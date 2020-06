Der Mexikaner in der Mall of Switzerland lebt weiter Margaritas, Tortillas und Fajitas: Ab nächster Woche ist der Mexikaner in der Mall of Switzerland wieder offen – unter neuem Namen und neuer Führung. 04.06.2020, 14.51 Uhr

(dvm) «Willkommen an der Sonne von Mexiko», begrüsst das Restaurant «Tres Amigos» ab Montag, 8. Juni 2020, seine Gäste im Einkaufszentrum Mall of Switzerland in Ebikon. Angebot werden – wie an acht anderen Standorten in der Deutschschweiz – zahlreiche mexikanische Spezialitäten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Barranca del Cobre: Solche und weitere mexikanische Spezialitäten landen in der Mall of Switzerland demnächst wieder auf dem Tisch. Bild: PD

Hinter dem Konzeptrestaurant steckt die St. Galler Dine & Drink GmbH aus Roggwil. Das Gastrounternehmen betreibt neben den «Tres Amigos»-Filialen auch die «Stars and Stripes American Bar und Restaurant»- und «Steakhouse Argentina»-Lokale. «Unsere erfolgreichen Konzepte beinhalten immer eine Bar und ein Restaurant, welche durch Ambiente, Musik, Farben, Dekor und Mitarbeiter ein authentisches Lebensgefühl vermitteln», heisst es auf der Webseite des Unternehmens. Die Gäste würden mit «qualitativ außerordentlich hochstehenden, einzigartigen Produkten und Dienstleistungen» begeistert.

Das Restaurant ist laut Dominique Wagner, Regionalleiter der Dine & Drink GmbH, im mexikanischen Stil gehalten. «Starke Farben und typische Dekorationselemente machen den Raum lebendig und geben viel zu entdecken». Geschirr und die Gläser würden direkt in Mexiko bei einem lokalen Hersteller produziert und handbemalt. Im Lokal selbst werde «stimmungsvolle mexikanische Musik» gespielt.

Das «Tres Amigos» ist nicht das erste mexikanische Spezialitätenrestaurant in der Mall of Switzerland. An der gleichen Stelle befand sich bis Ende 2019 die Ebikoner Filiale der Restaurant-Kette Desperado, die Konkurs anmelden musste.

