Live Der Luzerner Kantonsrat fällt wichtige Entscheide zum Spital und zum Ladenschluss Die 120 Luzerner Volksvertreter debattieren am Montag über die Gründung einer Spital-AG und über eine Lockerung des Ladenschlussgesetzes. Lukas Nussbaumer / Evelyne Fischer 02.12.2019, 08.58 Uhr

Das Wichtigste in Kürze:

Erstes grosses Geschäft, das am Montag im Kantonsrat beraten wird, ist die Gründung einer Aktiengesellschaft für das Kantonsspital und die Psychiatrie. Der Entscheid dürfte erst Anfang Nachmittag fallen.

Der Entscheid dürfte erst Anfang Nachmittag fallen. Am späteren Nachmittag befasst sich das Parlament mit dem Ladenschlussgesetz. Künftig sollen die Läden im Kanton Luzern während Werktagen am Abend bis um 19 Uhr und an Samstagen bis um 17 Uhr offen haben dürfen. Heute schliessen die Geschäfte um 18.30 Uhr beziehungsweise um 16 Uhr. Dafür soll einer der beiden wöchentlichen Abendverkäufe wegfallen.

Künftig sollen die Läden im Kanton Luzern während Werktagen am Abend bis um 19 Uhr und an Samstagen bis um 17 Uhr offen haben dürfen. Heute schliessen die Geschäfte um 18.30 Uhr beziehungsweise um 16 Uhr. Dafür soll einer der beiden wöchentlichen Abendverkäufe wegfallen. Ebenfalls auf der Traktandenliste stehen dringliche Vorstösse, unter anderem von SP und CVP zur Aufgaben- und Finanzreform (AFR) 18. Die Vorstösse zur AFR wurden zu Beginn der Session entweder für nicht dringlich erklärt (SP) oder zurückgezogen (CVP).

09:33 Uhr

Die Regierung beantragt, vier der zehn dringlich eingereichten Vorstösse für tatsächlich dringlich zu erklären. Der Kantonsrat entscheidet jedoch anders: Dringlich sind demnach nur drei Vorstösse, nämlich ein Postulat über die Veröffentlichung von Daten zur Reussportbrücke, eine Anfrage zum Personalengpass beim Kantonsspital sowie eine Anfrage zum drohenden Konkurs des Stahlkonzerns Schmolz und Bickenbach. Die CVP zog die Dringlichkeit ihrer Anfrage zur Aufgaben- und Finanzreform (AFR) 18 zurück, die beiden Vorstösse der SP zur AFR 18 wurden vom Kantonsrat als nicht dringlich eingestuft (Motion) oder im Falle der Anfrage ebenfalls zurückgezogen.

09:09 Uhr

Priska Wismer-Felder wurde mit grossem Applaus verabschiedet. Auf sie folgt Helen Affentranger-Aregger aus Buttisholz. Sie leistete den Eid. Für den ebenfalls in den Nationalrat gewählten Roland Fischer (GLP) rückt Ursula Berset aus Buchrain nach. Sie leistete das Gelöbnis.

08:57 Uhr

Willkommen zur letzten Session des Luzerner Kantonsrats im Jahr 2019. Diese dauert heute bis um 18 Uhr und morgen bis um 17.15 Uhr. Nach der Verabschiedung von Priska Wismer-Felder (CVP), die am 20. Oktober in den Nationalrat gewählt wurde, entscheidet das Parlament als erstes über die Dringlichkeit von zehn Vorstössen. Dann folgt als erster ganz grosser Brocken die Debatte über die von der Regierung beantragte Gründung einer Spital-Aktiengesellschaft. Später geht es um das Ladenschlussgesetz, das liberalisiert werden soll. Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.