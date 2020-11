Der Güsel-Kampf ist entbrannt: Wieso Luzerner auf dem Land Plastik recyceln können, aber nicht in der Stadt und Agglo Was das Recycling von Kunststoffen anbelangt, ist der Kanton Luzern ein Flickenteppich. Nun arbeiten die zuständigen Abfallverbände ein Konzept aus. Bis zu dessen Umsetzung dürfte es aber noch lange gehen. Niels Jost 23.11.2020, 05.00 Uhr

Nottwil möchte zur ersten «plastikarmen» Gemeinde der Schweiz werden. Bild: Patrick Huerlimann, (Sursee, 04. November 2020)

Nottwil möchte zur ersten «plastikarmen» Gemeinde der Schweiz werden. In der Verwaltung und an Anlässen soll auf Kunststoffe verzichtet werden. Zudem können Nottwiler ihre Shampoo- und Putzmittelflaschen, Fleisch- oder Käseverpackungen künftig beim Werkhof entsorgen. Dieser wird derzeit erweitert.

Solche Entsorgungsstellen gibt es auf dem Land unzählige. Nicht so in der Stadt und Agglomeration Luzern. Hier landen die Kunststoffe – ausser PET und PE – im Güselsack. Und werden verbrannt. Dies in der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) Renergia in Perlen. Dort werden jährlich rund 140'000 Tonnen Siedlungsabfall «thermisch verwertet». Sprich: Die Abwärme wird genutzt, um 44'000 Haushalte mit Strom, die Perlen Papier mit Prozessdampf und 2000 Einfamilienhäuser mit Fernwärme zu versorgen.

Der Abfallverband Real (Recycling Entsorgung Abwasser Luzern) empfiehlt wegen dieser «guten Ökobilanz», Plastik nicht separat zu sammeln. «Die gemischten Kunststoffe sind aktuell am nachhaltigsten über den Kehrichtsack oder über die vom Detailhandel oder Real bereits angebotenen Separatsammlungen zu entsorgen», schreibt Real auf seiner Webseite.

Abfallverbände und Migros planen Recycling-Konzept

Beim Plastik-Recycling ist der Kanton Luzern also ein Flickenteppich. Das soll sich ändern. Die Zentralschweizer Abfallverbände erarbeiten derzeit unter Federführung von Real mit der Migros ein Konzept für eine separate Kunststoffsammlung. Der orange Riese wollte ein solches im Sommer einführen, musste das Projekt jedoch auf Druck der Verbände und wegen rechtlicher Abklärungen kurzzeitig abblasen.

Das Konzept soll aufzeigen, ob eine zusätzliche Mischkunststoffsammlung einen ökologischen Mehrwert gegenüber der Entsorgung im Kehricht bringt, schreibt Martin Zumstein, Vorsitzender der Real-Geschäftsleitung, auf Anfrage. Gleichzeitig soll es den rechtlichen Rahmenbedingungen sowie dem Kostendeckungsprinzip gerecht werden.

Umstritten: Lohnt sich Recycling oder nicht?

Diese Kostendeckung und der ökologische Nutzen sind umstritten. Die Gegner des Kunststoffrecyclings wie Real sprechen aufgrund der aufwendigen Sortierung und des kleinen Erlöses des rezyklierten Materials von einer geringen Öko-Effizienz. Diese Öko-Effizienz, argumentieren die Befürworter, widerspiegle allerdings nur die Reduktion der Umweltbelastung pro eingesetzten Franken – die effektive Wirkung für die Umwelt sei hingegen etwa gleich gross wie beim Recycling von PET, Papier oder Glas. Mit anderen Worten: Beim Entscheid für oder gegen Kunststoffrecycling geht es letztlich ums Geld. So kommt auch eine von Real in Auftrag gegebene Studie von 2015 zum Schluss: «Je höher die Menge separat gesammelter Kunststoffe, desto höher fällt der Umweltnutzen aus und desto höher sind jedoch die Kosten für die Abfallverbände, beziehungsweise die Gemeinden.»

Ein Befürworter des Kunststoffrecyclings ist Markus Tonner. Er ist Geschäftsleiter der Innorecycling AG aus dem thurgauischen Eschlikon, wo auch die gemischt gesammelten Kunststoffe aus Luzern rezykliert und zu Regranulat verarbeitet werden, woraus Tragtaschen, Transportkisten oder Rohre für den Bau entstehen. Tonner sagt: «Was den ökologischen Nutzen betrifft, überwiegt die gemischte Sammlung von Kunststoffen klar gegenüber der thermischen Verwertung in einer KVA.» Denn anders als bei der Verbrennung ginge der Rohstoff nicht verloren, sondern werde wiederverwertet.

Für Martin Zumstein geht diese Rechnung nicht auf. «Stoffliches Kunststoffrecycling verdient seinen Namen nur, wenn auch tatsächlich ein wesentlicher Teil rezykliert werden kann und die Kunststoffgranulate von der Verpackungsindustrie eingesetzt werden. Beides ist aktuell zu wenig der Fall, und dies ist den sammelnden Konsumenten nicht bewusst.»

Verpackungsindustrie in der Pflicht

Damit sich das Recycling lohnt, müsse die technische Recyclingquote von aktuell rund 50 Prozent verbessert werden, so Zumstein. Er sieht auch die Verpackungsindustrie in der Pflicht: «Sie muss den Einsatz von recycelbaren Materialien forcieren und gleichzeitig verpflichtet werden, Rezyklat zurückzukaufen damit eine Nachfrage vorhanden ist.»

Bei der Verpackungsindustrie sieht auch Markus Tonner Handlungsbedarf. Er ist positiv gestimmt: «In dieser Branche spüren wir derzeit viel Rückenwind.» So gebe es Bestrebungen, die Verpackungen besser rezyklierbar zu machen. Zum Argument der höheren Recyclingquote sagt Tonner:

«Man kann immer zuwarten, bis etwas perfekt ist. Wir sind schon jetzt zufrieden mit der Quote.»

Zwar liege diese netto tatsächlich bei ungefähr 50 Prozent, das Brutto-Potenzial hingegen bei zirka 65 Prozent.

Beide würden nationale Lösung begrüssen

In einem Punkt sind sich beide einig: Eine nationale Lösung für das Kunststoffrecycling, wie sie der Nationalrat derzeit fordert, sei begrüssenswert. Gemäss Tonner müsste diese aber von der Privatwirtschaft mitgetragen werden und flexibel sein, sodass sie beispielsweise an städtische und ländliche Gebiete angepasst werden könne.

Wie das funktionieren könnte, zeigt womöglich das Zentralschweizer Projekt von Real und der Migros. Dieses soll gemäss Martin Zumstein auch auf andere Regionen und Detailhändler anwendbar sein, wodurch letztlich eine gesamtschweizerische Lösung entstehen könnte. Wann das Projekt umgesetzt wird, ist ungewiss. Die Verhandlungen würden laufen, heisst es seitens Real und der Migros.

Klar ist derweil, dass Real mit den anderen Zentralschweizer Abfallverbänden zur Zeit keine eigene Anlage für das Kunststoffrecycling bauen wird. Zumstein schreibt: «Die zu erwartende gesammelte (kleine) Kunststoffmenge rechtfertigt unserer Meinung nach aktuell keine eigenen Anlagen.» So seien nur rund drei Prozent der brennbaren Siedlungsabfälle Kunststoffe. Zumstein weiter: «Eine (Zentral-)Schweizer Lösung zur Sortierung und Verwertung ist aus logistischer Sicht durchaus anzustreben und wird gegebenenfalls von uns auch unterstützt, falls die Mengen steigen und dies wirtschaftlicher und ökologischer sein sollte.»