Detailhandel Corona verschafft Pop-up-Läden in Luzern noch stärkeren Aufwind Das Bedürfnis nach flexiblen Verkaufsflächen wächst; nicht nur in der Luzerner Altstadt, sondern auch in Einkaufszentren. Die Pandemie kann diesen Trend nicht stoppen – ganz im Gegenteil. Simon Mathis 01.04.2021, 05.00 Uhr

Wer durch die Luzerner Altstadt geht, erblickt vermehrt sogenannte Pop-up-Stores: Läden, die sich vorübergehend an bester Lage eingemietet haben. Auch in Einkaufszentren hat der Trend mittlerweile Fuss gefasst. Um Leerstände zu überbrücken, vermietet etwa die Mall of Switzerland zahlreiche flexible Verkaufsflächen. Auch der Pilatusmarkt Kriens setzt seit einiger Zeit auf solche Flächen. Von März bis August bietet im Parterre das Familienunternehmen «Schnellfuss1871» seine E-Bikes zum Verkauf an. Vorher verkaufte auf derselben Fläche das Krienser Kleinunternehmen «niste.ch» Einrichtungsgegenstände.

Andreas und Selina Gabriel von «Schnellfuss1871» in der Pop-up-Ladenfläche im Pilatusmarkt. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 29. März 2021)

«Die Verantwortlichen beim Pilatusmarkt sind auf uns zugekommen», sagt Andreas Gabriel, Co-Geschäftsleiter von «Schnellfuss1871». «Da wir ohnehin nach einer temporären Ladenfläche in zentraler Lage Ausschau hielten, haben wir die Gelegenheit beim Schopf gepackt.» Produziert werden die Velos in Luzern, Hauptsitz des Unternehmens ist in Inwil.

Mit der Fläche im Pilatusmarkt ist das Unternehmen nun näher an den Kunden. Für Andreas Gabriel ist der Pop-up-Store mehr als eine Verkaufsfläche. «Es geht auch und vor allem darum, den Leuten unser Produkt überhaupt erst vorzustellen.» Dieses Ziel habe man bereits im ersten Monat erfüllen können. Es habe sich bis jetzt definitiv gelohnt, hält Gabriel fest:

«Es gibt so manchen Besucher, der kurz hereinschaut und dann im Verlaufe der nächsten Tage zurückkommt, um ein E-Bike zu kaufen.»

Ob es danach mit einer fixen Verkaufsfläche im Pilatusmarkt weitergeht, sei noch unklar. Ein Fazit werde das Unternehmen in ein paar Monaten ziehen.

Pop-up als Sprungbrett

Centerleiter Thomas Hari erläutert auf Anfrage: «Wir gehen bewusst auf regionale Klein- und Familienunternehmen zu, von denen wir glauben, dass sie in den Mietermix passen.» Das gebe den Mietern ein Sprungbrett, um etwas Neues aufzubauen oder ein Produkt bekannt zu machen. «Auch die Kunden profitieren von mehr Vielfalt und Abwechslung», so Hari. Die kleine Verkaufsfläche im Parterre des Pilatusmarkts habe man bewusst für Pop-ups reserviert. Ob in absehbarer Zeit neue Pop-up-Flächen hinzukommen, sei schwer abzuschätzen. «Das hat mit diversen Faktoren zu tun.»

Viel Mehraufwand verursacht die Pop-up-Fläche laut Thomas Hari nicht. «Es ist zwar so, dass kurzfristige Mieter eine gewisse Grundausstattung wünschen, aber diese ist mittlerweile eingerichtet.»

Luzerner Altstadt: «Überrannt werden wir nun auch wieder nicht»

Der Trend zu Pop-up-Läden ist auch in der Luzerner Altstadt spürbar. Begonnen habe dieser 2019, sagt Josef Williner, Präsident der City Vereinigung Luzern (CVL). «Vor zwei Jahren kamen die ersten Anfragen rein, mittlerweile haben sich doch einige Pop-up-Stores angesiedelt. Pop-up-Flächen sind zukunftsweisend.»

Williner sieht in ihnen gerade in der aktuell schwierigen Zeit drei grosse Vorteile: Einerseits geben sie Start-ups die Gelegenheit, neue und innovative Ideen auszuprobieren. Andererseits profitierten die Kunden von einem breiteren Branchenmix. Zudem sind solche Verkaufskonzepte ein Mittel gegen leere Ladenflächen.

«Unbespielte Verkaufsflächen sind das Schlimmste, was passieren kann», hält Williner fest. Er relativiert aber auch: «Das Bedürfnis nach Pop-ups ist definitiv da, aber überrannt werden wir nun auch wieder nicht.» Pop-up-Stores sind allerdings kein nachhaltiges Modell. Mieter und Vermieter wollen primär ein stabiles Mietverhältnis und keine ständigen Wechsel. In der Altstadt seien zurzeit über 15 Ladenlokale unvermietet. Josef Williner sieht aber auch den Lichtblick der Pandemie:

«Corona hat durchaus ein gewisses Unternehmertum geweckt. Es gibt mehr Leute, die sich sagen: ‹Doch, jetzt versuche ich mal was!›»

Für genau diese Neueinsteiger seien Pop-up-Flächen eine ideale Starthilfe. Dass im Kanton Luzern zurzeit mehr neue Detailhändler wirken, belegen Zahlen aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt. 2020 wurden hier 198 neue Unternehmer in dieser Branche gegründet; das sind 17 Prozent mehr als im Vorjahr.

Tiziana Hunziker, Ökonomin bei Credit Suisse, weist allerdings darauf hin, dass diese Zahlen nicht weiter ausdifferenziert sind. Ob es sich um Onlinehändler oder klassische Retailer handle, sei unklar. Sie hält fest, dass die Coronakrise dem Pop-up-Trend keinen Abbruch tat – im Gegenteil. Ein Wundermittel gegen das Lädelisterben sei das Konzept aber nicht.

Luzerner Pop-up-Königin ist zweifellos die Mall of Switzerland. Auf dem Onlineportal «popupshops.com» bietet das Einkaufszentrum ein Dutzend Pop-up-Flächen zur Vermietung an. «Wir haben eine besonders vorbereitete Infrastruktur für Pop-ups inklusive Licht und Klimatisierung, die wir auf Wunsch sogar möbliert mit Verkaufstheken vermieten», sagt Centerleiterin Jessica Janssen. Aktuell gebe es in der Mall drei befristete Pop-up-Konzepte. Janssen sieht nur Vorteile im Konzept. «Immer wieder gibt es Pop-ups, die später definitiv Flächen mieten.»