Der Luzerner Rotsee erhält ab dem nächsten Frühling eine Elektro-Fähre Der Benzinmotor der Rotsee-Fähre hat ausgedient. Und die Betreiber planen noch weitere Umwelt-Massnahmen. Larissa Haas 27.12.2019, 05.00 Uhr

Die Rotseefähre soll im Frühling einen Elektromotor erhalten. Bild: PD

Etwa 10’000 Passagiere lassen sich jedes Jahr per Fähre über den Rotsee transportieren. Zurzeit ist die Fähre zwar in der Winterpause – doch die Wiederaufnahme des Fährbetriebs im Frühling 2020 verspricht Spektakuläres: Künftig soll das Boot nämlich mit einem Elektromotor angetrieben werden. In Zeiten von #FridaysForFuture und internationalen Klimademonstrationen ist dieses Thema aktueller denn je.