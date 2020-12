Der Künstler Wetz beschenkt Firmen mit 110'000 Franken Werner Zihlmann (Wetz) sorgte mit einer speziellen Kunstaktion vor dem KKL in Luzern für Aufsehen. Er übergab Firmen, die ihn in den letzten Jahren unterstützten, insgesamt 2200 echte Fünfziger-Noten. Hugo Bischof 02.12.2020, 14.11 Uhr





Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 02.Dezember 2020)

Wetz, mit bürgerlichem Namen Werner Zihlmann, ist ein Künstler und Kunstvermittler, der es versteht, auf seine Kunst aufmerksam zu machen. Seit zehn Jahren führt er im ehemaligen Landessender in Beromünster das KKLB (Kunst und Kultur im Landessender Beromünster). Dort stellt er künstlerische Arbeiten aus und veranstaltet regelmässig ungewöhnliche Kunstaktionen. Unkonventionalität ist eines seiner Markenzeichen. Er will die Kunst zu den Leuten tragen, was ihm oft gelingt.