Der FC Luzern übernimmt das Restaurant Schützenhaus, das zum Treffpunkt für die Fans werden soll Ins Restaurant Schützenhaus auf der Allmend kehrt neues Leben ein: Der FCL richtet dort einen «multifunktionalen Treffpunkt für alle Fans und Partner ein». Martin Messmer Jetzt kommentieren 15.09.2021, 09.09 Uhr

«Heute ist ein grosser Tage für den FC Luzern und seine Fans und Partner!»: So beginnt die Medienmitteilung des FC Luzern, in welcher der Klub darüber informiert, dass er nun in die Gastronomie einsteigt. Auf Anfrage sagt Mediensprecher Markus Krienbühl: