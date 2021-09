Fotogeschäft Ecker in Luzern schliesst am 25. September

Detailhandel 144-jährige Tradition geht zu Ende: Fotogeschäft Ecker in Luzern schliesst definitiv Die Stadt Luzern verliert ein weiteres Traditionsunternehmen. Foto Ecker bemühte sich bis zuletzt um Kundschaft, musste sich aber der übermächtigen Online-Konkurrenz geschlagen geben. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Foto Ecker an der Pilatusstrasse 5 in Luzern muss schliessen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 2. September 2021)

Die Pilatusstrasse in Luzern verliert neben dem Modehaus Kofler, das per Ende Januar 2022 schliesst, ein weiteres lokal verankertes Geschäft mit jahrzehntelanger Tradition: Auch das Fotofachgeschäft Foto Ecker an der Pilatusstrasse 5 in Luzern wird definitiv geschlossen. Das bestätigt Geschäftsleiter und Inhaber Martin Keller auf Anfrage. In drei Wochen ist es schon soweit. Der Laden musste schon im November 2018 für einige Monate schliessen – aufgrund des Konkurses der Fotopro-Gruppe, zu der Foto Ecker damals gehörte. Foto Ecker wurde im Mai 2019 am gleichen Standort inhabergeführt neu eröffnet.

Geschäftsführer und Inhaber Martin Keller. Bild: PD

«Einer sehr positiven Anfangsphase mit aussergewöhnlich herzlicher und tatkräftiger Unterstützung langjähriger Kunden folgte ab 2020 die Covid-Situation mit den beiden Lockdowns», sagt Keller. Zur definitiven Schliessung geführt habe aber auch «eine spürbare Veränderung von Kundenfrequenz und Einkaufsgewohnheiten».

Stark verändertes Konsumverhalten

Das Handelsgeschäft mit der Fotografie habe sich in den letzten 20 Jahren stark verändert: «Im Konsumentenbereich bis 2000 Franken haben die Online-Mitbewerber dank volumenbasierter Konditionsmodelle und Querfinanzierungen eine enorme Preismacht erreicht.» Das führe zur absurden Situation, «dass kleine Geschäfte bei Herstellern meist teurer einkaufen als direkt beim Onlinehändler». Keller betont:

«Da ein kleines Geschäft 5 bis 15 Prozent am Verkauf eines Geräts verdient, ist eine Beratung erst nach Verkauf von umfangreichem Zubehör kostendeckend.»

Fachgeschäfte könnten nur realistische Preise anbieten, «wenn sie selbst den kapitalintensiven Weg in hohe Volumen und in eine hohe Spezialisierung im Pro-Bereich gehen». Das wollte und konnte sich Foto Ecker nicht leisten.

Foto Ecker hat seit der Wiedereröffnung 2019 unter anderem ein gut besuchtes Foto-Workshop-Programm aufgebaut. Zudem stieg Foto Ecker in den Onlinehandel mit dem Verkauf in alle Landesteile der Schweiz ein und erzielt damit heute 10 Prozent seines Umsatzes. Auch wurden, um Kosten zu sparen, bisher ausgelagerte Aufgaben wieder intern gemacht. «Dennoch reicht der Ertrag nicht, um die anfallenden Kosten nachhaltig zu decken», so Keller. Foto Ecker war an der Pilatusstrasse 5 in zwei Stockwerken eingemietet, dazu kam ein grosser Keller. Welches Geschäft neu einziehen wird, steht noch nicht fest.

Das Hauptgeschäft von Foto Ecker am Kapellplatz 10 im Jahr 1963. Bild: Archiv Ecker

Eröffnung 1877 am Kapellplatz in Luzern



Mit der Schliessung von Foto Ecker geht in Luzern eine 144-jährige Tradition zu Ende. Das erste Hauptgeschäft wurde 1877 am Kapellplatz 10 eröffnet. Es beschränkte sich zunächst auf den Fachbereich Optik. 1900 wurde Fotografie mit zunehmender Popularität zum zweiten Standbein.

Wilhelm Ecker, der das Geschäft von 1919 bis 1963 führte, bei einer Besprechung mit anderen Fachleuten. Bild: Archiv Ecker

Eine der prägenden Figuren der Firmengeschichte war Wilhelm Ecker, der das Geschäft 1917 nach dem Tod seines Vaters übernahm. Er eröffnete 1918 eine Filiale am Schweizerhofquai 4, indem er dort das vormalige Optikergeschäft E. Kuhn übernahm. 1925 errichtete er an der Weggisgasse 14 eine Fotowerkstätte. Später kamen Filialen an der Hertensteinstrasse und der Pilatusstrasse dazu. Von 1920 bis 1925 war Foto Ecker nahezu konkurrenzlos, danach entstanden in Luzern weitere Fotofachgeschäfte.

Die Filiale von Foto Ecker an der Pilatusstrasse 5 im Jahr 1980. Bild: Archiv Ecker

1955 wurde Foto Ecker in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Im Dezember 1963, ein Jahr vor seinem Tod, übergab Wilhelm Ecker das Geschäft an langjährige Mitarbeiter. 2003 wurde dieses von FotoPro übernommen und dadurch Teil der schweizweit grössten Fotogruppe. Nach deren Konkurs wurde Foto Ecker mit nur noch einem Geschäft wiedereröffnet, jenem an der Pilatusstrasse 5. Eine weitere Filiale an der Pilatusstrasse sowie jene an der Hertensteinstrasse wurden geschlossen. Der ursprüngliche Hauptsitz am Kapellplatz war schon früher aufgegeben worden.

Liquidationsverkauf bis 25. September

Definitiv seine Türen schliessen wird Foto Ecker an der Pilatusstrasse am Samstag, 25. September. «Bis dann freuen wir uns nochmals möglichst viele Kunden zum Liquidationsverkauf begrüssen zu können», sagt Martin Keller.