Urs Hecht ist Brenner des Jahres - und setzt auf Nachhaltigkeit

DistiSuisse führt alle zwei Jahre eine nationale Spirituosenprämierung durch, an welcher die Spirituosenproduzenten inländische Destillate einer Jury zur Verkostung und Beurteilung (Prämierung) präsentierten können. 105 Brennereien stellten sich dieses Jahr der Herausforderung und reichten 568 Produkte ein (www.die-schweizer-brenner.ch). Sieben Brennereien wurden an der Prämierungsfeier vom 27. Oktober 2021 im Hotel Montana in Luzern als «Brenner des Jahres 2021» geehrt. 113 Produkte wurden mit Gold und 323 mit Silber ausgezeichnet. Folgende Luzerner Produzenten holten Gold: Amstutz Manufaktur AG, Rothenburg; Brennerei Stalder, Weggis; Distillerie Seetal, Hohenrain; Distillerie Studer & Co AG, Escholzmatt; DiWiSA Distillerie Willisau SA, Willisau; Gunzwiler Destillate Urs Hecht AG, Gunzwil.