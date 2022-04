Tierschutz «Der Krieg ist für die Tiere ebenso ein Elend wie für die Menschen»: Das passiert mit ukrainischen Haustieren in Luzern 14 Hunde und 11 Katzen aus der Ukraine befinden sich zurzeit in Luzern. Auch für sie ist die Solidarität gross: Tierärzte arbeiten gratis und die Tierheime bringen sich in Stellung für einen möglichen Ansturm. Simon Mathis Jetzt kommentieren Aktualisiert 02.04.2022, 05.00 Uhr

Nicht nur Menschen leiden unter dem Krieg in der Ukraine, auch Tiere sind davon betroffen. Deutlich machen dies Bilder von Flüchtlingen, die gemeinsam mit ihren Haustieren in Luzern ankommen.

Marina Bereza mit ihrem Sohn David und Hund Richard vor ihrem Auto, mit dem sie aus Kiew geflohen sind. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. März 2022)

Laut Kanton befinden sich offiziell 25 ukrainische Tiere in Luzern – 14 Hunde und 11 Katzen. Zum Vergleich: Stand Freitag waren rund 618 Ukrainerinnen und Ukrainer im Kanton untergebracht. Wer aus der Ukraine mit einem Tier in die Schweiz einreist, ist verpflichtet, dies zu melden. «Dafür gibt es ein entsprechendes Formular, welches auf Ukrainisch, Englisch oder Russisch verfügbar ist», erläutert Kantonstierarzt Martin Brügger auf Anfrage.

Humanitäre Lage höher gewichtet als Tollwut-Gefahr

Dieses Formular geht ans Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), welches das weitere Vorgehen mit dem Kanton koordiniert. Wenn die ukrainischen Tiere zum Beispiel nicht gegen Tollwut geimpft sind, müssen die Halter einen Tierarzt aufsuchen, der eine Impfung durchführt. Anschliessend müssen sie 120 Tage ab Einreise besondere Regeln beachten. «So soll dafür gesorgt werden, dass die Tollwut nicht in die Schweiz eingeschleppt wird», sagt Brügger.

Er betont allerdings auch, dass die EU die Gefahr einer Tollwut-Einschleppung aus der Ukraine zurzeit als gering einstuft. «Angesichts der humanitären Krise wurden die Vorgaben für die Einreise von Hunden und Katzen, die Schutzsuchende aus der Ukraine begleiten, vorübergehend gelockert», sagt er. Das heisst: Eine Einreise mit Tieren ist auch dann möglich, wenn nicht alle Bedingungen dafür erfüllt sind.

Der Hund Richard wird von seiner Familie gut umsorgt. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. März 2022)

Mensch und Tier bleiben zusammen

«Im Moment haben wir einen Hund und eine Katze in der Zivilschutzanlage Rönnimoos», erzählt Marco Pieren, Kommandant der ZSO Pilatus. Deshalb sei der Aufwand bisher überschaubar. «Solange es niemanden stört, lassen wir sie bei ihren jeweiligen Familien.» Auch in der neuen Asylunterkunft Allmend gibt es spezielle Haustierboxen. Sie sind aber nur als provisorische Lösung gedacht. «Von hier aus werden die Schutzbedürftigen anschliessend zusammen mit ihren Haustieren in eine geeignete Unterkunft gebracht», schreibt Noémie Schafroth, Sprecherin des kantonalen Gesundheits- und Sozialdepartements.

Dass bald mehr Tiere in Luzern eintreffen, ist nicht ausgeschlossen: Bis Juni rechnet das Staatssekretariat für Migration (SEM) im Kanton Luzern mit insgesamt 4600 Flüchtlingen aus der Ukraine. Sollte es zum grossen Tier-Ansturm kommen, müsse man die Tiere in Tierboxen unterbringen. Das sei aber nur eine Notlösung, wenn es nicht anders gehe. Die Anlage Rönnimoos sei ohnehin nur eine provisorische Bleibe; sobald die Familie einer privaten Unterkunft zugeteilt werden, kämen die Tiere nach Möglichkeit mit. Wichtig sei eine pragmatische und menschliche Herangehensweise, so Pieren:

«Erst vor kurzem habe ich ein Kind gesehen, das eine Katze in der Hand hielt. Niemals würden wir diesem Kind das Tier aus der Hand reissen.»

