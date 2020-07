Porträt Der «Herzblutluzerner» folgt auf den Pionier: Christian Wandeler ist der neue Sicherheitsmanager der Stadt Luzern Maurice Illi, der erste Sicherheitsmanager der Stadt Luzern, legt sein Amt nieder. Christian Wandeler übernimmt. Die beiden kennen sich seit 16 Jahren – dem Fussball sei Dank. Simon Mathis 21.07.2020, 05.00 Uhr

Maurice Illi (links) und sein Nachfolger Christian Wandeler auf der Reussbrücke. Bilder: Jakob Ineichen, Luzern, 15. Juli 2020

«Greenhorn und Pionier in einem» sei er damals gewesen, sagt Maurice Illi über sich selbst. 2008 nämlich wurde Illi zum ersten und bisher einzigen Sicherheitsmanager der Stadt Luzern; eine Stelle, die es so auch sonst in der Schweiz noch nirgends gab. Die Betonung liegt auf «bisher». Denn nach zwölf Jahren, per 1. August, übernimmt Christian Wandeler die Stelle Illis. Der Stadtluzerner Wandeler amtet zurzeit noch als Geschäftsführer der Fanarbeit Schweiz.

Wir haben Illi und Wandeler im Stadthaus zum gemeinsamen Gespräch getroffen. Schnell wird klar: Hier reden zwei miteinander, die sich von früher kennen, miteinander das eine oder andere erlebt haben. «Wir haben uns 2004 an der Fussball-EM in Portugal kennengelernt», erzählt Illi. Er und Wandeler – damals beide noch Studenten – gehörten zur Fanbotschaft Schweiz, die in Portugal die Fussballfans betreute. Das zu einer Zeit, als es die Fanarbeit Schweiz als feste Institution noch gar nicht gab.

Sicherheitsbericht als Kernstück der Arbeit

«Dass wir beide aus der Fanarbeit kommen, ist dem Zufall geschuldet und eigentlich untypisch. Da sind wir schon eher Exoten», sagt Christian Wandeler. Inhaltlich indes lägen sich beide Bereiche nahe. «Als Fanarbeiter muss man sehr schnell zwischen Fans, Clubs, Polizei und Bevölkerung kommunizieren können – wie auch als Sicherheitsmanager», so Illi.

Maurice Illi (links) und Christian Wandeler.

Herzstück der Arbeit als Sicherheitsmanager ist der Sicherheitsbericht der Stadt Luzern, der alle drei Jahre erscheint – der aktuelle stammt aus dem Jahr 2019 (siehe Box). Er beinhaltet 55 Massnahmen. Eine von Wandelers ersten Amtshandlungen wird es sein, einen Bericht an den Luzerner Stadtrat zu schreiben, wie die Experten die einzelnen Massnahmen einschätzen. «Das ist immer die Nagelprobe», so Illi. Die Massnahmen umsetzen kann der Sicherheitsmanager nicht allein. Rund 50 der 55 Punkte liegen in der Verantwortung anderer Dienststellen.

Der Sicherheitsbericht und Corona Dass die Stadt Luzern 2008 die Stelle des Sicherheitsmanagers schuf, ist auf den ersten Sicherheitsbericht von 2007 zurückzuführen. Seither wird der Bericht alle drei Jahre im Auftrag des Stadtrates verfasst; er analysiert Gefährdungen und schlägt Massnahmen vor. Die Berichte seien «Werkzeug und Nachschlagewerk» zugleich, sagt Maurice Illi. Der Bericht orientiert sich an Sicherheitsanalysen, wie sie etwa Banken und Versicherungen in Auftrag geben. Die Gefahr der derzeitigen Pandemie habe der Sicherheitsbericht adäquat eingeschätzt, so Illi. Man sei allerdings von einer anderen Art Virus ausgegangen: «Wir dachten, dass eine Pandemie bewirken würde, dass etwa 50 Prozent der Bevölkerung wegen Krankheit nicht arbeitsfähig sind. Corona hat aber ganz anders funktioniert: Wenige Leute waren krank, aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr musste aber das öffentliche Leben völlig eingebremst werden.» Auf eine Situation wie Corona könne man aber nie gänzlich vorbereitet sein. «Die nächste Pandemie wird kein Corona 2 sein, sie wird ganz andere Herausforderungen mit sich bringen», glaubt Illi. Während der Coronakrise hat er unter anderem die Freiwilligenarbeit organisiert. (sma)

