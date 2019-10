Der neue Krienser Gallivater heisst Hugo Herzog Die Galli-Zunft hat den höchsten Krienser Fasnächtler für das Jahr 2020 ausgerufen: Dieses Jahr wird Hugo Herzog die Ehre zuteil.

Das frischgebackene Gallipaar. (Bild: PD)

(lil) Das wie immer bestens gehütete Geheimnis ist gelüftet: Der 64-jährige Hugo Herzog ist der diesjährig höchste Krienser Fasnächtler, wie die Galli-Zunft Kriens am späten Samstagabend mitteilte. Er übernimmt die Nachfolge von René Flad, Gallivater 2019. Unterstützt wird Hugo Herzog von der Gallimutter Lucette Oggier Herzog. Seinen ersten grossen Auftritt hat das Gallipaar bereits am Krienser Chilbisonntag nach dem Mittag mit dem offiziellen Einzug im Zentrum der Stadt.

Der neue Gallivater ist 2003 als Neuzünftler in die Galli-Zunft aufgenommen worden. Von 2005 bis 2013 war Hugo Herzog zudem während 9 Jahren als Säckelmeister im Zunftrat tätig. Der neue Gallivater ist darum mit den Zunftleben bestens vertraut. An der Fasnacht ist der Gallivater als Chrienserböög in den Krienser Beizen anzutreffen.

Neun Neuzünftler begleiten neuen Gallivater

Am Zunftbot der Galli-Zunft in der Krienser Krauerhalle wurden am Samstagabend zudem nicht weniger als neun Neuzünftler vorgestellt. Sie werden den neuen Gallivater im kommenden Amtsjahr begleiten. Noch nicht bekannt ist, wen Gallivater Hugo Herzog als seinen Weibel auserkoren hat. Das kommt erst in der kommenden Woche aus.

Was aber bereits bekannt ist: Die neue Fasnachtsplakette, entworfen von Vreni Wyrsch. Sie zeigt ein «Chrienser Wöschwyb mit neuem Stadt–Waschbrett». Es ist bereits die vierte Krienser Fasnachtsplakette der in Attinghausen aufgewachsenen Künstlerin nach 2012, 2013 und 2015.