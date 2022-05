Schönbühl-Center: Hofladen hat auf Selbstbezahlung umgestellt

Detailhandel Erster Hofladen im Einkaufszentrum: Schönbühl in Luzern sorgt für Premiere Der Lebensmittelladen Gut's Genuss im Schönbühl-Center in Luzern hat auf Selbstbezahlung umgestellt. Das Geschäft reagiert damit auf den Fachkräftemangel und sieht weitere Vorteile. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 11.05.2022, 05.00 Uhr

«Guts Genuss» im Schönbühl-Center hat auf Selbstbedienung umgestellt. Dominik Wunderli (Luzern, 10.05.2022)

Der Lebensmittelladen Gut’s Genuss im Schönbühl-Einkaufszentrum in Luzern hat seit einer Woche auf Selbstbedienung und Selbstbezahlung umgestellt. Das heisst: Kundinnen und Kunden können ihre Waren an vier Nachmittagen pro Woche und beim Abendverkauf am Freitag selber aus dem Regal holen, es gibt dann kein Verkaufspersonal mehr im Laden. Es ist wie im Hofladen beim Bauernhof: Man nimmt Gemüse, Früchte oder Wurstwaren selber aus dem Regal und zahlt entweder bar an der Selfkasse oder per Twint.

Das Angebot bei Gut's Genuss – an bester Lage beim Eingang ins Center – ist allerdings grösser als im durchschnittlichen Hofladen. Auch Fertigmahlzeiten, eine grosse Auswahl an Käsesorten, frisch gekochte Salate und viele Gourmetprodukte sind hier erhältlich. «Wir bauen das Angebot mit den uns beliefernden Bauern zudem ständig aus», sagt Geschäftsinhaberin Regina Gut.

«Praktisch über Nacht realisiert»

Ein Hofladen mit Vollsortiment im Einkaufscenter – weitherum eine Premiere. «Ein personeller Engpass zwang uns zum Systemwechsel», sagt Geschäftsinhaberin Regina Gut: «Wir haben dieses Self-Markt-Konzept praktisch über Nacht realisiert.»

Nach den durch die Pandemie bedingten Reduktionen habe sie Mühe gehabt, wieder genügend qualifiziertes Personal zu finden:

«Viele haben die Branche gewechselt. Und viele werden durch die teils langen Arbeitsschichten vor allem an Wochenenden abgeschreckt.»

Der Fachkräftemangel ist ein Phänomen, das auch viele andere Branchen betrifft.

Geschäftsinhaberin Regina Gut im Hofladen. Dominik Wunderli (Luzern, 10. Mai 2022)

Regina Gut hat aus der Not eine Tugend gemacht. Statt sieben Angestellten wie vor der Coronakrise arbeiten bei Gut's Genuss im Schönbühl-Center nur noch drei Angestellte. Und so funktioniert's: Vom Montag bis Donnerstag ist der Laden jeweils vormittags bis 13 Uhr bedient, danach ist bis Ladenschluss um 19 Uhr kein Verkaufspersonal mehr vor Ort. Selbstbedienung gilt auch im Abendverkauf am Freitag. Am restlichen Freitag und am Samstag, wenn die Frequenzen im Schönbühl-Center am grössten sind, werden die Kunden nach wie vor persönlich bedient.

«An den ersten beiden Tagen hatte ich schon etwas Bedenken, ob das Ganze funktionieren wird»,

sagt Gut. «Aber es ist sehr gut angelaufen, von Kundenseite hat es durchs Band nur positive Reaktionen gegeben, auch unsere Angestellten sind hell begeistert.» Auch die Umsatzzahlen würden stimmen.

Per Kamera und Sprechverbindung mit der Zentrale verbunden

Regina Gut hat den Verkaufsladen im Schönbühl-Einkaufszentrum vor drei Jahren übernommen, vorher war hier der Estermann Frischmarkt eingemietet. Die Backstube und den Hauptsitz von Gut’s Genuss hatte die gebürtige Nidwaldnerin vor elf Jahren in Wolfenschiessen gegründet, eine weitere Filiale der Bäckerei befindet sich in Dallenwil.

Ganz ohne Kontrolle und Digitalisierung läuft es aber nicht. Wenn kein Verkaufspersonal vor Ort ist, gibt es eine Verbindung per Kamera zum Hauptsitz in Wolfenschiessen.«Es ist aber keineswegs so, dass ich pausenlos beobachte, was sich im Schönbühl tut, ich habe weiss Gott anderes zu tun», sagt Gut und lacht. Zudem vertraue sie ihren Kundinnen und Kunden voll und ganz. Diese können zudem jederzeit per Knopfdruck an der Selfkasse eine Sprechverbindung nach Wolfenschiessen aufbauen und so ganz persönlich beraten werden. «Das schätzen die Kundinnen und Kunden», so Gut.

Die Kundinnen und Kunden können an der Selfkasse jederzeit eine Sprechverbindung zum Hauptsitz in Wolfenschiessen aufbauen. Dominik Wunderli (Luzern, 10. Mai 2022)

Dank reduzierter Personalkosten könne sie in der Konkurrenz zu den grossen Detailhandelsketten jetzt besser mithalten, betont Gut:

«Wir haben sehr viele ältere Kundinnen. Diese wollen oft nur eine ganz kleine Menge Peterli oder Schnittlauch einkaufen. Das können wir ihnen jetzt als Goodie für ganz wenig Geld mitgeben.»

Es sei für sie jetzt tendenziell möglich, die Preise etwas zu senken. «Die Antwort auf den Fachkräftemangel im Detailhandel heisst Digitalisierung – und genau das machen wir», sagt Gut. Es seien bereits weitere Anpassungen geplant, damit das Kundenerlebnis ausgebaut werden könne.

