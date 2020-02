Live Die Lozärner Fasnacht 2020 im Liveticker: der Fritschi-Vater unterwegs in den Gassen ++ Betrunkener fällt in die Reuss ++ 13'000 Fasnächtler an der Tagwache Vom Urknall über den grossen Fritschi-Umzug bis hin zum farbigen Treiben in den Gassen: Verfolgen Sie hier den Schmutzigen Donnerstag hautnah. 20.02.2020, 12.13 Uhr

Der Urknall. Die Fritschifamilie auf dem Nauen. Die Fritschifamilie beim Landungssteg. Die Leuechotzeler Luzern. Zunftmeister und Fritschivater Daniel Medici kommt am Schwanenplatz an. Die Rotsee-Möven Littau. Die Stimmung bei den Narren stimmt. Die Wäsmali-Chatze Lozärn. Bruder Fritschi während des Fötzeliräges. Die Rüüssfrösch Lozärn. Bruder Fritschi während des Fötzeliräges. Die Chacheler Musig Chriens. Es esch Fasnacht! Fasnächtler an der Tagwache am Schmutzigen Donnerstag, 20. Februar 2020 in der Stadt Luzern. Zunftmeister und Fritschivater Daniel Medici und Bruder Fritschi auf dem Kapellplatz. 13'000 Leute: Der Kapellplatz ist rappelvoll. Die Fritschifamilie. Die Chnuupesager Luzern. Die Saunafäger Lozärn. Die Saunafäger Lozärn. Unter der Egg gibt es kein Durchkommen mehr. Die Pilatusgeister Luzern. Rüüdig verreckt: Fasnächtler an der Tagwache. Die Lozärner Kracher. Ein Wissenschaftler an der Tagwache ... ... mit aufwendig gebasteltem Wagen. Die Rüssgusler Ebikon. Die Rüssgusler Ebikon. Die Blattlüüs Lozärn. Ein Rettungsboot patrouilliert auf der Reuss.

Das Wichtigste:

Rund 13'000 Fasnächtler waren an der Tagwache dabei, 2000 weniger als noch im Vorjahr.

waren an der Tagwache dabei, 2000 weniger als noch im Vorjahr. Die Polizei ist mit dem Fasnachtsstart bisher zufrieden – aber: Rettungskräfte mussten eine betrunkene jugendliche Person aus der Reuss retten . Im Vergleich zum Vorjahr haben die Blaulichtorganisationen mehr alkoholisierte Jugendliche registriert.

ist mit dem Fasnachtsstart bisher zufrieden – aber: . Im Vergleich zum Vorjahr haben die Blaulichtorganisationen mehr alkoholisierte Jugendliche registriert. Ab 14 Uhr folgt der grosse Fritschi-Umzug mit 39 Nummern.

12:13 Uhr

Sind Sie neu hier? Oder vielleicht gar ein Basler? Dann bitte vermeiden Sie an der Lozärner Fasnacht diese Fauxpas:

Einem Fasnächtler den mit viel Liebe gebastelten Grend mit Luftschlangenspray verkleckern. Ärgerlich! Der schnell härtende Kunststoffspray lässt sich kaum mehr entfernen.

Konfetti in die Posaunen und Trompeten von vorbeimarschierenden Guuggenmusigen werfen. Gedankenlos und gefährlich! Ein fröhlich drauflos schränzender Guugger könnte daran ersticken.

Von Morgeschtraich, Cortège und Chaisen reden. So spricht man nur in Basel (den Hofderer Morgenstreich lassen wir gelten)! In Luzern heisst’s Tagwache, Umzug und Wagen. Und «Karneval» gibt’s nur in Köln.

Beim Umzug Orangen zurückwerfen. Achtung: Verletzungsgefahr! Orangenschlachten sind passé! Orangen sind zum Essen da und stärken das Immunsystem. Ob sie gegen das Corona-Virus nützen, ist nicht erwiesen!

Mutwillig Abfall in die Reuss werfen. Klima-Alarm! Teile des Abfalls landen später im Ozean und im Bauch eines Wals. Greta würd’s dann schon merken, wenn sie mal wieder nach New York schippert.

