Luzerner Stadtlauf 2022: Der Geschäftsleiter zieht Bilanz

Interview «Der Luzerner Stadtlauf lebt und ist ein wichtiger Termin im Kalender»: Geschäftsleiter zieht Fazit Stadtlauf-Geschäftsleiter Andreas Grüter zieht sein Fazit aus dem 44. Luzerner Laufevent.

Andreas Grüter Bild: Philipp Schmidli

Sie hatten sich gutes Wetter gewünscht, aber so richtig erhört hat Petrus Sie nicht, oder?

Andreas Grüter: Nach 15 Uhr am Nachmittag hat es kurz richtig geregnet, um 17.15 Uhr dann wieder für rund 40 Minuten. Insgesamt war das Wetter aber besser, als ich es erwartet hatte. Immerhin konnten wir bis um 1 Uhr in der Nacht trocken aufräumen.

Ihr generelles Fazit?

Es ist ein sehr positives. Wir haben gespürt, dass die Menschen das Bedürfnis haben, die Stadtlauf-Stimmung aufzusaugen, dass die Sehnsucht nach der ursprünglichen Form des Stadtlaufs da ist und der Stadtlauf bei den Läuferinnen und Läufern einen hohen Stellenwert geniesst. Ich habe an jeder Ecke gehört, dass man sich schon wieder aufs nächste Jahr freue. Am Nachmittag waren viele Leute in der Stadt unterwegs, am Abend dann etwas weniger, auch weil es kühl wurde.

Wie viele Leute waren da?

Es gab rund 10000 Anmeldungen von Läuferinnen und Läufern. Im Ziel waren es dann 9096 sogenannte Finisher, doppelt so viele wie zuletzt im September 2021 beim Sonntagslauf. Das heisst, knapp 1000 Angemeldete waren dann doch nicht am Start. Das ist ein normaler Prozentsatz von Absagen, sogenannten No-Shows. Bei den Zuschauern und Besuchern lautet die Polizeischätzzahl 15000. In sehr guten Jahren hatten wir über 20000 Schaulustige, bei schlechtem Regenwetter sind es in der Regel 10000 bis 12000.

An der Bahnhofstrasse stand die Feuerwehr, beim Schwanenplatz die Ambulanz. Was ist geschehen?

Nichts ist geschehen. Es gab keine ­Zwischenfälle, bis jetzt auch keine ­Reklamationen von Anwohnern. Die Feuerwehrautos stehen als reine Sicherheitsmassnahme da. Dies auf Pikett, falls wirklich einmal etwas passiert, damit die Feuerwehr nicht noch den Weg ab dem Wagendepot zurücklegen muss. Auch die Ambulanz absolvierte einen sogenannten Bereitschaftsdienst und musste nicht ein einziges Mal losfahren.

Ihre grösste Herausforderung am Stadtlauf-Samstag?

Beim Absperren der Strecke hatte ein Auto, das Absperrgitter transportierte, einen Motorschaden. Da mussten wir um die Mittagszeit unter Mithilfe der Polizei eine kurze Zeit improvisieren.

Hallensprint-Weltmeisterin Mujinga Kambundji hat am Nachmittag den ersten Stadtlauf-Startschuss ausgeführt. Was hat das gekostet?

Das Stadtlauf-Budget hat das nicht tangiert, es hat uns keinen Franken gekostet. Mujinga Kambundji wird von der Hirslanden-Gruppe gesponsert und hat in dieser Funktion jährlich den einen oder anderen Auftritt. Toll, dass sie in Luzern mit dabei war.

Potsdam war als Gaststadt einge­laden. Wie viele Potsdamer waren in Luzern?

Rund 70. Sie kamen mit Bahn, Auto und Flugzeug. Zwei Mädchen und zwei Knaben aus Potsdam liefen sogar aufs Podest. Pech für den Potsdamer Oberbürgermeister, der eine Gewitterfront erwischte.

Ihr schönstes Feedback am Stadtlauf, Ausgabe 44?

Die Augen der Kinder, als sie mit ihrem Namen aufgerufen wurden und ihre Medaille abholen durften. Die Stimmung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat mir gezeigt: Die Stadt lebt, der Stadtlauf lebt und ist ein wichtiger Termin im Jahreskalender.

Und was war weniger gut?

Es fällt mir nichts ein!

Ihr persönlicher Wunsch für den 45. Stadtlauf?

Dass er wieder so ungezwungen, fröhlich und farbig stattfinden kann wie diesmal und vor der Corona-Zeit. 2023 wird der Stadtlauf ja eine Woche nach den Osterferien stattfinden. Gut möglich also, dass die Teilnehmerzahl dann wieder höher sein wird.

