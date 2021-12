Detailhandel «Man gönnt sich etwas»: Festtagsgeschäft in Zentralschweizer Läden läuft gut bis sehr gut Die grossen Läden sind mit den Verkäufen im Advent genauso zufrieden wie die kleinen. Bei den Lebensmitteln lautet der Trend: Man gönnt sich etwas. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 27.12.2021, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dekorationsartikel sind in den Zentralschweizer Geschäften beliebt. Bild: Gaetan Bally/Keystone (8. Dezember 2021)

Weil Weihnachten heuer auf einen Samstag fiel, hat sich der Ansturm auf die Läden der Grossverteiler, Einkaufszentren, Landi-Filialen und kleinen Detailhändler gut verteilt. Roland Jungo, Direktor des Emmen Centers, fasst die letzte Woche so zusammen:

«Trotz grossem Kundenandrang kam nie die Hektik vergangener Jahre auf.»

Doch hat die entspannte Stimmung unter den Einkaufswilligen auch den Griff ins Portemonnaie oder zur Kreditkarte erleichtert? Ja, wie unsere Umfrage zeigt. Heidi Niederberger, Kommunikationsleiterin von Landi Schweiz, spricht von einem «sehr zufriedenstellenden Weihnachtsgeschäft», ebenso Migros-Zentralschweiz-Sprecherin Antonia Reinhard, die im Vergleich zum Vorjahr «leicht steigende Umsätze in den Supermärkten» registriert. Als erfolgreichste Tage würden sich der 23. und 24. Dezember abzeichnen. Coop-Sprecherin Melanie Grüter ist «zufrieden» und sagt, das Geschäft laufe ungefähr so, wie im Vorjahr.

Auch Roland Jungo vom Emmen Center zieht eine positive Zwischenbilanz: «Das Weihnachtsgeschäft liegt über dem Vorjahr und bewegt sich in etwa im Bereich des langjährigen Mittels.» Konkretere Aussagen zum Geschäftsgang seien aber erst im Januar möglich, weil die «Verkaufstage zwischen Weihnachten und Neujahr extrem wichtig» seien.

Unter Druck geratene Margen und früh gewährte Rabatte

Was Jungo ebenfalls feststellt, ist ein Trend zu personalisierten Geschenken. Sehr beliebt gewesen seien zudem Spielwaren, Geschenkkörbe und -karten sowie Mode- und Dekorationsartikel. Bei Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch oder Wein fällt dem Direktor des Emmen Center eine starke Nachfrage nach hochwertigen Produkten auf. Oder anders formuliert:

«Man gönnt sich etwas.»

Jungo geht davon aus, dass sich diese Entwicklung über die Neujahrstage fortsetzen wird.

Rolf Bossart, Geschäftsführer des mehr als 600 Mitglieder zählenden Detaillistenverbands des Kantons Luzern, beobachtet Ähnliches. So sei der Käseumsatz in Spezialitätengeschäften «teils massiv angestiegen». Auch Fondue chinoise sei begehrt und oft vorbestellt worden. Ebenfalls verstärkt hat sich die Tendenz zu Online-Vorbestellungen von Fleischspezialitäten und Tischgrillplatten in den Filialen der Migros Zentralschweiz, wie Sprecherin Antonia Reinhard sagt.

Im Vergleich zum letzten Jahr erzielen die Lebensmittelgeschäfte des Detaillistenverbands ungefähr die gleichen Umsätze, jedoch rund 30 Prozent mehr als 2019. Bei den Kleider-, Schuh- und Sportgeschäften sei auffällig, wie stark die Margen wegen der ausländischen Konkurrenz im Onlinehandel unter Druck geraten seien. Ebenfalls ins Auge stechen würden die bereits im November gewährten hohen Rabatte und Aktionen in diesen Bereichen sowie bei Artikeln aus den Elektronik- und Spielwarenabteilungen. «Das war vor Corona jeweils erst nach Weihnachten der Fall», erinnert sich Bossart.

Besser als 2020, aber schlechter als vor Corona

«Zufrieden» mit dem bisherigen Weihnachtsgeschäft ist Josef Williner, Präsident der etwa 250 Mitglieder zählenden City Vereinigung Luzern. Er erwartet auch für die laufende Woche starke Umsätze. Obwohl das Geschäft besser laufe als im letzten Jahr, gelte es zu bedenken: «Die Zahlen liegen teils um bis zu 20 Prozent hinter denen vor der Pandemie.» Die Stimmung in der Branche sei «grundsätzlich gut». Wegen der Omikron-Variante sei jedoch ein «grosser Respekt vor den kommenden Wochen zu spüren».

Auffallend stark nachgefragt worden seien bis jetzt Lebensmittel, Multimedia- und Elektronikartikel, Haushalt- und Sportgeräte sowie Textilien – und die CityCard: «Das Wachstum liegt im zweistelligen Bereich.» Ebenso gut würden sich die Geschenkgutscheine des Detaillistenverbands verkaufen, freut sich Rolf Bossart.

Online-Grosshändler spürt pandemiebedingte Ausfälle

Einer der Konkurrenten der Zentralschweizer Detailhändler ist der Onlineshop brack.ch, der in Willisau ein Logistikcenter betreibt und der über 900 Angestellte zählt. Gemäss Kathrin Buholzer von der Kommunikation des stark wachsenden Unternehmens lasse sich erst im neuen Jahr eine Bilanz über das Geschäft während der Festtage ziehen. Dies auch deshalb, weil die Nachfrage in den kommenden Tagen «erfahrungsgemäss noch sehr stark» sei. Bis kurz vor Weihnachten seien «leicht mehr Bestellungen aufgegeben worden als bis zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahrs».

Spürbar seien die Auswirkungen von pandemiebedingten Produktionsausfällen sowie die knappen Rohstoffe und Container – «am intensivsten bei Elektronikartikeln». Es gebe allerdings kaum Warengruppen, die komplett ausverkauft seien, sagt Buholzer. «Es kann sein, dass ein Monitormodell eines Herstellers ab unserem Logistikzentrum lieferbar ist, während ein anderes Modell vom gleichen Fabrikanten in Asien feststeckt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen