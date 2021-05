Abstimmung Der Hauseigentümerverband des Kantons Luzern positioniert sich beim CO2-Gesetz anders als der nationale Verband Stimmfreigabe anstelle der Nein-Parole. Der HEV Luzern weicht beim CO 2 -Gesetz ab. Der Vorstand begründet dies mit der Stimmung im Verband und mit der guten Ausgangslage im Kanton Luzern. Roseline Troxler 25.05.2021, 18.44 Uhr

Am 13. Juni wird über das CO 2 -Gesetz abgestimmt. Das Gesetz will die Treibhausgasemissionen beim Verkehr, bei der Industrie oder bei Gebäuden senken. Bei Letzteren sieht es eine Obergrenze für den CO 2 -Ausstoss vor – mit Folgen für Hauseigentümer, welche ihre Ölheizungen ersetzen wollen. Ausserdem soll die Abgabe auf Brennstoff erhöht werden, was zu höheren Energiekosten beim Wohnen führt.

HEV Luzern sieht Handlungsbedarf

Der Hauseigentümerverband (HEV) Schweiz fürchtet, dass seine Mitglieder bei einer Annahme tief ins Portemonnaie greifen müssen. Er hat sich klar gegen das C0 2 -Gesetz positioniert und die Nein-Parole beschlossen.

Da lässt die Mitteilung des Hauseigentümerverbands Luzern aufhorchen: Der Vorstand hat beim C0 2 -Gesetz Stimmfreigabe beschlossen. Selbstbewusst heisst es in der Mitteilung:

«Der HEV Luzern fühlt sich stark genug, eine eigenständige Position zu vertreten.»

Markus Mächler, Ressortchef Energie beim HEV Luzern, führt aus: «Der Handlungsbedarf ist ausgewiesen, und wir als HEV Kanton Luzern stellen uns dieser Verantwortung.» Noch immer sei der Gebäudebereich für 24 Prozent der CO 2 -Emissionen verantwortlich. «Obwohl der Gebäudebereich im Unterschied zu anderen Sektoren bei der Reduktion gut dasteht, verschweigen wir nicht, dass noch Handlungsbedarf besteht», so Mächler. Zwar heisst es auch beim nationalen Verband, dass dieser hinter der Energiestrategie des Bundes steht. Aber HEV Schweiz schreibt: «Die nun vorliegende Totalrevision des CO 2 -Gesetzes zeigt sich einseitig und schlägt ein Tempo an, das nicht mit den Erneuerungszyklen im Gebäudebereich vereinbar ist.»

Verband war schon beim kantonalen Energiegesetz geteilter Meinung

Architekt Markus Mächler führt die Luzerner Stimmfreigabe auf Anfrage aus: «Anders als in anderen Schweizer Sektionen, die sich gegen das Gesetz aussprechen, sind die Meinungen im Kanton Luzern geteilt, was sich im Austausch mit Mitgliedern gezeigt hat.» Mächler räumt ein, dass die Mehrheit des Vorstands sich tendenziell lieber für ein Ja ausgesprochen hätte, aber aufgrund unterschiedlicher Meinungen der Mitglieder Stimmfreigabe beschlossen habe. Der HEV Luzern verweist auch auf eine Umfrage im Vorfeld der Abstimmung zum kantonalen Energiegesetz im Jahr 2018, das bei Gebäuden zu Verschärfungen führte. Damals sprach sich ein Drittel der Mitglieder für das Gesetz aus, ein Drittel war dagegen und ein Drittel plädierte auf Stimmfreigabe. «Beim CO 2 -Gesetz ist eine ähnliche Ausgangslage erkennbar», heisst es in der Verbandszeitung «Hauseigentümer Luzern». Seit Inkrafttreten des Energiegesetzes im Jahr 2019 werden die Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich im Kanton Luzern bereits umgesetzt, und eine Annahme des CO 2 -Gesetzes hätte für viele Luzerner Hauseigentümer laut Mächler geringere Konsequenzen. «Viele Vorgaben im CO 2 -Gesetz gelten bei uns bereits.» Walter Stucki, Vorstandsmitglied und Chef des Ressorts Politik, betont weiter, dass das Bauen nur ein Parameter im Gesetz sei, welches zur Abstimmung komme.

«Wir wollen es unseren Mitgliedern überlassen, die verschiedenen Faktoren zu gewichten.»

Verteuert das Gesetz das Wohnen?

Der HEV Schweiz warnt bei einer Annahme des Gesetzes vor einer massiven Verteuerung des Wohnens. Mächler verneint nicht, dass für viele Hauseigentümer bei einem Ja Kosten anfallen. Er ist aber auch überzeugt:

«Wenn wir jetzt nicht handeln, wird es später noch teurer.»

Auch für Walter Stucki ist klar: «Das CO 2 -Gesetz hat ein Preisschild.» Er erwartet, dass bei einem Ja alternative Energiequellen wie Fernwärme ausgebaut werden, und es zu mehr Rückbauten kommen wird. Laut HEV Luzern führt das CO 2 -Gesetz gegenüber dem Energiegesetz zu einem Paradigmenwechsel. Während der Kanton Luzern vor allem technische Vorschriften mache, sei beim C0 2 -Gesetz der Ausstoss entscheidend. Es sei deshalb schwierig zu beurteilen, inwiefern das CO 2 -Gesetz zu einer Verschärfung führe. «Dies hängt vom konkreten Objekt ab», so Mächler und Stucki.