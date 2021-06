Stadt Luzern Preisträger und Dok-Filmer Beat Bieri: «Es ist besser, unterschätzt zu werden, als Eindruck zu machen» Über fünfzig Dokumentarfilme drehte der Luzerner, viele davon spielen in der Zentralschweiz. Für sein Schaffen wird er nun mit dem Kunst- und Kulturpreis der Stadt Luzern ausgezeichnet. Sophie Küsterling 25.06.2021, 14.52 Uhr

Ein Grossteil von Beat Bieris Dokumentarfilmen wie «Der Wildheuer», «Neue Heimat Lindenstrasse» oder «Auf euch hat hier niemand gewartet» spielt in der Zentralschweiz. Einer Region, die in seinen Augen viele spannende Geschichten zu erzählen hätte, aber zu oft ignoriert wird. Seinen Protagonisten, die meist keine Prominenten sind, begegnet Bieri dabei stets auf Augenhöhe und dem unerschütterlichen Glauben, dass das, was sie erleben und erzählen, wert ist, gehört zu werden. Dafür begleitet er sie teilweise über Jahre oder Jahrzehnte hinweg, bevor der Film veröffentlicht wird.

Der Luzerner Filmemacher Beat Bieri erhält den Kunst- und Kulturpreis 2021 der Stadt Luzern.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 9. Juni 2021)

Angefangen hat Bieris journalistische Karriere 1976 mit einem Anruf bei den «Luzerner Neusten Nachrichten» (LNN). Am nächsten Tag bekam er die Zusage für ein Praktikum, am übernächsten war er auf seiner ersten Reportage. Später wechselte der gelernte Betriebsökonom zur «Bilanz», danach zum neu gegründeten Wirtschaftsfernsehen Cash-TV. Der Wechsel vom Print- zum Bildmedium: eine Herausforderung. «Diese Dominanz des Bildes war für mich fast wie eine Kapitulation des Journalismus», erzählt Bieri. «Du kannst eine noch so gute Geschichte haben, wenn du kein gutes Bild dazu hast, hat sie wenig wert.» 1993 folgte der Wechsel zum Schweizer Fernsehen, zuerst zu «10 vor 10» und dann in die Gründungsredaktion der Wirtschaftssendung «Eco».

Das Handwerk brachte er sich selbst bei

Als in den 1990ern die ersten kleinen, leistungsfähigen Kameras auf den Markt kamen, begann Bieri als Kameramann seine eigenen Reportagen zu drehen. Das Handwerk brachte er sich selbst bei. Ausgerüstet mit der kleinen Kamera wurde er mobiler und unabhängiger in seinem Schaffen, konnte in aller Welt drehen sowie schneller Nähe und Vertrauen zu seinen Protagonisten aufbauen, weil sie vergassen, dass eine Kamera auf sie gerichtet wurde. «Ich habe im Journalismus gelernt, dass es besser ist, unterschätzt zu werden, als Eindruck zu machen», so Bieri und fügt an:

«Nur wenn die Leute sich so geben können, wie sie sind, kann man authentische Dokumentarfilme drehen.»

Fürs SRF schuf der Luzerner während über zwanzig Jahren schliesslich mehr als 50 Dok-Filme, einige davon wurden ausgezeichnet.

Es ist eine Karriere, wie sie nur in der goldenen Zeit des Journalismus möglich war. «Meine Laufbahn könnte man heute so nicht mehr machen», bestätigt Bieri. Die Leichtfüssigkeit, mit der er in den Beruf eingestiegen sei, gebe es heute so nicht mehr. «Meinen Kindern würde ich nicht empfehlen, Journalist zu werden, obschon das für mich der absolute Traumjob war. Aber heute hat die Arbeit eine gewisse Gnadenlosigkeit, sie erscheint mir kurzatmig und ausgeblutet.» Bieri aber bleibt dem Handwerk treu. Nach seiner Pensionierung gründete er die Firma Lindenfilm und dreht seither selbstständig weiter.

Auszeichnung mit Kunst- und Kulturpreis 2021

Nun würdigt der Stadtrat das bisherige Schaffen Bieris, indem er ihn mit dem Kunst- und Kulturpreis 2021 der Stadt Luzern auszeichnet. «Die Filmporträts von Beat Bieri sind ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Erbes und fördern die Auseinandersetzung mit der Geschichte. Er leistet seit Jahren einen wichtigen Beitrag zu Identifikation der Menschen in der Region und geniesst damit breite Resonanz», schreibt die Stadt Luzern in einer Medienmitteilung.

Filmemacher Beat Bieri ist Gewinner des Kulturpreises der Stadt Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 9. Juni 2021)

«Offensichtlich haben die Filme einen gewissen dokumentarischen und zeitgeschichtlichen Wert», bilanziert Bieri. Viele der Zeugnisse, die er in seinen Filmen verewigt hat – sei es nun von den Immenseer Missionaren oder den misshandelten Zöglingen des Erziehungsheims Rathausen –, können heute nicht mehr eingeholt werden, da viele der Protagonisten mittlerweile verstorben sind.

Die Auszeichnung kam für Bieri dennoch überraschend. «Es ist natürlich eine sehr grosse Anerkennung, denn es gibt in dieser Stadt hundert Leute, die den Preis auch oder sogar noch mehr verdient hätten», sagt Bieri. Das Preisgeld von 25'000 Franken kommt Bieri ganz gelegen. Denn es wird unter anderem den Film «Grabenkrieg» finanzieren, der vom Schwarzenberger Bauer Peter Ott und dessen Kampf gegen den Giessbach und die Behörden handelt. Auch er ein Zentralschweizer, dessen Geschichte Beat Bieri bereits seit Jahren begleitet.

Hinweis: Die Verleihung des Kunst- und Kulturpreises 2021 der Stadt Luzern findet am Sonntag, 7. November, im Luzerner Theater statt.