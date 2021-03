Coronavirus «Konsequent uneinsichtiges Verhalten»: Deshalb erhält Ebikoner Arzt per sofort ein Berufsverbot Jetzt äussert sich Hausarzt Andreas Heisler zum Entzug der Praxisbewilligung und gibt Näheres zu den Umständen bekannt. Er wolle sich juristisch gegen den Entscheid wehren, sagt er in einem Youtube-Video. Robert Knobel 02.03.2021, 15.54 Uhr

Der Ebikoner Hausarzt Andreas Heisler darf ab sofort nicht mehr als Arzt im Kanton Luzern praktizieren. Das hat das kantonale Gesundheitsdepartement entschieden. Zur Erinnerung: Heisler ist seit mehreren Monaten im nationalen Fokus, weil er sich aktiv gegen die geltenden Coronamassnahmen in der Schweiz positioniert. So hat er in offenen Briefen an den Bund Massnahmen wie Maskenpflicht und Social Distancing kritisiert und ist auch schon an Coronademos als Redner aufgetreten. In seiner Praxis in Ebikon habe er die Schutzvorschriften nicht respektiert und für seine Patientinnen und Patienten Maskendispense «ohne medizinische Indikation» erteilt, heisst es zudem in einem Schreiben des Kantons.

Vorwurf: Gefährdung der öffentlichen Gesundheit

In dem eingeschriebenen Brief wird Andreas Heisler mitgeteilt, dass er ab sofort nicht mehr praktizieren dürfe. Dies aufgrund seines «konsequent uneinsichtigen Verhaltens», mit dem er die öffentliche Gesundheit gefährde. Unterschrieben ist die Verfügung vom Luzerner Kantonsarzt Roger Harstall sowie David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit. Auszüge aus dem Original-Brief werden auf dem Youtube-Kanal Stricker TV kurz eingeblendet. Auf dem Kanal äussert sich auch Andreas Heisler erstmals persönlich zum Entzug seiner Praxisbewilligung. Diesen bezeichnet er als «völlig unverhältnismässige Massnahme». Er werde sich auf jeden Fall juristisch dagegen wehren. Heisler kündigt an, sich zunächst ans Verwaltungsgericht zu wenden. Dort will er bewirken, dass er zumindest bis zu einem rechtskräftigen Entscheid weiter praktizieren darf. Ob ihm das gelingt, ist offen. Denn der Kanton hat für den Fall einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorsorglich schon einmal die aufschiebende Wirkung entzogen. Er begründet dies mit den gravierenden Vorwürfen, die einen sofortigen Entzug der Bewilligung rechtfertigen würden.

Andreas Heisler könnte theoretisch in einen anderen Kanton ziehen und dort weiter praktizieren. Realistisch sei dies aber nicht, sagt Heisler. Denn, um eine Zulassung in einem anderen Kanton zu erhalten, brauche es eine Referenz des Herkunftskantons – und diese würde in seinem Fall aus naheliegenden Gründen nicht sehr positiv ausfallen.