Live Corona-Massnahmen: Jetzt informiert der Stadtrat über die nächsten Schritte in Luzern So reagiert der Luzerner Stadtrat auf die neuen Regelungen des Bundesrats: Stadt-Bibliothek, Hallenbad und Eiszentrum sind geschlossen. Nur in Ausnahmefällen sollen Eltern ihre Kinder in der Kita betreuen lassen. Chiara Zgraggen 14.03.2020, 13.56 Uhr

Bis auf weiteres wird die Stadtverwaltung ihr volles Dienstleistungsangebot zur Verfügung stellen.

stellen. Die Schulen bleiben bis und mit 10. April geschlossen . Die Gemeinden werden ein kostenloses Betreuungsangebot bereitstellen müssen.

bleiben bis und mit . Die Gemeinden werden ein bereitstellen müssen. Eltern sollen Kinderbetreuung privat und nachbarschaftlich organisieren.



Musikschulunterricht ist ebenfalls eingestellt. Schul- und Sportanlagen sind geschlossen. Auch die Stadtbibliothek, das Hallenbad Allmend und das Eiszentrum.

Schutz für die ältere Bevölkerung: Informationen gibts bei der städtischen Anlaufstelle Alter. Tel. 041 208 77 77



Kitas: Dürfen grundsätzlich offen bleiben. Der Stadtrat empfiehlt diese Betreuung in der Kita nur in Ausnahmesituationen in Anspruch zu nehmen.

Wirtschaft: Unternehmen brauchen laut Franziska Bitzi Hilfe zur Selbsthilfe (Website der Wirtschaftsförderung). Stadt will unbürokratisch helfen, zB bei der Verlängerung der Zahlungsfristen.

Wochenmarkt: Ist heute Samstag mit Erinnerung an die Vorsichtsmassnahmen durchgeführt worden. Der Stadtrat behält die Situation weiterhin im Auge und entscheidet stets neu.

Mobilität: Freizeitverkehr ist möglichst einzuschränken. Zu Fuss unterwegs sein, sei aber willkommen - unter Berücksichtigung der Schutzmassnahmen.

Schutz der Stadt-Mitarbeitenden: Entsorgungsteams sind gestaffelt im Einsatz, damit die Mitarbeitenden möglichst wenig miteinander in Kontakt kommen.



14:40 Uhr

14:37 Uhr

Ein Journalist fragt, ob die Kinder, welche sowieso schon in einer Kita sind, auch weiterhin dorthin geschickt werden sollen. Der Stadtrat appelliert wiederum an die Eigenverantwortung - die Kinder sollen möglichst im privaten Umfeld betreut werden.

14:35 Uhr

Zum Schluss spricht nochmals der Stadtpräsident Beat Züsli. Man wisse nicht, ob die Massnahmen ausreichen würden. Es brauche Solidarität von allen, so auch der Wirtschaft.

«Es braucht ein Zusammenstehen - mit nötigem Abstand»

sagt Züsli. Er dankt den Beteiligten Kräften und öffnet die Fragerunde.

14:31 Uhr

Wie wir uns verhalten sei wichtig für die Eindämmung der Pandemie, so die Stadträtin Manuela Jost. Man appelliere an die Unternehmer und ide Luzernerinnen und Luzerner, sich an Verhaltensgrundsätze zu halten.

Einerseits sollen Sitzungen, die nicht dringend physisch abgehalten werden müssten, via Telefon geführt werden. Sei es dennoch nötig, soll ein Abstand von zwei Metern zwischen den Beteiligten vorhanden sei.

Wenn immer möglich sollen Arbeitnehmer im Home Office arbeiten.

Arbeitnehmer, die mit dem ÖV zur Arbeit reisen, sollen den Stossverkehr meiden. Nähme ein Arbeitnehmer seine Eigenverantwortung nicht ernst, soll er von Arbeitgebern nach Hause geschickt werden.

14:22 Uhr

Der Stadtrat Adrian Borgula beginnt mit einer Frage: Ist ein Markt eine Veranstaltung oder nicht? Mit dieser Frage musste sich der Stadtrat nach der Medienkonferenz des Bundesrates von gestern auseinandersetzen. Man habe sich dazu entschieden, den Markt am Samstag in der Stadt Luzern durchzuführen. Lebensmittelmärkte seien notwendig. Verkäufe im Freien sein womöglich weniger gefährlich als Verkäufe innerhalb eines Ladens.

