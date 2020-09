Der Kanton Luzern hat neun «Schulen mit besonderem Profil» Ein Label als Auszeichnung: Dies haben am Dienstag neun spezielle Schulen erhalten. 02.09.2020, 16.37 Uhr

Neben acht weiteren Schulen erhielt auch die Schule St. Karli in Luzern ein Label.



Bild: Nadia Schärli, 20 April 2020

(cpm) Für ihr besonderes Profil hat die Dienststelle Volksschulbildung Luzerner Schulen folgende neun Schulen mit einem von vier Labeln ausgezeichnet.

Profil Partizipation der Lernenden:

Sekundarschule Malters

Profil Umweltbildung:

Primarschule Würzenbach, Luzern

Profil Elternmitwirkung-Elternbildung:

Heilpädagogische Schule Willisau

Profil Sozialraumorientierte Schule:

Primarschule Meierhöfli, Emmen;

Primarschule Littau Dorf, Luzern;

Primarschule St. Karli, Luzern;

Primarschule Kotten, Sursee;

Schule Nebikon;

Schule Wauwil.

An einer Feier würdigte Charles Vincent, Leiter der Dienststelle Volksschulbildung,die besondere Entwicklung der einzelnen Schulen und ermunterte sie, auf diesem Weg weiterzugehen: «Zeigen Sie die Stärken Ihrer Schule in der Öffentlichkeit. Sie gewinnen damit an Akzeptanz und Ausstrahlung.»