Pflegeheim Seeblick in Sursee steht nach Standortentscheid des Spitals vor ungewisser Zukunft Das Haus für Pflege und Betreuung in Sursee muss dem Neubau des Luzerner Kantonsspitals weichen. Die Hoffnung liegt nun bei zwei Grundstücken, die dem Kanton Luzern gehören. Roseline Troxler 12.11.2020, 05.00 Uhr

Der Spitalbau in Sursee soll in den nächsten Jahren ersetzt werden. Bild: Pius Amrein

Vor gut einem halben Jahr liess der Luzerner Regierungsrat die Katze aus dem Sack. Am 2. April kommunizierte es, dass der Spitalstandort des Luzerner Kantonsspitals (Luks) in Sursee beibehalten wird und der Neubau für rund 250 Millionen Franken am bisherigen Ort zu stehen kommt. «Dieser Entscheid hat uns sehr überrascht. Uns wurde im Vorfeld immer wieder signalisiert, dass Schenkon favorisiert werde», so Roger Wicki. Er ist Co-Geschäftsleiter beim Haus für Pflege und Betreuung Seeblick, das an der Spitalstrasse in unmittelbarer Nähe zum Spital in Sursee steht. Die Regierung habe sich aus politischen Gründen für den Neubau am jetzigen Standort entschieden, obwohl der Spitalrat Schenkon bevorzugt hätte, führte er an der Versammlung des Gemeindeverbands Seeblick am Dienstag aus. Im Verband sind die Gemeinden Büron, Eich, Geuensee, Knutwil, Mauensee, Oberkirch, Rickenbach, Schenkon, Schlierbach, Sempach, Sursee und Triengen vertreten.

Seeblick diskutierte vier verschiedene Varianten

Mit dem Standortentscheid ist die Zukunft des 40-jährigen Seeblicks mit über 100 Mitarbeitern und 76 Betten ungewiss. Roger Wicki kritisierte:

«Die ersten Gespräche über die Neubaupläne haben wir mit dem Spital 2017 geführt. Wir wurden zigmal vertröstet, bis ein Entscheid gefällt wurde.»

Nun gelte es aber, in die Zukunft zu schauen. Die Verbandsleitung diskutierte zunächst vier Varianten:

Der Seeblick ist integrierter Bestandteil der Planung des Spitalneubaus und wird im Spitalareal neu gebaut.

Der Baurechtsvertrag mit dem Seeblick wird gekündigt. Der Seeblick wird in der näheren Umgebung des Spitals neu gebaut.

Die Spitalplanung verzögert sich längerfristig. Der Seeblick wird vorläufig weitergeführt.

Die Verbandsgemeinden decken ihren Bedarf an Pflegeplätzen selber ab. Der Seeblick zieht sich als Anbieter zurück.

Variante eins, also ein Neubau auf dem Spitalareal, ist laut Roger Wicki aufgrund der Pläne des Luks nicht möglich. Hansruedi Estermann, Präsident des Gemeindeverbands Seeblick, erklärte: «Der geplante Neubau nimmt – entgegen dem Trend zur Verdichtung – sehr viel Raum ein.» Auch mit einer Verzögerung des Spitalneubaus rechnet der Verband nicht. «Beim Kinderspital gab es viele Verzögerungen. Aber das lag vor allem an der für lange Zeit nicht geklärten Finanzierung», sagte Wicki. Ganz anders sei die Situation in Sursee. Luks-Sprecher Markus von Rotz sagt auf Anfrage zum Zeitplan:

«Die Vorbereitung der Machbarkeitsstudie ist am Laufen. Den geplanten Baustart zirka im Jahr 2026 erachtet das Luks nach wie vor als realistisch.»

In Bezug auf den Seeblick ergänzt von Rotz, das Luks sei interessiert, «die gute und enge Zusammenarbeit mit dem Seeblick weiterzuführen und stehen entsprechend im Austausch».



