Der Neubau des Luzerner Kantonsspitals in Wolhusen verzögert sich weiter – auch bei den anderen Luks-Bauprojekten gibt es Fragezeichen Ein Minus im 2019 und Einbussen wegen Corona: Die geplanten Investitionen des Luzerner Kantonsspitals stehen auf wackeligen Beinen. Betroffen sind alle drei Standorte. Roseline Troxler 04.06.2020, 05.00 Uhr

Neben dem Gebäude des Luzerner Kantonsspitals (Luks) in Wolhusen müsste eigentlich längst Baulärm zu hören sein. Das Luks plant für mehr als 110 Millionen Franken einen Ersatzbau für das in den 1970-Jahren erbaute Spital. Im August 2019 hatte sich das Luks noch zuversichtlich gezeigt, dass die Baumaschinen im Frühling dieses Jahres auffahren. Doch bereits im Herbst des letzten Jahres war von Verzögerungen die Rede. Grund: Gegen den Spitalneubau sind mehrere Einsprachen eingegangen. Über die genaue Zahl schweigen Spital und Gemeinde.

Dieses Gebäude soll ersetzt werden. Bild: Nadia Schärli (14. Oktober 2019)

Technische Abklärungen laufen zum Teil noch

Wie eine Anfrage zeigt, ist das Einspracheverfahren noch immer nicht abgeschlossen. Gemeindeammann Willi Bucher (CVP) sagt: «Der Abschluss der Einspracheverhandlungen ist noch offen.» Einerseits liege dies an den Coronamassnahmen. Willi Bucher erklärt:

«Gewisse Einspracheverhandlungen konnten aufgrund der Beschränkung der Personenzahl nicht durchgeführt werden.»

Ausserdem seien noch einige technische Abklärungen im Gang, so Willi Bucher.

Auch das Luzerner Kantonsspital will derzeit keine Prognose zum Baustart in Wolhusen machen. «Die Verzögerungen lassen sich zurzeit noch nicht abschätzen», heisst es bei der Unternehmenskommunikation auf Anfrage.

So soll der Neubau des Spitals Wolhusen dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Spital plant Investitionen von einer Milliarde Franken

Der Neubau in Wolhusen für 110 Millionen Franken ist nur ein Bauprojekt, welches das Luzerner Kantonsspital aktuell in der Pipeline hat. Auch in Sursee (siehe weiter unten) sollen 250 Millionen Franken in den Neubau investiert werden. Und am Standort in Luzern läuft die Planung für weitere Neubauten. Bis Ende 2025 sollen ein neues Kinderspital und der Neubau der Frauenklinik fertiggestellt sein. Erste Arbeiten starten in diesen Tagen. Die Baukosten werden auf bis zu 200 Millionen Franken geschätzt.

Bis 2035 soll dann der Ersatz des Hauptgebäudes in Luzern folgen. Das Luzerner Kantonsspital rechnet in den nächsten 15 Jahren an seinen drei Standorten in Luzern, Sursee und Wolhusen mit Investitionskosten von über einer Milliarde Franken.

Dass die Investitionen für die diversen Bauprojekte noch nicht sakrosankt sind, liess Spitaldirektor Benno Fuchs bei der Pressekonferenz Ende April durchblicken. Gesundheitsexperten hatten bereits im vergangenen Jahr Zweifel ausgedrückt, dass die Investitionen für das Luks ohne Unterstützung des Kantons finanzierbar sind (wir berichteten).

Auch am Standort in Sursee soll das Spitalgebäude durch einen Neubau ersetzt werden. Bild: Pius Amrein (4. Juni 2018)

Lage für das Kantonsspital spitzt sich wegen Corona zu

Seither sind die Herausforderungen gar gestiegen – aus zwei Gründen. So musste das Luks das letzte Jahr mit roten Zahlen abschliessen – trotz Sparmassnahmen wie einem Stellenstopp.

Auch die Coronakrise kommt dem Spital mehr als ungelegen. Das Verbot diverser Operationen aufgrund der Pandemie führt bei den Spitälern zu immensen Ertragsausfällen. Zur Frage, ob die Pandemie die Investitionsprojekte verzögert oder gar gefährdet, antwortet das Luks nur ausweichend:

«Die Covid-19-Pandemie wird für das Luzerner Kantonsspital erhebliche finanzielle Folgen haben.»

Der Ausfall könne aktuell aber noch nicht beziffert werden. Bezüglich der Abgeltung für den vom Bundesrat verordneten reduzierten Betrieb respektive der Vorleistungen, die nach wie vor zu erbringen seien, würden aktuell Gespräche laufen.

Fakt ist: In anderen Spitälern stehen Begehren im Raum. Im Kanton Zürich etwa fordern Spitäler Geld vom Kanton. Das Kantonsspital Winterthur spricht von einem wöchentlichen Ertragsausfall von rund fünf Millionen Franken, wie es in der «Neuen Zürcher Zeitung» vor kurzem hiess. In Graubünden wurde gar eine Verordnung erlassen, die regelt, welche Entschädigung die Spitäler erhalten sollen. Ausserdem schielen die Schweizer Spitäler auf die Reserven der Krankenversicherer, um Ausfälle zu finanzieren.

Gesundheitsgipfel: Kanton will sich beteiligen

Greift nun auch der Kanton Luzern als Eigner dem Luks unter die Arme? Hanspeter Vogler, Leiter Fachbereich Gesundheitswesen beim Kanton Luzern, sagt auf Anfrage: «Der finanzielle Schaden, der im Zusammenhang mit Covid-19 entstanden ist, ist wie bei allen anderen Schweizer Spitälern und Kliniken auch an den Luzerner Spitälern beträchtlich.» H+, der Verband der öffentlichen und privaten Schweizer Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen, beziffere den Schaden bis Ende Jahr auf 1,7 bis 2,9 Milliarden Franken. Der Bundesrat hat laut Hanspeter Vogler in Aussicht gestellt, zur Klärung der Kostenverteilungsfrage einen nationalen Gesundheitsgipfel einzuberufen. Auch der Kanton Luzern werde sich daran beteiligen.

Zu den Bauprojekten sagt Vogler lediglich: «Gegenwärtig kann noch keine Aussage gemacht werden, ob und welche Auswirkungen ein allfälliger Verlust auf Bauprojekte hat.»

SVP reicht Anfrage zum Standortentscheid Sursee ein SVP-Parteipräsidentin und Kantonsrätin Angela Lüthold (Nottwil) hat eine Anfrage zum Standort für den Neubau des Kantonsspitals Sursee eingereicht. Sie verlangt von der Luzerner Regierung Antworten zum Entscheid, der im April kommuniziert wurde (wir berichteten). Damals teilte die Regierung mit, dass der Neubau am bisherigen Standort in Sursee zu stehen kommt, während das Areal Schwyzermatte in Schenkon das Nachsehen hat. Dies, obwohl der Spitalrat den neuen Standort favorisiert hätte. Angela Lüthold will unter anderem wissen, weshalb der Antrag des Spitalrats überstimmt wurde. Des weiteren stellt sie die Frage, ob auch die Variante eines gemeinsamen Neubaus für die Regionen Wolhusen und Sursee geprüft wurde anstelle von zwei Bauprojekten. Ein weiterer Punkt bezieht sich auf die Kosten der Standortevaluation. Das Luzerner Kantonsspital äussert sich aufgrund des hängigen Vorstosses nicht zum Bauprojekt in Sursee. Es schreibt: «In einem nächsten Schritt wird eine vertiefte Machbarkeitsstudie erstellt. Anschliessend kann ein Projektwettbewerb in Angriff genommen werden.» (rt)