Die Themen drängten sich von selbst auf

Es gilt daher ein grosses und verästeltes Netzwerk zu überblicken. Mit diesem will Illi seinen Nachfolger während der Stabübergabe vertraut machen. Allerdings: «Wenn ich mir anschaue, wie oft Christian auf der Strasse gegrüsst wird, muss ich feststellen: Der kennt ja mehr Leute als ich», sagt Illi mit einem Lachen. «Ja, ich pflege den Kontakt zu den Leuten sehr gerne. Ausserdem bin ich ein Herzblutluzerner», sagt Wandeler. «Es ist sehr schön, für die Stadt, die ich so gerne habe, etwas zu tun.» Für den Job als Sicherheitsmanager habe er sich beworben, weil ihn die Vielfalt der Themen gereizt habe. Diese Breite sei aber auch eine Herausforderung. «Ich werde mir Zeit nehmen müssen, mich in die verschiedenen Themen einzudenken. Ich will mich ihnen mit Interesse, aber auch Respekt nähern», so Wandeler.

Vor zwölf Jahren gab es noch keinen Vorgänger, der Maurice Illi hätte einführen können. «In den ersten Monaten und Jahren wurden die Themen ganz von alleine an mich herangetragen», erinnert sich Illi. Das erstreckte sich über Littering, Nachtruhestörung bis hin zur Jugendgewalt. «Ich habe vor allem verschiedene Akteure miteinander vernetzt.» So stellte Illi damals überrascht fest, dass die Jugendarbeit kaum je mit der Polizei in Verbindung stand.

«Dass ich aufgehört habe, fühlt sich richtig an.»

Auch auf die Idee, dass sich der Stadtarchitekt mit dem Jugendarbeiter besprechen sollte, habe man zuerst kommen müssen: «Es sind ja die Jungen, die die Gestaltung der Stadt am stärksten und längsten betrifft. Und auch ein attraktiver Aussenraum wirkt sich positiv auf die Sicherheit aus.»

Illi sei froh, dass Christian Wandeler seine Nachfolge antrete. Nicht weil eine Freundschaft sie verbinde; sondern weil er ein strenges Bewerbungsverfahren souverän gemeistert habe. «Ich habe Christian als Fanarbeiter auch in ganz schwierigen Situationen erlebt», so Illi. «Er blieb stets gelassen und abgeklärt. Das hat mich sehr beeindruckt.» Christian Wandeler wiederum habe Illi stets als offene und innovative Person gesehen: «Maurice hat den Mut, kreative Wege zu gehen. Und er versteht es, verschiedene Leute mit verschiedenen Meinungen an den Tisch zu holen.»

Wie die Reise für Maurice Illi weitergeht, ist noch offen. «Ich werde mich im Herbst beruflich neu orientieren. Dass ich aufgehört habe, fühlt sich richtig an.» Aber eines sei klar, sagt er mit einem Schmunzeln: «Ich werde sicher nicht in einem Jahr in Christians Büro erscheinen, um ihn zu kritisieren.» Darauf erwidert Wandeler amüsiert: «Schon gut, komm nur. Ich werde dir dann zeigen, was ich alles besser gemacht habe.»

Zu den Personen Maurice Illi (42) ist in Baar geboren und in der Stadt Luzern aufgewachsen. Er studierte Soziologie an der Universität Zürich. In seiner Lizentiatsarbeit beschäftigte er sich mit dem «Hooliganismus in der Schweiz». 2004 und 2006 war er Fanbetreuer der Schweizer Nationalmannschaft, seit 2008 amtet er als Sicherheitsmanager der Stadt Luzern. Christian Wandeler (46) ist in Schötz aufgewachsen und wohnt in Luzern. Seine erste Lehre absolvierte er als Gärtner, später studierte er an der HSLU Soziokulturelle Animation. Auch Wandeler begleitete die Schweizer Nationalmannschaft als Fanarbeiter. 2007 wurde er zum ersten offiziellen Fanarbeiter Luzerns, seit 2015 ist der Geschäftsleiter der Fanarbeit Schweiz.