Sich notfallmässig mit einer Pappnase, etwas Schminke, lächerlichem Karnevalshütchen oder Narrenkappe verkleiden. Diese Accessoires überlassen wir den Kölner Karnevalisten – die finden das lustig!

Sex on the Bridge. Macht als Drink Sinn (Melonen-/Erdbeerlikör, Pfirsichwodka, Ananas-/Preiselbeersaft, frische Erdbeeren), ist sonst aber auf Luzerns denkmalgeschützten Brücken strikt verboten.

12:00 Uhr

Bild: Julian Spörri

Ach, um Punkt zwölf knurrt auch schon der Magen! Dieser Fasnächtler hat sich eine Portion hausgemachte Pommes-Frites gekauft. Das sieht aber fein aus. Und keine Sorge, für Nachschub ist gesorgt! Da wünschen wir doch allen: En Guete!

Bild: Julian Spörri

Es herrscht Grossandrang bei den Ess-Ständen am Reussufer. Das Angebot lässt auch keine Wünsche offen: Es gibt Schnitzel, Wraps, Raclette und vieles mehr.

11:58 Uhr

Wir lassen den Fasnachts-Morgen hinter uns, und machen uns langsam aber sicher parat für den Frischi-Umzug um 14 Uhr. Das Wetter macht ja dieses Jahr ganz prächtig mit, wir messen in Luzern derzeit gute 9 Grad.

11:43 Uhr

Bild: Julian Spörri

Nun ist das grosse «Zögli» der Kult-Ur-Fasnächtler in der Burgengasse gestartet. Von dort laufen die Gruppen mit ihren Wagen über die Reussbrücke in die Luzerner Altstadt. Die Kult-Ur-Fasnächtler setzen sich aus über 100 fasnachtsbegeisterten Fasnächtlern bestehend aus 15 Gruppierungen zusammen.

Bild: Julian Spörri

Eine dieser Gruppen heisst «Luxraco». Ihr Motto: Hüter des Waldes. Ein Mitglied sagt: «Nachdem wir uns auf dieses Sujet geeinigt hatten, ging es an die Planung des Wagens. Hier setzten wir auf einen Igel, weil wir so etwas an der Fasnacht noch nie gesehen haben.»

Bild: Julian Spörri

11:33 Uhr

Bild: Julian Spörri

Diese Fledermaus ist seit 20 Jahren in Luzern an der Fasnacht unterwegs. «Manch einer nennt das vielleicht Faulheit, aber ich denke in einer Zeit, in der alles immer schneller wechselt, schadet etwas Konstanz nicht», so der Mann, der eine Flügelspannweite von rund 3 Metern aufweisen kann. Viele Leute würden ihn unter dem Spitznamen «Flädi» kennen, verrät er. «Kürzlich kam ein 13-jähriges Mädchen zu mir und sagte, dass sie mich jedes Jahr gesehen habe, sogar schon als sie noch im Kinderwagen war. Das ist einfach toll!»

11:14 Uhr

Der Sommer ist zwar noch in weiter Ferne, trotzdem wagen sich die Barfuess-Fäger schon in Bademode an die Reuss.

Frühlingshaft: Die Barfuess-Fäger entlang der Reuss. Bild: Philipp Schmidli

11:07 Uhr

Seit 8 Uhr gibt es bei der Zunft an der Reuss auf dem Weinmarkt Guuggenmusig-Konzerte zu hören. Die Zunft an der Reuss feiert heuer ihr 87-jähriges Bestehen.

Die Rotseemöven aus Littau. Bild: Julian Spörri

Lust auf Guuggenmusig live? Hier geht's zu den Webstreams.

11:02 Uhr

Tischtennisturnier mitten auf dem Kornmarkt: Das gibt's nur an der Luzerner Fasnacht! :)

Strassenfasnacht in Luzern. Bild: Philipp Schmidli

10:57 Uhr

Das musste ja so kommen: Die Greta-Mania ist auch an der Luzerner Fasnacht ein Thema.

Greta-Sperma bei den Ätis. Bild: Simon Mathis

10:47 Uhr

Das Fotoshooting zu unserem Wettbewerb «Wer hed de bescht Grend?» läuft auf Hochtouren, der Andrang ist riesig. Noch bis 13.30 Uhr kann man mitmachen. Treffpunkt: Eingangshalle im Hotel Schweizerhof.

