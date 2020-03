Der Januar war für Luzern touristisch ein sehr guter Monat – doch dann kam Corona Zu Beginn des Jahres kamen deutlich mehr Gäste als 2019. Eine Rolle dürfte das Lichtfestival Lilu gespielt haben. Doch nun rechnen Touristiker mit einem enormen Rückgang. Stefan Dähler 27.03.2020, 17.34 Uhr

Installation während des Lichtestivals Lilu im Januar. Bild: Pius Amrein (Luzern, 8. Januar 2020)

Derzeit befinden sich in Luzern wegen der Coronakrise praktisch keine Touristen mehr. Doch immerhin hat das Jahr 2020 sehr gut begonnen, wie die am Freitag publizierte Logiernächte-Statistik zeigt. So wurden in der Stadt Luzern im ersten Monat des Jahres 74'036 Logiernächte registriert – 16 Prozent mehr als 2019 und gar 21 Prozent mehr als der Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Bei den grössten Märkten auffällig ist das Plus bei den Gästen aus China (Zunahme von 89 Prozent auf 10'425 Logiernächte), aus der Schweiz (Zunahme von 13 Prozent auf 22'656) und aus Deutschland (Zunahme von 13 Prozent auf 5508).