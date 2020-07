Der in Luzern lebende Hussein A. wird weggewiesen – und muss seinen Sohn in der Schweiz zurücklassen Noch sechs Wochen, dann müsste der in der Region Luzern lebende Sudanese Hussein A. die Schweiz verlassen. Hauptgrund: Er bezieht seit vielen Jahren Sozialhilfe. Doch das ist nur ein Teil der Geschichte. Roman Hodel 21.07.2020, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Tag der Wegweisung naht für Hussein A.* Bis zum 31. August müsste der Sudanese die Schweiz verlassen. So will es das Luzerner Justiz- und Sicherheitsdepartement, das eine Verwaltungsbeschwerde von Hussein A. im vergangenen Juni abgelehnt hat. Es folgt damit dem Amt für Migration, das die Aufenthaltsbewilligung bereits im April 2019 nicht verlängert und die Wegweisung per Juni 2019 verfügt hat.

Der Eingang zum Amt für Migration des Kanton Luzern. Bild: Anthony Anex/Keystone

Dadurch würde der in der Region Luzern wohnhafte Hussein A. seinen 12-jährigen Sohn, der im Gegensatz zu seinem Vater eingebürgert ist, nicht mehr um sich haben.

Den Entscheid begründen die Behörden hauptsächlich damit, dass der 55-Jährige seit seiner Flucht in die Schweiz vor 16 Jahren «bloss während kurzen Zeitspannen gearbeitet und sich auch nicht ernsthaft und langfristig um eine Arbeitsstelle bemüht hat». Trotz Ermahnungen habe er meist von der Sozialhilfe gelebt. Dies ist dem Entscheid des Justiz- und Sicherheitsdepartements, der unserer Zeitung vorliegt, zu entnehmen. In diesem räumt der Kanton zwar ein, dass die Wegweisung das Verhältnis zum Sohn «stark belasten wird». Doch er gewichtet das öffentliche Interesse höher, wonach eine weitere finanzielle Belastung der Steuerzahler zu vermeiden sei. Im Entscheid steht:

«Immerhin kann die Beziehung mittels moderner Telekommunikationsmittel aufrechterhalten werden.»

Dieser Satz ist für Hussein A. mit ein Grund, wieso er seine Geschichte erzählen will: «Das ist unmenschlich.»

Die Geschichte beginnt 2004. Damals flüchtete Hussein A. in die Schweiz. Sein Asylgesuch wurde zwar abgelehnt, doch der Sudanese erhob Beschwerde dagegen. Es dauerte vier Jahre, bis diese abgelehnt wurde. In der Zwischenzeit hatte Hussein A. eine Landsfrau islamisch geheiratet. 2007 war der gemeinsame Sohn zur Welt gekommen. 2009 heirateten die Eltern noch nach Schweizer Recht, wodurch Hussein A. eine Aufenthaltsbewilligung B erhielt. 2010 und 2011 ermahnte das Amt für Migration die beiden wegen der Abhängigkeit von der Sozialhilfe. 2013 drohte es ihnen gar mit der Wegweisung. Seit da arbeitet die Ehefrau als Reinigungsfrau – was sie bis heute Teilzeit macht.

Zwei längere Anstellungen, zwei Arbeitsunfälle

Auch Hussein A. hat gearbeitet. Die beiden längsten Einsätze waren über ein Temporärbüro, etwa als Kurier. Beide Stellen verlor er jedoch nach einem Arbeitsunfall. Hussein A. litt schon im Sudan an chronischen Fussschmerzen. Nach den Arbeitsunfällen in der Schweiz kamen eine schwere Kniearthrose und Oberschenkelprobleme hinzu. Dies belegen zahlreiche Arztzeugnisse, die Hussein A. beim Gespräch ausbreitet. Mehrfach hatte Hussein A. vergeblich versucht, eine IV-Rente zu erhalten. Er betont: «Trotz Schmerzen habe ich immer wieder versucht zu arbeiten, obwohl ich es gemäss Arztzeugnissen gar nicht hätte dürfen.»

Den Behörden sind die gesundheitlichen Probleme bekannt, sie taxieren die Arbeitsunfähigkeit als «durchaus glaubwürdig». Allerdings zeigt laut Entscheid die Erfahrung, dass «behandelnde Ärzte im Hinblick auf ihre auftragsrechtliche Vertrauensstellung in Zweifelsfällen mitunter eher zu Gunsten ihrer Patienten aussagen». Zwar wäre eine rein sitzende Tätigkeit für Hussein A. gemäss den Ärzten zu 100 Prozent möglich. Nur: Dafür fehlen ihm die nötigen Deutschkenntnisse – trotz mehrerer Intensivkurse und mittlerweile 16 Jahren in der Schweiz. Er versteht zwar viel, doch mit Sprechen hapert's. Auch für das Gespräch mit unserer Zeitung muss ein befreundeter Landsmann vom Arabischen ins Deutsche übersetzen. Fragt man ihn, warum er nicht besser Deutsch sprechen kann, weiss Hussein A. keine wirkliche Antwort:

«Vielleicht fehlte mir die Motivation wegen meiner gesundheitlichen Probleme.»

Zu den gesundheitlichen Problemen gesellten sich eheliche. Die Mutter war mit der Betreuung des Sohnes überfordert, die Kesb wurde eingeschaltet. 2010 erhielt die Familie einen Beistand, 2015 kam es zur ersten Trennung. Warum? «Verschiedene Gründe», sagt Hussein A., «es gab Streit, unter anderem weil ich keine Arbeit hatte.» Die Mutter wurde per Gerichtsentscheid aus der gemeinsamen Wohnung gewiesen, der Sohn verblieb in der Obhut des Vaters. Im Bestandsbericht heisst es:

«Dadurch ist er vor den Konflikten zwischen seinen Eltern besser geschützt.»

Erst 2018, drei Jahre später, kehrte die Frau in die gemeinsame Wohnung zurück. Letzten Herbst forderte sie erneut die Trennung, diesmal endgültig. Das Bezirksgericht Kriens entschied am 14. April 2020, dass sich die Eheleute spätestens per 31. August 2020 trennen und dass der gemeinsame Sohn unter die Obhut der Kindsmutter gestellt wird. Letzteres kann Hussein A. mit Blick auf die Vorgeschichte nicht verstehen: «Ich bin seit jeher die Hauptbezugsperson meines Sohnes. Ich betreue ihn, koche für ihn, begleite ihn ins Fussballtraining.» Er macht sich Sorgen, dass sein Sohn ohne ihn auf die schiefe Bahn geraten könnte.

Gerne hätte man vom Amt für Migration Antworten auf die eine oder andere Frage erhalten, doch weil das Verfahren hängig ist, gibt es keine Auskunft. Hängig ist es deshalb, weil sich Hussein A. noch nicht geschlagen gibt: Trotz Schulden hat er eine neue, auf den Asylbereich spezialisierte Anwaltskanzlei eingeschaltet und mit ihr den Entscheid des Justiz- und Sicherheitsdepartements ans Kantonsgericht weitergezogen. Darin beanstanden die Anwälte unter anderem den Umstand, dass das Amt für Migration das aktuelle Betreuungsverhältnis von Vater und Sohn gar nicht abgeklärt hat. Damit ist der Wegweisungstermin vom 31. August obsolet. Einmal mehr. Hussein A. sagt: «Ich kämpfe weiter, denn ohne meinen Sohn hat mein Leben keinen Sinn – er ist mein Ein und Alles.»

Hinweis: *Name der Redaktion bekannt