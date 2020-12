Der Winter ist da: Schnee bis ins Flachland und mindestens 19 Unfälle auf Zentralschweizer Strassen Am Dienstag hat es in der Zentralschweiz erstmals in diesem Winter bis in tiefe Lagen geschneit. Es kam zu unzähligen Unfällen. Im Laufe der Nacht soll sich die Wetterlage beruhigen. Philipp Wolf 01.12.2020, 15.11 Uhr

Pünktlich zum meteorologischen Winteranfang legt sich Frau Holle richtig ins Zeug. Seit dem frühen Morgen schneit es und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Meteonews schreibt auf seiner Internetseite zu den Wetteraussichten in der Zentralschweiz:

«Nachmittags bewölkt mit weiteren Niederschlägen. Schneefallgrenze zwischen 400 und 600 Metern. In der Nacht letzte Schnee- und Schneeregenschauer, dann Beruhigung.»

Erste Winterbilder unserer Leserinnen und Leser

Der erste Schnee in diesem Winter bedeckt die Dächer von Zug. Die letzte Rose im Garten nach dem ersten Schneefall dieses Winters. Die Barbet Welpen spielen zum ersten Mal in ihrem Leben im Schnee. Was gibt es Schöneres als einen super Start in den Winter und das Leben? Dieser Barbet Welpe ist sieben Wochen alt und sieht zum ersten Mal Schnee. Die Landschaft liegt unter einer Schneedecke. Smiley im Schnee Auf dieser Terrasse liegen 3.5 Zentimeter Schnee. «Welch eine Überraschung heute Morgen am 1. Dezember!» Starker Schneefall bis ins Flachland verzaubert die Natur in eine Winterlandschaft. Winterliche Ansicht der Kirche Auch auf den Strassen liegt Schnee.

Über die baldige Beruhigung des Wetters dürften sich nicht zuletzt Automobilisten freuen. Denn in den Morgenstunden kam es in der Zentralschweiz zu zahlreichen Unfällen. So etwa im Kanton Luzern, wo die Polizei zwischen 4.45 und 8 Uhr über ein Dutzend Verkehrsunfälle zählte. Meist waren es die winterlichen Verhältnisse, die zu den Unfällen führten. Eine Person wurde verletzt.

Einer von zahlreichen Unfällen infolge des Wintereinbruchs. Bild: Luzerner Polizei



Auf der Autobahn A2 in Eich ereignete sich im Tunnel Eich ein Auffahrunfall zwischen zwei Sattelmotorfahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Jedoch musste aufgrund des Unfalls die Autobahn gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Bei Hellbühl kam es zudem zu einer Kollision zwischen einem Bus und einem LKW, bei der niemand verletzt wurde.

Ein Bus kollidierte in Hellbühl mit einem LKW. Nadia Schärli (Hellbühl 1. Dezember 2020 )

Im Kanton Schwyz führte der Wintereinbruch ebenfalls zu schwierigen Strassenverhältnissen. Von 8 bis 11 Uhr wurden der Kantonspolizei Schwyz aus dem ganzen Kantonsgebiet sieben Verkehrsunfälle gemeldet. Dies schreibt die Schwyzer Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

Drei Fahrzeuge wurden bei einem Unfall zwischen Biberbrugg und Einsiedeln beschädigt. Leserfoto: Bote der Urschweiz

Bei einer Kollision zwischen Biberbrugg und Einsiedeln wurden zwei Personen leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Aufgrund von steckengebliebenen Fahrzeugen kam es auf der Hauptstrasse 8 und der Autobahn A4 zu Verkehrsbehinderungen.