyder, Sven Senteler, Erik Thorell, Jérôme Bachofner und Johann Morant fünf Stammspieler der ersten Mannschaft längerfristig aus. Auch das Farmteam EVZ Academy blieb vom Verletzungspech nicht verschont.

Aufgrund des personellen Engpasses und um sich gegen allfällige weitere Ausfälle abzusichern, hat der EVZ laut einer Mitteilung vom HC Davos den bald 23-jährigen Flügelstürmer Dario Meyer bis zur Weihnachtspause ausgeliehen.

Der 185 Zentimeter grosse und 82 Kilogramm schwere Berner hat in der laufenden Saison je sieben Spiele für den HCD und das Farmteam Ticino Rockets bestritten. In der letzten Saison kam er vom SC Bern zu den Bündnern und erzielte in 57 National League-Einsätzen 17 Scorerpunkte.