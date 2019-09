Was ist falsch gelaufen beim fatalen Rückschnitt einer Hecke in Herlisberg? Ein Streitfall voller Missverständnisse.

Der Heckenstreit von Herlisberg zieht weitere Kreise Was ist falsch gelaufen beim fatalen Rückschnitt einer Hecke in Herlisberg? Ein Streitfall voller Missverständnisse. Susanne Balli

Bio-Bauer Josef Stöckli und Sohn Michi Stöckli bei der umstrittenen Hecke in Herlisberg. (Bild: Manuela Jans-Koch, 6. April 2019)



«Aus einer Hecke wird ein verwaltungs- und strafrechtlich komplexer Fall.» Dies sagt Reto von Glutz, Rechtsanwalt und SVP-Einwohnerrat von Horw, der Bio-Landwirt Michi Stöckli (28) im Heckenstreit von Herlisberg vertritt. Stöckli wurden von einer Drittperson angezeigt, weil er am 10. Februar dieses Jahres mit seinem Vater Josef Stöckli (60) die Haselstauden in einer Hecke auf ihrem Landwirtschaftsland in Herlisberg (Römerswil) zurückgeschnitten hatte (wir berichteten).

Stöcklis hatten sich nämlich 2013 im Rahmen des Vernetzungsprojektes Römerswil-Retschwil dafür verpflichtet, die Hecke ökologisch aufzuwerten und zu diesem Zweck verschiedene Pflanzen in die Hecke zu setzen. Durch den Rückschnitt der dominanten Haselstauden sollten die anderen Jungpflanzen in der Hecke mehr Licht und Platz zum Wachsen haben. Umstritten ist, ob er für den Rückschnitt eine Sonderbewilligung gebraucht hätte (siehe unten).

Michi Stöckli wurde im Frühling polizeilich befragt. Kürzlich fand erneut eine Befragung auf dem Polizeiposten zum Heckenfall statt. Diesmal musste sich Thomas Troxler, Präsident der Umsetzungskommission Vernetzungsprojekt Römerswil-Retschwil, den Fragen stellen. Michi Stöckli nahm mit seinem Anwalt Reto von Glutz daran teil. «Die Befragung war detailliert und zeitlich lang», sagt Reto von Glutz. Noch habe er keine Akteneinsicht erhalten und könne nicht beurteilen, wer wo Fehler gemacht habe.

Landwirt: «Es geht nicht um einen Mordfall»

Es scheint laut Reto von Glutz ein Fall voller Missverständnisse zu sein. «Es geht im Kern um die Frage nach einer Ausnahmebewilligung für den Heckenrückschnitt», erklärt er. Also um die Frage, ob es im konkreten Fall eine solche Bewilligung gebraucht hätte, und wer überhaupt zuständig sei, diese Bewilligung zu erteilen. «Ich werde mich dafür einsetzen, dass dies nicht auf dem Rücken meines Mandanten ausgetragen wird.»

Der derzeitige Stand des Verfahrens ist, dass es einen Strafbefehl gegen Michi Stöckli gibt. Dieser hat aber Einsprache erhoben.

Vater Josef Stöckli, der sich im Frühjahr erstmals mit dem Fall an unsere Zeitung wandte, sagt: «Die Sache muss nun wohl vor Gericht geklärt werden.» Verstehen kann er das nicht: «Es geht hier um eine Hecke und nicht um einen Mordfall». Josef Stöckli betont, dass er die Haselstauden in der Hecke seit 2014 jedes Jahr bis auf den Stock zurückgeschnitten habe – ohne Sonderbewilligungen. Und bisher sei das nie ein Problem gewesen. Dass sein Sohn den Strafbefehl erhalten habe, sei «ein grober Verfahrensfehler». Denn der landwirtschaftliche Betrieb war zum Zeitpunkt des Heckenschnitts und der Anzeige noch nicht auf den Sohn überschrieben.

Für Verwirrung sorgt auch die Tatsache, dass die Gemeinde Römerswil seit 2015 über einen Heckenschutzbeauftragten verfügt. «Das habe ich erst vor kurzem erfahren», beteuert Josef Stöckli. Auch Thomas Troxler vom Vernetzungsprojekt Römerswil-Retschwil habe davon keine Kenntnis gehabt. Dies bestätigt Troxler auf Anfrage. Dass er nicht mehr für die Hecken in Römerswil zuständig sei, habe er bis vor kurzem nicht gewusst.

Der offizielle Heckenschutzbeauftragte von Römerswil heisst Christian Siegrist und ist Förster bei der RO (regionale Organisation) Wald Seetal-Habsburg. Er bestätigt auf Anfrage, dass er diese Funktion bei der Gemeinde ausübt. Wer eine Hecke in eine Qualitätshecke umwandeln wolle und dabei mehr als einen Drittel auf den Stock schneide, bedürfe nach kantonaler Heckenschutzverordnung einer Ausnahmebewilligung der Gemeinde. Siegrist prüft jeweils die Sachlage und unterbreitet der Gemeinde einen entsprechenden Vorschlag zur Bewilligung. Zum strittigen Fall will sich Siegrist aber nicht äussern.

Gemeindepräsident: «Blöd gelaufen»

Welche Rolle spielt die Gemeinde Römerswil im Heckenstreit? Gemeindepräsident Urs Schryber sagt: «Der Fall ist dem Gemeinderat bekannt.» Eigentlich sei das Vorgehen klar, wenn jemand eine Hecke derart stark zurückschneiden wolle. Im umstrittenen Fall sei es «blöd gelaufen». Der für dieses Gebiet zuständige Förster habe die zurückgeschnittene Hecke zufällig entdeckt. Der Gemeindepräsident will aber nicht näher darauf eingehen. «Da es sich um ein laufendes Strafverfahren, handelt, können wir dazu nichts sagen. Der Gemeinderat kann Josef Stöckli in dieser Sache weder schützen noch verurteilen.»

Der zuständige Förster wollte auf Anfrage keine Stellung dazu nehmen und auch nicht namentlich genannt werden.