Der «Unterlachenhof» in Luzern feiert Neueröffnung – mit neuem Pächter Der bisherige Küchenchef Patrick Moser übernimmt das Wirtshaus zum Unterlachenhof und erfüllt sich somit einen Lebenstraum. Der neue Pächter bleibt dem bisherigen Leitbild des Restaurants treu. Raissa Bulinsky 03.01.2020, 17.53 Uhr

Ungewohntes Bild an der Tribschenstrasse: Das traditionelle Wirtshaus zum Unterlachenhof, das normalerweise täglich geöffnet hat, war über die Feiertage geschlossen. Im Innern wurde gebohrt, gestrichen und gehämmert. Der Grund: Das Restaurant ging in neue Hände über und feierte am Donnerstag Neueröffnung. Der bisherige Küchenchef Patrick Moser (29) übernimmt das Lokal, führt es aber im selben Stil weiter. Das Angebot bleibt der Saison sowie der Region angepasst und der bürgerliche Charme soll erhalten bleiben.