Grossandrang beim «Grend»-Wettbewerb der Luzerner Zeitung im Hotel Schweizerhof. Bild: René Meier

10:36 Uhr

Luute Urknall, Fötzeliräge ond rüüdig schöni Grende – hier kommen die 30 besten Bilder der Fritschi-Tagwache:

10:31 Uhr

Wie erleben Aussenstehende den Start der Luzerner Fasnacht? Wir haben die Ehrengäste der Zunft zu Safran nach ihren Eindrücken gefragt:

10:29 Uhr

+++ Gesucht: Die schönsten Fasnachtsbilder aus der Zentralschweiz +++

10:21 Uhr

Diese zwei haben sich gefunden – sie heiraten an der Luzerner Fasnacht. Wer sich wohl unter den Masken versteckt?

Braut und Bräutigam. Bild: Julian Spörri

Es sind zwei Fasnächtler aus der Stadt Luzern, die für das Sujet die Rollen getauscht haben. «Wir machen jedes Jahr etwas Neues», so die Braut, die eigentlich ein Mann ist. Auf den Rollentausch angesprochen, sagen die beiden: «Es wäre ja langweilig, wenn alles normal wäre. Beinahe wäre übrigens noch ein Kollege aus Irland dazugekommen. Der hätte dann die Rolle de Blumenmädchens übernommen.»

Rollentausch. Bild: Julian Spörri

09:55 Uhr

Im Interview mit unserer Zeitung erzählt Fritschivater Daniel Medici, welche Kindheitserinnerungen er mit der Luzerner Fasnacht verbindet und wie er persönlich die langen Fasnachtstage übersteht.

09:42 Uhr

Da bleibt kein Auge trocken: Auf dem Hirschenplatz spielt das Kasperli-Theater «Stadthuus» das «Märchen vom fleissigen Beamten» :)

Bürokratie à Gogo, gesehen auf dem Hirschenplatz. Bild: René Meier

09:33 Uhr

Mehr als nur Schall und Rauch: Die Salutschüsse der Zunftgrenadiere gelten Bruder Fritschi und dem Fritschivater.

Zunftgrenadiere auf dem Stadtkellerdach. Bild: Philipp Schmidli

09:23 Uhr

Nach dem traditionellen Frühstück mischen sich Bruder Fritschi, seine Fritschene und ihre Familie sowie Fritschivater und Zunftmeister Daniel Medici unters Volk. Sie sind Teil des Fritschizugs von rund 200 Personen, der kurz vor 9 Uhr die Kornschütte verlassen hat und nun verschiedene Fasnachtsgruppierungen besucht.

Fritschivater und Zunftmeister Daniel Medici mit seiner Frau, der Fritschimutter. Bild: Julian Spörri

Bruder Fritschi, seine Fritschene und ihre Familie dürfen natürlich nicht fehlen. Bild: Julian Spörri

Stramm gestanden: Andreas Mattich (rechts) und die Zunftgrenadiere. Bild: Julian Spörri

09:17 Uhr

An der Luzerner Fasnacht geht es spielerisch zu und her:

Eile mit Weile: Diese Spielfiguren ziehen ohne Würfel von Platz zu Platz. Bild: Julian Spörri

09:12 Uhr

Inzwischen liegt eine erste Bilanz aus Sicht der Sicherheitskräfte vor. Die Polizei ist mit dem Fasnachtsstart bisher grundsätzlich zufrieden – aber: Rettungskräfte mussten eine betrunkene jugendliche Person aus der Reuss retten. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben Unter der Egg. Die vor Ort anwesenden Helfer der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG konnte den Fasnächtler aber schnell aus dem Fluss fischen. Die Person musste danach medizinisch betreut werden.

Allgemein haben die Blaulichtorganisationen im Vergleich zum Vorjahr mehr alkoholisierte Jugendliche registriert, wie Polizeisprecher Christian Bertschi gegenüber Radio Pilatus sagte. Rund 13'000 Fasnächtler waren an der Tagwache dabei, 2000 weniger als noch im Vorjahr.

