Der Grundstein für den neuen multifunktionalen Pavillon auf dem Campus Sursee ist gelegt Der Neubau für Kongresse, Fachmessen und Firmenanlässe soll im Frühling 2022 eröffnet werden. Susanne Balli 13.10.2020, 17.02 Uhr

So soll der neue Pavillon auf dem Campus Sursee aussehen. Visualisierung: PD

Am Campus Sursee entsteht derzeit der Ersatzneubau für das alte Hallenbad. Am Dienstag fand die Grundsteinlegung für den sogenannten Multifunktionspavillon statt, wie es in einer Mitteilung heisst.