Der Luzerner FDP-Nationalrat Albert Vitali ist verstorben Der FDP-Nationalrat aus Oberkirch ist kurz vor seinem 65. Geburtstag einem Krebsleiden erlegen. 12.06.2020, 16.23 Uhr

Der Luzerner Nationalrat Albert Vitali ist verstorben. Philipp Schmidli

(dlw) Der Luzerner FDP-Nationalrat Albert Vitali ist tot. Das bestätigte seine Familie gegenüber dem Regionaljournal Zentralschweiz von SRF. Demnach ist der 64-Jährige einem Krebsleiden erlegen.

Der Oberkircher Vitali sass seit 2011 für die FDP im Nationalrat. Im vergangenen Herbst war er wiedergewählt worden. In Bern präsidierte er die Finanzkommission des Nationalrats. In den letzten Monaten war er jedoch kaum noch präsent in der Bundesstadt. Die Sitzungen der Finanzkommission leitete Vizepräsident Roland Fischer (GLP), ebenfalls Luzerner Nationalrat.

Treuhänder Vitali erwarb sich auf Bundesebene den Ruf eines soliden Finanzpolitikers. Vor seiner Wahl in den Nationalrat war Vitali Mitglied des Luzerner Kantonsrats und führte dort die FDP-Fraktion. In Oberkirch war er zudem als Gemeinderat tätig.

...folgt mehr