09:02 Uhr

«Gförchigi Gstalte» treiben sich auf den nunmehr vom Tageslicht erhellten umher:

Gestatten? Bild: Julian Spörri

Trommler der Guuggenmusig Glatzesträhler. Bild: Julian Spörri

08:31 Uhr

08:12 Uhr

Dieses «Doktor Sommer Team» ist auf dem Kornmarkt im Einsatz. Der Chefarzt erklärt: «Wir klären die Leute auf, damit sie eine schöne Fasnacht haben, auch wenn sie etwas zu viel getrunken haben.» Dazu verteilt das Team Kondome und Merkblätter zu Geschlechtskrankheiten.

08:00 Uhr

07:55 Uhr

+++BREAKING NEWS+++

Exklusiv: Ein Russe könnte die Zügel beim FCL übernehmen! Die sportlichen Erfolge der letzten Wochen machen den Luzerner Fussballclub plötzlich zur attraktiven Braut.

Kamerascheu: Viktor Andrejewitsch Raschnikowitsch in einer der raren Aufnahmen aus den Neunzigerjahren. Archivbild: Luzerner Zeitung

07:46 Uhr

Fasnacht verbindet: Iisbär vo Willisau von den Ringligüüsser Willisau und Lea aus Zell von den Fröschlochruugger lernten sich am Mittwoch in Luthern kennen. Die Blicke kreuzten sich...

So ist die Fasnacht besonders schön. Bild: Roger Rüegger

07:34 Uhr

Auf der Rathaustreppe unter der Egg schränzen die Guuggenmusigen besonders gerne. Die kakaphonischen Klänge von der Naturbühne ziehen jeweils besonders viel Publikum an.

Unter der Egg drängen sich die Zuschauer. Bild: Philipp Schmidli

07:18 Uhr

Fasnacht überall: Guuggenmusigen wohin das Auge blickt!

Die Rüüssgusler Ebikon kommen als Legionäre daher. Bild: Philipp Schmidli

Blattlüüs Lozärn. Bild: Philipp Schmidli

Leuechotzeler Lozärn. Bild: Philipp Schmidli

Pilatusgeischter. Bild: Philipp Schmidli

Chacheler Musig. Bild. Philipp Schmidli

Chnuupe Sager. Bild: Philipp Schmidli

Noggeler. Bild Philipp Schmidli

07:15 Uhr

Was wäre die Fasnacht ohne all die phantasievollen, mit viel Liebe zum Detail gebastelten Sujets? Langweilig.

Luzerns Wahrzeichen darf natürlich nicht fehlen: Der Wasserturm wandelt durch die Altstadt. Bild: Hugo Bischof

Zwei eigenartige Gewächse. Bild: Philipp Schmidli

Saunafäger.

La Cucaracha: Mexikaner in Luzern. Bild: Hugo Bischof

Faszinierend. Bild: Hugo Bischof

07:03 Uhr

Auch in den sozialen Medien ist die fünfte Jahreszeit definitiv lanciert. Urknall und Fötzeliräge werden fleissig geteilt – wie hier auf Twitter:

06:37 Uhr

Das lange Warten ist zu Ende. Punkt 5 Uhr hat die Lozärner Fasnacht mit dem Urknall auf dem Nauen im Luzerner Seebecken begonnen. Wenige Augenblicke später wurde auch der Fötzeliräge auf dem Kapellplatz in der Stadt Luzern gezündet. Die Highlights in der Zusammenfassung:

06:18 Uhr

Auch in Willisau hat die Fasnacht begonnen. Die Städtlifasnacht ist vor allem bei den Einheimischen äusserst beliebt.

Letsfets ist als erste Guuggenmusig zu hören. Heuer wird neu auf der Treppe vor der Kirche gespielt. Bild: Roger Rüegger

06:07 Uhr

Draussen in den Gassen der Luzerner Altstadt ist der Teufel los.

