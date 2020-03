Der Kanton Luzern beklagt den ersten Todesfall durch das Coronavirus Im Kanton Luzern gibt es den ersten Todesfall im Zusammenhang mit einer am neuen Coronavirus erkrankten Person zu beklagen. Es handelt sich um einen 55-jährigen Mann aus der Agglomeration Luzern, der an einer Vorerkrankung litt. 21.03.2020, 18.32 Uhr

(sre) Der Betroffene, der einige Tage an grippalen Symptomen (Fieber, leichter Husten, Kopfschmerzen) litt, liess sich am 17. März auf das Coronavirus testen, wie der Kanton Luzern mitteilt. Er hatte gemäss seinen Angaben Kontakt mit positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in seinem Umfeld. Aufgrund seines guten Allgemeinzustandes (keine Atemnot, keine Brustschmerzen, gute Sauerstoffsättigung) wurde er nach dem Test angewiesen, sich den offiziellen Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit folgend zu Hause in Selbst-Isolation zu begeben.