Live Der Seeclub Sempach wird 100 Jahre alt: Verfolgen Sie die Poseidon-Jubiläumsfeier im Liveticker Der Seeclub Sempach feiert vom 14. bis 18. August sein 100-jähriges Bestehen. Heute finden unter anderem die Poseidon-Seefestspiele statt – ein Wasserspiel-Spektakel über acht Runden. Verfolgen Sie den ganzen Tag bei uns im Liveticker. Evelyne Fischer

14:34 Uhr

Um 16 Uhr starten die Poseidon-Seefestspiele. Derzeit werden die acht Teams von den Organisatoren gebrieft.

14:15 Uhr

An verschiedenen Posten sind derzeit die Kinder am Start: Sie messen sich in verschiedenen Disziplinen – etwa dem Rudern:

14:00 Uhr

Guten Nachmittag liebe Leserinnen und Leser



Der Seeclub Sempach feiert sein 100-jähriges Bestehen und verwandelt den Sempachersee heute in eine Bühne voller Wasserfestspiele. Von 13 bis 15 Uhr findet zunächst der Orion-Cup statt. Anschliessend kämpfen um 16 Uhr acht Teams in ebenso vielen Gruppenspielen um den Sieg an den Poseidon-Seefestspielen 2019. Die Halbfinals und das Final starten dann am Abend um 18.30 Uhr, bevor die Abendunterhaltung mit dem «Duo Grenzenlos» beginnt.



Verfolgen Sie das Wasserspektakel bei uns im Liveticker!