Einblick in die Zivilschutzanlage Rönnimoos in Littau, die den Flüchtenden aus der Ukraine eine Unterkunft ermöglicht. Im Bild: Marco Pieren Chef ZSO. Dominik Wunderli (Luzern, 21. März 2022)

Auch Petra Roos, Betriebsleiterin des Tierheims an der Ron vom Tierschutz Luzern, sagt: «Es wäre natürlich schön, wenn alle Menschen und mit ihren Haustieren zusammen untergebracht werden können.» Sie betont:

«Heimtiere gehören zur Familie. Es wäre noch einmal ein Trauma mehr, würden diese Familien getrennt.»

Sollte eine gemeinsame Unterbringung nicht möglich sein, würden die Tierheime einspringen. In einzelnen Heimen habe es bereits Anfragen gegeben, der grosse Ansturm sei bisher aber ausgeblieben. «Die Lage ist zurzeit unberechenbar», so Roos. «Es kann schon sein, dass bald sehr viele Anfragen hereinflattern.»

Luzerner Tierärzte arbeiten kostenlos

Kantonstierarzt Martin Brügger erläutert, welche Gründe dagegen sprechen, Tiere in Unterkünften zu halten: «In erster Linie handelt es sich dabei um Platzprobleme, fehlende geeignete Einrichtungen für Tiere und das Zusammentreffen mit vielen anderen Personen, die keine Tierhaltenden sind». Seitens Veterinärdienst habe es bisher keine Fälle gegeben, in denen Mensch und Tier getrennt werden mussten.

Yelizaveta Bereza mit dem Hund Richard in der Littauer Zivilschutzanlage Rönnimoos. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. März 2022)

Können Tiere in einer Flüchtlingsunterkunft oder privaten Unterkünften überhaupt artgerecht gehalten werden? «Es stellen sich da schon einige Fragen, zurzeit können wir das aber noch nicht beurteilen», sagt Roos. Durchaus möglich und vertretbar sei es etwa, Katzen, die bisher Freilauf hatten, mittelfristig in einer Wohnung zu halten. Und was, wenn ein Tier aus der Ukraine krank wird und eine Behandlung benötigt? Kantonstierarzt Brügger:

«Bisher haben die Tierärzte im Kanton Luzern die Tiere der schutzsuchenden Ukrainer kostenlos behandelt.»

Die Unterstützung durch die niedergelassenen Tierärzte sei derzeit sehr gross und unbürokratisch. Das wisse der Kanton sehr zu schätzen. Nicht abgedeckte administrative und tierärztliche Kosten zur Überprüfung der Einreisebestimmungen übernehme der Kanton Luzern.

Petra Roos mit der Hündin Gloria im Tierheim an der Ron. Bild: Manuela Jans-Koch (Root, 8. Mai 2020)

«Für die Gesundheit eines Heimtieres ist zwar grundsätzlich die Besitzerin oder der Besitzer verantwortlich», erläutert Petra Roos vom Tierheim an der Ron. Sie betont aber auch: «Im Ernstfall werden die Kosten gedeckt und die Tiere bekommen, was sie brauchen.»

Auch in der Ukraine brauchen Tiere Hilfe

Roos weist darauf hin, dass vom Ukraine-Krieg längst nicht nur Haustiere betroffen sind: «Wir in Luzern sehen meist nur die Tiere, die gemeinsam mit den Menschen hier ankommen.» Dabei gebe es in der Ukraine zahlreiche andere Tiere; etwa in Zoos und Tierheimen. Grossflächige Hilfe biete die Susy-Utzinger-Stiftung mit Sitz in Zürich. Roos hält fest:

«Der Krieg ist für die Tiere ebenso ein Elend wie für die Menschen.»

