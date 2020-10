Der neue Krienser Stadtteil hat nun auch einen neuen Bahnhof erhalten Der Umbau des Bahnhofs Kriens Mattenhof ist so gut wie abgeschlossen. Entstanden sind eine «städtebauliche Visitenkarte» sowie eine neue Begegnungszone. Stefan Dähler 24.10.2020, 05.00 Uhr

Besonders ins Auge stechen die neuen, geschwungenen Perrondächer und die umgestaltete Vorzone mit Bäumen und Sitzgelegenheiten. Seit Februar 2019 ist der Bahnhof Kriens Mattenhof komplett umgebaut worden. Die Hauptarbeiten sind seit der Fertigstellung der neuen Bushaltestelle am 2. Oktober abgeschlossen.

Der neue Bahnhof Mattenhof mit den geschwungenen Perrondächern.

Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 21.Oktober 2020)

«Es folgen nun noch einige Fertigstellungsarbeiten bis Ende November», sagt Peter Bobak, Projektleiter bei der Zentralbahn. Unter anderem wird die Fläche bei den Schrebergärten, die während der Bauphase für Zufahrten und Installationen benötigt wurde, grösstenteils wiederhergestellt, damit dort erneut Gärten errichtet werden können. Weiter fehlen noch ein paar Details; beispielsweise muss die Vorzone noch als Begegnungszone mit Tempo 20 signalisiert werden.

Mehr Kapazität dank längerer Perrons

Peter Bobak, Projektleiter bei der Zentralbahn, am Mattenhof. Bild: PD

Die wichtigste Neuerung ist die Verlängerung der Perrons von 130 auf 190 Meter. Dies ermöglicht, dass im Störungsfall längere Züge halten können, und steigert die Kapazität des Bahnhofs. Zudem wurden die Perrons verbreitert. «Die alte, 2003 eröffnete Haltestelle war quasi als Park-and-Ride-Anlage für rund 1000 Passagiere pro Tag konzipiert», sagt Bobak. Nun betrage die Kapazität bis zu 10'000. Aktuell werde der Bahnhof Mattenhof von rund 1500 Passagieren pro Tag genutzt. Es verkehren pro Richtung vier Züge pro Stunde, ab dem Fahrplanwechsel 2021 sollen es dank der neuen S41 Luzern-Horw während der Hauptverkehrszeiten sechs Züge sein.

Weiter ist auf der Höhe der Bushaltestelle in der Mitte der Perrons eine dritte Unterführung mit Lift entstanden. Zuvor gab es nur zwei Unterführungen am nördlichen sowie südlichen Ende. Dadurch mussten Passagiere teils lange Fusswege in Kauf nehmen, um zwischen Bus und Bahn umzusteigen. «Die Umsteigebeziehung ist nun viel komfortabler», sagt Bobak. Ausserdem gibt es auf beiden Seiten insgesamt 376 Veloabstellplätze. «Dank des Freigleises ist der Bahnhof auch hervorragend mit dem Velo erschlossen.» Auch ein öffentliches WC wurde realisiert.

Die neue Unterführung.

Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 21.Oktober 2020)

Die Bauarbeiten haben rund 20 Millionen Franken gekostet. Davon übernimmt die Zentralbahn 60, die Stadt Kriens 40 Prozent. Wobei die Stadt letztlich dank Beiträgen aus dem Agglomerationsprogramm, des Kantons und von Mobimo, der Eigentümerin der benachbarten Überbauung, effektiv «nur» rund 1,2 Millionen Franken bezahlt. Die Zentralbahn ist für die Finanzierung der Bahninfrastruktur zuständig, die Stadt für die neue Vorzone, die Bushaltestelle sowie die Mehrkosten aufgrund des architektonisch speziell gestalteten Perrondachs.

Dieses sorgte bei der Behandlung des Kredits im Einwohnerrat vor zwei Jahren für heftige Diskussionen. Der Stadtrat ist aber froh, dass das Parlament damals am Ende zugestimmt hat. «Die heutigen Dächer bilden die städtebauliche Visitenkarte von Kriens», schreibt er in einer Stellungnahme. Zusätzlich entstehe ein «attraktiver Bahnhofplatz im Zusammenspiel mit den angrenzenden Bebauungen».

Die umgestaltete Vorzone. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 21.Oktober 2020)

Die Bauarbeiten seien teilweise sehr anspruchsvoll gewesen, sagt Bobak. Einerseits, weil der Grundwasserspiegel im Gebiet sehr hoch ist: «Dadurch mussten wir das Wasser partiell ableiten.» Andererseits, weil der Bahnbetrieb während des Umbaus weiterlief – mit der Ausnahme von zwei Totalsperren im April und November 2019 während insgesamt sechs Wochen. «Die Kundenführung war eine Herausforderung.» Je nach Stand der Arbeiten waren immer wieder neue Wegführungen nötig. «Wir haben die umliegenden Haushalte mit Flyern informiert und die Wege gut beschildert», sagt Bobak. Mit Vertretern des nahegelegenen Blindenheims sowie der benachbarten Stiftung Brändi habe man zudem Führungen organisiert. Insgesamt ist er sehr zufrieden damit, wie die Bauphase abgelaufen ist. «Die Zusammenarbeit mit der Stadt Kriens war sehr gut.»

Vorplatz soll noch erweitert werden

Der neue Bahnhof Mattenhof ist ein wichtiger Bestandteil des Verkehrskonzepts für das Gebiet Luzern Süd, das derzeit stark wächst, sagt Bobak. Um eine Verkehrsüberlastung zu vermeiden, wird der ÖV gefördert. Die Pilatus-Arena, die gleich neben dem Bahnhof geplant ist, wurde in die Planung integriert. So soll etwa der Vorplatz durch das Projekt noch erweitert werden. Auch die Zunahme der Kapazitäten habe man einkalkuliert. Der Bahnhof werde aber nicht überdimensioniert sein, falls die Pilatus-Arena vor dem Volk scheitert. «Die Entwicklung im Gebiet Luzern Süd ist enorm», sagt Bobak. Ausserdem würde das Areal auch bei einem Nein zur Arena früher oder später überbaut – dann halt ohne Sporthalle, sagt Benedikt Anderes, Kommunikationsverantwortlicher der Stadt Kriens. Wegfallen würden einzelne Spitzenstunden im Bahnverkehr durch Grossanlässe.

Corona hatte übrigens keine Verzögerungen bei den Bauarbeiten zur Folge. «Wir sind im Zeitplan», sagt Bobak. Allerdings musste das Ende Sommer geplante Eröffnungsfest abgesagt werden. Es soll nun voraussichtlich im Sommer 2021 stattfinden.

Die Veloabstellplätze auf der Seite Richtung Allmend.

Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 21.Oktober 2020)