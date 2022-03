Italienische Luxusmodefirma Vietti expandiert nach Luzern

Detailhandel Luxusmode am Kapellplatz – darum expandiert die italienische Firma Vietti nach Luzern Mit Luxusmarken wie Dior oder Gucci sei Luzern noch unterversorgt, findet das Familienunternehmen Vietti. Die neue Filiale soll bereits im Sommer eröffnet werden. Roman Hodel Jetzt kommentieren 16.03.2022, 05.00 Uhr

Sneaker von Gucci für 790 Euro oder eine Handtasche von Dolce & Gabbana für 1300 Euro – wer sich auf der Website der italienischen Modefirma Vietti durch das Sortiment scrollt, begegnet so ziemlich allen grossen Luxusbrands und braucht entsprechend Budget. Nun plant das Unternehmen ein Geschäft in Luzern am Kapellplatz. Geht beim Baubewilligungsverfahren alles glatt, soll es noch in diesem Sommer eröffnet werden, wie Marcantonio Lagalante sagt. Er ist Partner beim Luzerner Beratungsunternehmen Lagalante Hüsler und seit letztem Jahr mit der Vermietung der Retailflächen an der Kapellgasse 4 beauftragt.

Vietti übernimmt das Eckladenlokal im Erdgeschoss des Neubaus an der Kapellgasse 4. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 26. Januar 2022)

Gemäss Lagalante sucht Vietti seit längerem nach einem geeigneten Lokal in der Stadt Luzern: «Denn im Bereich der Luxusmodebrands sieht das Unternehmen hier noch Potenzial und die Liegenschaft Kapellgasse 4 ist dafür der richtige Ort.» Tatsächlich befinden sich in unmittelbarer Nähe und am benachbarten Grendel bereits verschiedene Geschäfte im Luxussegment. Zum einen sind es Uhren- und Schmuckanbieter wie Les Ambassadeurs oder Embassy, aber auch Monobrand-Stores etwa von Bally, Moncler oder auch Bulgari. «Vietti ergänzt das Angebot, weil man nicht auf eine Marke fokussiert ist, sondern eine Vielzahl der bekanntesten Luxusbrands unter einem Dach vereint», sagt Lagalante.

Das Hertensteinhaus wurde durch Vater und Sohn Holbein verziert. Hier ein Entwurf von Hans Holbein (Sohn). Bild: Martin P. Bühler (Kunstmuseum Basel) Bis in die 1950er Jahre war die Schirmfabrik von Robert Fenner in der Kapellgasse 4 untergebracht. Später wurde es zusammen mit dem Knörr-Haus abgerissen. Bild: P. Kottmann (Luzern) Von 1825 bis 1959 stand das klassizistisch-biedermeierliche Knörr-Haus am Kapellplatz. Bild: Stadt Luzern, Fotograf unbekannt (Sommer 1959) Im April 1962 wurde das ABM (Aux Bon Marché)-Haus eröffnet. Hier ein Bild während der Weihnachtszeit 1979. Bild: Peter A. Meyer, (Luzern, Dezember 1979) Das ABM-Haus war im Inventar der schützenswerten Ortsbilder als störend eingetragen. Bild: Peter A. Meyer, (Luzern, 1984) Der Neubau an der Kapellgasse 4. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 26. Januar 2022)

Zwar gibt es direkt am Kapellplatz mit Grieder schon ein Modegeschäft im Luxussegment und manche Brands, die Vietti anbietet, sind in Luzern bereits erhältlich, etwa bei Phänomen oder Gränicher, doch Lagalante sagt:

«Vietti arbeitet seit Jahrzehnten mit den grossen Namen zusammen – Dior zum Beispiel verkauft seine Mode nicht über jedes beliebige Geschäft.»

Zudem werde der 230 Quadratmeter grosse Laden auch optisch etwas hermachen und das Design «an die grossen Stores an der Via Monte Napoleone in Milano erinnern». An der berühmten Einkaufsstrasse befinden sich Marken wie Versace oder Prada praktisch Tür an Tür.

Vietti setzt auf Touristen-Hotspots wie Zermatt und Crans-Montana

Vietti ist ein Familienunternehmen und wurde 1952 in der italienischen Stadt Arona am Lago Maggiore gegründet. Weitere Geschäfte kamen später unter anderem in Domodossola hinzu. Seit 2014 ist Vietti auch in der Schweiz präsent, zunächst in Crans-Montana, seit 2020 in Zermatt. Trotz offensichtlichem Fokus auf Touristen-Hotspots als Standorte hat die Firma in Luzern nicht primär Reisende als Kundschaft im Auge, wie Lagalante sagt: «In erster Linie will Vietti die lokale Bevölkerung als Kundinnen und Kunden gewinnen.» Was wohl auch daran liegt, dass der Tourismus wegen der Pandemie und des Ukraine-Kriegs noch längere Zeit darben dürfte.

Eingang zum Vietti-Geschäft in Zermatt. Bild: PD/Vietti

Ärztezentrum folgt im 1. Stock – und ein Gastrolokal?

So oder so durchlebt der Detailhandel schwierige Zeiten. Wie harzig die Vermietung von Flächen selbst an attraktiven Lagen läuft, zeigt sich gerade am Beispiel Kapellgasse 4. Ein Grossteil der Retailflächen steht seit dem Bezug des Neubaus im Frühling 2020 leer. Einzig das Einrichtungsgeschäft Søstrene Grene ist bereits seit eineinhalb Jahren eingemietet. Gemäss Lagalante gab es durchaus andere Interessenten als Vietti, «doch wir haben klare Vorstellungen, was hier passt».

Die aktuell noch leeren Retailflächen im 1. Stock sollen voraussichtlich an ein Ärztezentrum vermietet werden. Und für die restlichen Flächen im Erd- und Untergeschoss laufen Verhandlungen mit einem Zürcher Gastronomen, wie Hausbesitzer Hermann Alexander Beyeler zu unserer Zeitung sagte. Diese stehen dem Vernehmen nach kurz vor dem Abschluss. Der Reussbühler Unternehmer hat das Gebäude auf Anfang 2022 der Zuger Newport AG abgekauft – der Preis betrug gemäss den Verkaufsunterlagen 65 Millionen Franken.