Bei der Mobilität müsse man sich auf die Weisungen des Bundes halten. Sprich: Den ÖV wenn möglich meiden und Stosszeiten umgehen. Der Freizeitverkehr sei aufs Notwendige zu beschränken. Das Mobilitätsverhalten habe sich bereits verändert - weniger Menschen seien derzeit unterwegs. Der Fussverkehr soll nun auch zur Diskussion stehen. Für die Gesundheit sei es gut, sich draussen zu bewegen. Aber es sei stets mit einem Restrisiko verbunden.

Der Schutz von Mitarbeiter sei eingeführt worden: Abfall-Teams hätten einen gestaffelten Schichtbeginn, um keine Ansteckung zu provozieren. Es wäre verheerend, wenn ein gesamtes Abfall-Team krank werden würde. Man stehe auch im Kontakt mit Deutschen Behörden.

Während einer Pandemie sei die Entsorgung enorm wichtig, so Borgula. Es sei möglich, die Grünabfuhr zu reduzieren. Dies zugunsten von anderen Leistungen.

14:15 Uhr

Franziska Bitzi tritt vor die Journalisten. Besonders die Gastronomie, Hotellerie, der Eventbereich und die Uhren- und Schmuckbranche sei derzeit stark beansprucht.

Die Wirtschaftsleistung werde sinken. Bitzi spricht von einer Corona-Rezession. Die Wirtschaft betreffe uns alle und jeder werde die Auswirkungen spüren. Die Bevölkerung soll jedoch auch an die Zeit nach der Corona-Krise denken. Der Staat soll langfristig denken und handeln.

Die Krise soll so überbrückt werden, dass möglichst wenige Firmen zugrunde gehen.

Der Regierungsrat werde am nächsten Dienstag weiter diskutieren. Das Ziel sei, die Wirtschaft am laufen zu halten. Die Fachstelle für Wirtschaftsfragen berate betroffene Firmen in Fragen jeglicher Art, wie zum Beispiel Kurzarbeitszeit.

Der Fokus soll auf das Retten von Menschenleben liegen, auch wenn dies Kosten mit sich trage.

14:10 Uhr

Als nächstes spricht Martin Merki. Die ältere Generation sei bereit, die jüngeren Generationen zu unterstützen. Nun sei dies umgekehrt.

Ältere Personen könne sich bei Fragen bei der Beratungsstelle fürs Alter der Stadt Luzern melden.

Viva Luzern rät von Besuchen in Alters- und Pflegeheimen ab.

Die Stadt Luzern führt keine Kitas, sagt Merki. Grundsätzlich dürfen Kitas geöffnet bleiben. Aber der Stadtrat appelliert an die Familie: Der Stadtrat empfiehlt, solche Angebote nur in Ausnahmefällen in Anspruch zu nehmen. Dies sei zum Beispiel der Fall, wenn Eltern im medizinischen Bereich arbeiten.

14:05 Uhr

Die Schulen bleiben bis und mit dem 10. April geschlossen. Die Gemeinden sind in der Pflicht, ein kostenloses Betreuungsangebot anzubieten. Das Ziel ist, dass alle Eltern direkt persönlich informiert werden, wie die Situation am Montag aussieht.

Es ist geplant, den Unterricht weiterzuführen. Digitale Lernformen werden in Kraft treten.

Der Stadtrat appelliert an die Eltern, ihre Kinder privat zu betreuen. Der Stadtrat möchte zwar ein Betreuungsangebot anbieten, doch nur für eine kleine Gruppe an Kindern. Man soll sich im privaten Umfeld organisieren. Grosseltern sollten dabei aber nicht in die Pflicht genommen werden.

Der Stadtrat prüft Entschädigungszahlungen.

Der Musikschulunterricht ist ebenfalls eingestellt. Auch da soll Fernunterricht stattfinden. Auch Sportanlagen oder Bibliotheken wie auch Schwimmbäder sind geschlossen.

14:02 Uhr

Beat Züsli begrüsst die Journalisten. Der Kanton Luzern hat gestern die Notlagemassnahmen erläutert, auch die Stadt Luzern ist seit Längerem mit einem Stab aktiv. Oberste Priorität hat der Schutz der Gesellschaft.

13:55 Uhr

Zur Medienkonferenz erscheint der gesamte Stadtrat. Jeder Stadtrat wird die Massnahmen, die seine Direktion betreffen, vorstellen.