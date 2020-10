Kommentar «Despoten und Halunken»:

Die unsägliche Schimpfrethorik

unterminiert unsere Demokratie Hier ist man sich einig: Die Polarisierung in der regionalen und nationalen Politik ist ein Problem. Aber dennoch verbreitet sich eine Unsitte immer weiter: Das Herabwürdigen und Beschimpfen von politischen Gegnern. Jérôme Martinu, Chefredaktor 24.10.2020, 05.00 Uhr

Jérôme Martinu, Chefredaktor Luzerner Zeitung und Regionalausgaben Bild LZ

Greta Thunberg, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Prinz Charles, Bono Vox, Leonardo di Caprio, Cate Blanchett, David Attenborough, Nelson Mandela, Bill Gates, Doris Leuthard, Simonetta Sommaruga. Was haben diese Persönlichkeiten gemeinsam? Sie alle waren schon Gäste am WEF in Davos. Und sie alle sind Despoten. Also per Definition herrische Menschen, Tyrannen, Gewaltherrscher. Irritiert? Für diese Verunglimpfung sind zwei Luzerner Kantonsräte der Jungen Grünen verantwortlich. Sie bezeichnen das WEF – wo in der Tat auch immer wieder umstrittene Akteure dabei sind – als «undemokratische Despoten-Veranstaltung» und fordern per Vorstoss, dass der Kanton Luzern im kommenden Mai keine Steuergelder für die Veranstaltung einsetzt.