Dä huere Krach! Gesehen an der Weggisgasse. Bild: Roman Hodel

Italiener zu Gast an der Fasnacht: Zwei Carabinieri machen ganz viel «Impressione». Bild: Hugo Bischof

Sophie, Michelle, Jessica - nein, sie kommen nicht aus China, sondern Wolhusen. Sind das erste mal an der Tagwache - und müssen jetzt zur Arbeit, die Armen. Bild: Roman Hodel

Zwei Bonbons bahnen sich ihren Weg durch die Weggisgasse. Bild: Hugo Bischof

05:45 Uhr

Währenddessen hat sich Fritschivater Daniel Medici mit der ganzen Fritschifamilie zur Kornschütte begeben, wo er mit seinen Gästen und den Zünftlern zum Zmorge erwartet wird.



Nach der Tagwache ist der Hunger gross. In der Kornschütte werden die Fasnächtler versorgt - mit allem was das Herz begehrt. Bild: Julian Spörri

Blick auf den Tisch des Luzerner Fasnachtskomitees. Bild: Julian Spörri

05:44 Uhr

Es «schränzt» in der ganzen Stadt: Unzählige Guuggen ziehen durch die Gassen und verleihen der Luzerner Fasnacht ihren ganz typischen Sound.

Ein Guugger der Lozärner Chaote. Bild: Philipp Schmidli

Der Tambourmajor der Guuggenmusig Rotseemöven. Bild: Philipp Schmidli

Ein Guugger der Lozärner Chaote haut auf die Pauke. Bild: Philipp Schmidli

Die Guuggenmusigen geben alles. Im Bild: Die Guuggenmusig Alti Chrieger Lozärn auf dem Schwanenplatz. Bild: Julian Spörri

Der Tambourmajor der Guuggenmusig Wäsmali Chatze Lozärn. Bild: Philipp Schmidli

Der Tambourmajor der Guuggenmusig Rüüssfrösch Lozärn. Bild: Philipp Schmidli

Der Tambourmajor der Loschtmölch Chriens. Bild: Philipp Schmidli

Perkussionist der Loschtmölch Chriens an seiner «Chuchi». Bild: Philipp Schmidli

05:43 Uhr

Und damit die Schleckmäuler nicht zu kurz kommen, werden zusammen mit den vielen Vitaminspendern ausserdem 13'600 Willisauer-Ringli verteilt. Wir haben für euch noch ein paar andere interessante Fakten zum Ehrentag der Zunft zu Safran zusammengefasst.

Zunftmeister Daniel Medici beim Verteilen der Orangen auf dem Kappelplatz. Bild: Philipp Schmidli

05:34 Uhr

Nach dem Fötzeliräge ist vor dem Orangenverteilen: 1'000 kg der orangen Südfrüchte werden anlässlich des Orangengewitters auf dem Kapellplatz beim Fritschibrunnen, auf dem Fritschi-Zug und natürlich am Nachmittag auf dem Fritschi-Umzug des LFK verteilt.

Bruder Fritschi im Fötzelisturm. Bild: Philipp Schmidli

05:29 Uhr

Fasnacht rockt: Der Zunftnarr im Fötzeligestöber.

Der Zunftnarr auf dem Fritschibrunnen im Fötzeligestöber. Bild: Philipp Schmidli

05:26 Uhr

Schon gewusst? Um eine Klumpenbildung zu verhindern werden die insgesamt 210 Kilogramm schweren Fötzeli mit Talgpuder behandelt.

Zunftnarr und Bruder Fritschi im Fötzeligestöber. Bild: Philipp Schmidli

05:24 Uhr

Endlich! Da ist er: Der Fötzeliräge 2020! Wunderschön, wie die rund 6 Millionen Papierschnipsel aus 300 Telefonbüchern durch die Luft wirbeln!

Ond da esch er: De Fötzeliräge 2020! Screenshot: Livestream Tele 1

05:22 Uhr

Der Zunftmeister der Zunft zu Safran, Daniel Medici, ist zusammen mit seinem Gefolge auf der Plattform beim Fritschibrunnen angekommen.

Fritschivater Daniel Medici mit Bruder Fritschi auf dem gleichnamigen Brunnen auf dem Luzerner Kapellplatz. Bild: Philipp Schmidli

05:20 Uhr

Sobald sich die gesamte Fritschifamilie mit Gefolge auf der Bühne des Fritschibrunnens bereitgemacht hat, wird der Fötzeliregen gezündet. Dies ist der Startschuss für das traditionelle Orangenverteilen.

