Der Kanton Luzern startet die Kulturausschreibungen 2020 Der Kanton Luzern fördert Kulturschaffende mit regelmässigen Ausschreibungen und durch die Auszeichnung besonderer Leistungen. Im Januar erfolgen Ausschreibungen in den Sparten «Musik», «Theater/Tanz» und «Recherchebeiträge». 13.01.2020, 10.53 Uhr

(zim) Der Kanton Luzern fördert ausgewiesene Kulturschaffende durch halbjährliche Ausschreibungen für Beiträge zur selektiven Produktionsförderung. Wie die Kulturförderung des Kantons Luzern am Montag mitteilte, wird sie im Januar in den Hauptsparten «Musik», und «Theater/Tanz» sowie ergänzend spartenübergreifend für «Recherchebeiträge» Ausschreibungen lancieren. Weitere Ausschreibungen, insbesondere in den weiteren Hauptsparten «Angewandte Kunst» und «Freie Kunst» werden im zweiten Halbjahr 2020 durchgeführt.