Eine Möglichkeit für den Seeblick zeichnet sich nun nördlich des heutigen Spitalgebäudes ab. Es handelt sich um zwei Grundstücke in Kantonsbesitz. Mitte Oktober hat der Seeblick von der Dienststelle Immobilien die Zusage erhalten, dass er für diese Fläche eine Machbarkeitsstudie durchführen kann, führt Wicki aus. Peter Lötscher, Leiter Portfoliomanagement bei der Dienststelle Immobilien, bestätigt, dass die Zusage erteilt wurde, und führt aus: «Bis anhin hat das Luzerner Kantonsspital kein Interesse an diesen beiden Grundstücken angemeldet.» Es handelt sich um eine Fläche zwischen der Roman-Burri-Strasse und der Spitalstrasse, die nur durch eine Strasse getrennt wird.

Verband sieht Auflösung als letzte Option

«Die Spitalnähe ist für uns ein sehr wichtiges Kriterium. Deshalb setzen wir uns so für die Variante zwei ein. Eine Auflösung ist die allerletzte Option», betonte Hansruedi Estermann. Elke Hönekopp, Co-Geschäftsleiterin vom Seeblick, pflichtete ihm bei:

«98 Prozent unserer Eintritte kommen direkt vom Spital. Wir haben ausserdem viele hochpalliative Situationen, welche die Nähe zum Spital brauchen.»

Der Seeblick nehme immer wieder Menschen mit einem hohen Pflegebedarf auf, die anderswo keinen Platz fänden. Hönekopp erwähnte ausserdem, wie schwierig der Umgang mit der unsicheren Zukunft für die Mitarbeiter des Seeblicks sei. Dabei betonten die Mitglieder, dass dem guten Arbeitsklima auch künftig Rechnung getragen werden müsse. Der Seeblick erreichte beim Swiss Arbeitgeber Award in seiner Grösse Platz 6 von 120 Institutionen.

Mit der Zustimmung zum Budget haben die Delegierten am Dienstag 100'000 Franken für die weitere Planung eines Neubaus gesprochen. Im Sommer sollen die Delegierten über die Grundlagen befinden können. Dennoch unterstrich Roger Wicki: «Eine Hürde besteht darin, dass das Land des Kantons noch nicht eingezont ist.» Parallel zur Planung des Seeblicks müsse also das Umzonungsverfahren aufgegleist werden. Er rechnet frühestens im Frühling 2022 mit einem Entscheid an der Gemeindeversammlung von Sursee.

Unterschiedliche Interessen innerhalb des Verbands

Nicht nur externe Faktoren sind eine Herausforderung für den Seeblick, sondern auch die Verbandsstruktur. Bei einer Umfrage haben sich nur Büron, Geuensee, Schenkon und Triengen für ein weiteres Engagement ausgesprochen. Die Umfrage fand allerdings vor drei Jahren statt. Fakt ist: Die zwölf Gemeinden haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse, da einige eigene Alters- und Pflegeheime besitzen, andere stärker auf das Angebot des Seeblicks angewiesen sind. Diese Unterschiede machten sich an der Delegiertenversammlung bemerkbar. Die Mehrheit der Delegierten sagte, dass man auch künftig auf die Möglichkeit des Seeblicks zurückgreifen möchte. Sozialvorsteherin Astrid Erni aus Schenkon: «Die unterschiedlichen Interessen der Gemeinden sind eine grosse Herausforderung.» Die Surseer Stadträtin Jolanda Achermann Sen verwies auf die anstehenden Investitionen beim Surseer Alterszentrum St. Martin, sagte aber auch: «Wir haben sehr grossen Respekt, dass wir auch künftig genügend Pflegeplätze anbieten können, vor allem bei Fällen mit hohem Pflegebedarf.» Wahrscheinlich ist hingegen ein Verbandsaustritt von Sempach. Sozialvorsteher Hanspeter Achermann erklärte: «Wir wollen uns auf das Neubauprojekt unseres Altersheims konzentrieren und nutzten das Angebot des Seeblick sowieso weniger als andere Gemeinden.» Der Sempacher Stadtrat rechnet für den Neubau mit Kosten von 26 Millionen Franken.

Einer Meinung waren die Delegierten darin, dass sie künftig noch häufiger vom Gemeindeverband über die Entwicklung informiert werden wollen. In den nächsten Monaten finden nun weitere Treffen mit dem Kanton Luzern und dem Luks statt und es sind mehrere Strategieworkshops geplant.