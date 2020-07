Kommentar Der neue Corona-Liberalismus in Luzern und Zug zeigt Erstaunliches Die Coronakrise bringt eine neue Unkompliziertheit. Ein paar Beispiele. Robert Knobel 29.07.2020, 05.00 Uhr

Wussten Sie, dass Luzern wohl die einzige Stadt der Welt ist, in der selbst die Zahl der Marroniverkäufer strengstens reglementiert ist? Wenn ja, dann erstaunt es Sie vermutlich auch nicht, dass vor kurzem noch städtische Kontrolleure in der Altstadt unterwegs waren, um mit blauer Farbe die exakten Standorte von Bistrostühlen auf den Asphalt zu pinseln. Tempi passati. Inzwischen sind die blauen Kreuzchen Makulatur – in einem beispiellos unbürokratischen Akt hat die Stadt Luzern den Beizen erlaubt, ihre Tische und Stühle über die blauen Grenzen hinaus zu platzieren.