Das Gedränge ist riesig. Bild: Julian Spörri

05:17 Uhr

Die Freude ist gross: Endlich ist es soweit!

Hier sind die beiden Narren der Zunft zu Safran auf dem Weg zum Fritschibrunnen auf dem Kapellplatz. Bild: Philipp Schmidli

05:11 Uhr

Jetzt begibt sich der Tross, umrahmt von Guuggenmusigen, zum Kapellplatz. Das Gedränge ist gross, nicht zuletzt wegen dem hervorragenden Wetter mit trockener Witterung und milden Temperaturen. Schon vor dem Urknall haben sich viele Tausend angefressene Fasnächtler auf dem Kapellplatz in der Luzerner Altstadt versammelt.

Bruder Fritschi bahnt sich mit seiner Fritschene und seinem Gefolge den Weg zum Fritschibrunnen auf dem Kapellplatz. Bild: Philipp Schmidli

05:06 Uhr

Traditionell wird die Fritschitagwache mit dem Urknall über dem Luzerner Seebecken eröffnet. Gleichzeitig trifft die ganze Fritschifamilie per Nauen auf dem Seeweg beim Landungssteg 7 am Schweizerhofquai ein, wo sie vom Fritschivater Daniel Medici mit Fritschimutter, Zunftrat, Weibel, Narr und Guuggenmusigen standesgemäss empfangen wird.

Der Nauen legt an. Bild: Philipp Schmidli

05:01 Uhr

Die Luzerner Fasnacht ist eröffnet! Pünktlich um 5 Uhr ging es los – mit dem Urknall über dem Luzerner Seebecken. Und sofort schränzts und guuggets überall.



Urknall über dem Luzerner Seebecken. Bild: Philipp Schmidli

04:54 Uhr

Die Stimmung auf dem Kapellplatz steigt zusammen mit der Spannung. Es wird lauter. Die ersten Rufe schallen aus der Menge tausender Fasnächtlerinnen und Fasnächtler. Sie können es kaum erwarten. Noch wenige Minuten bis zum Urknall und Start der Luzerner Fasnacht 2020!

Etwas Licht im Dunkeln: Diese beiden Frauen haben das passende Kostüm. Bild: Julian Spörri

04:41 Uhr

Das Wetter ist der Fasnacht heute gut gesinnt: Es bleibt trocken, die Temperaturen in Luzern betragen derzeit zwischen 0 bis 3 Grad. Am Nachmittag steigt das Quecksilber auf 10 bis 11 Grad. Auch für die nächsten Tage sieht es gut aus.

Screenshot: meteonews.ch

04:38 Uhr

Blick vom Fritschibrunnen auf den Kapellplatz: Viele Fasnächtler sind früh aufgestanden. Noch hat es aber den einen oder andern Platz frei.

Die Stadt Luzern erwacht: Auf dem Kapellplatz versammeln sich die Fasnächtler. Bild: Julian Spörri

04:32 Uhr

Die Stadt Luzern erwacht. Auf dem Kapellplatz ist schon mächtig etwas los, wie ein Blick auf die Webcam unserer Kollegen von Radio Pilatus zeigt.

04:29 Uhr

Um 5 Uhr hat das Warten ein Ende. Mit dem Urknall über Luzerner Seebecken beginnt die langersehnte «fünfte Jahreszeit». Aus der Dunkelheit nähert sich auf einem festlich geschmückten Nauen Bruder Fritschi, seine Familie und sein Gefolge. Unter stürmischem Beifall begibt sich die Fritschifamilie zum gleichnamigen Brunnen auf dem Kapellplatz. Unter anhaltendem «Fötzeliräge» werfen Bruder Fritschi und sein Gefolge dort den Fasnächtlern Orangen zu.



04:25 Uhr

Herzlich willkommen auf unserem Liveticker zum Auftakt der Luzerner Fasnacht 2020! Vom morgendlichen Urknall über den grossen Fritschi-Umzug am Nachmittag bis hin zum farbigen Treiben in den Gassen am Abend – wir halten Sie auf dem Laufenden.