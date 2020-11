Der Luzerner Kulturförderpreis geht an Kultur-Journalist und «Kulturvernetzer» Norbert Bossart Die Kulturförderpreis 2020, dotiert mit 15'000 Franken, geht an Norbert Bossart. Die Werkbeiträge in der Sparte «Freie Kunst» wurden zudem vergeben. 09.11.2020, 17.16 Uhr

Norbert Bossart Bild: PD

(sda/sok) Der Kanton Luzern vergibt den Kulturförderpreis 2020 an Norbert Bossart. Bossart erhält den mit 15'000 Franken dotierten Preis für seinen Einsatz für die Kultur in der Luzerner Landschaft, wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte.