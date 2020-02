Der Mühlenplatz in der Stadt Luzern erhält eine Biberrampe Damit das Kleinwasserkraftwerk am Mühlenplatz Strom produzieren kann, ohne ein Hindernis für die Natur- und Tierwelt darzustellen, wird nun eine Biberrampe gebaut. 17.02.2020, 10.39 Uhr

Biber sind in der Schweiz heimische Nagetiere, die sich am liebsten im Wasser aufhalten. Bild: PD

(rai) Der Biber ist ein einheimisches und geschütztes Wildtier, bereits rund 75 Tiere leben im Kanton Luzern. In der Stadt Luzern treffen die Nager beim Kleinwasserkraftwerk beim Mühlenplatz auf ein Hindernis, welches tödliche Folgen haben kann. Denn um das Hindernis zu umgehen, muss der Biber die Strasse überqueren. Eine Holzrampe soll Abhilfe schaffen. Am Montag, 17. Februar, beginnt der Kanton Luzern für drei Tage mit den Optimierungsarbeiten der Arbeitssicherheit am Nadelwehr. Am 2. März startet dann am Mühlenplatz der Bau der Biberrampe aus Schweizer Holz, wie es in einer Mitteilung von ewl heisst. Sie soll es den Bibern ermöglichen, das Reusswehr und das Kleinwasserkraftwerk gefahrenlos zu überwinden. Die Arbeiten der Holzrampe sollen voraussichtlich drei Tage andauern.