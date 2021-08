Leder Schmid muss Bahnhof Luzern verlassen – nach fast 50 Jahren

Luzerner Innenstadt «Taschen sind nicht so gesucht wie Essen»: Luzerner Traditionsgeschäft muss Bahnhof verlassen – nach 50 Jahren Leder Schmid zieht Ende Jahr aus dem Luzerner Bahnhof-Shopping aus – unfreiwillig. Der Spezialist für Taschen muss der Apotheke nebenan Platz machen, deren Sortiment laut SBB gefragter ist. Roman Hodel 13.08.2021, 10.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Total-Ausverkauf» steht in grossen Buchstaben auf den Schaufenstern von Leder Schmid im Untergeschoss des Luzerner Bahnhof-Shoppings. Grund dafür ist für einmal nicht die Coronapandemie, sondern etwas anderes. Das Geschäft nennt es unverblümt beim Namen, ebenfalls in Plakaten auf den Schaufenstern: «Ende Jahr müssen wir nach fast 50 Jahren unsere Filiale im Bahnhof Luzern schliessen, da die SBB die Fläche an die Apotheke vermieten.» Diese will vergrössern. Sie befindet sich bereits im Lokal nebenan und wird von der schweizweit tätigen Apotheken-Kette Benu betrieben.

Eines der Plakate am Schaufenster. Bild: Roman Hodel (12. August 2021)

Vertrag lief aus – SBB wollte gar nicht verhandeln

Weiter steht auf dem Plakat: «Wir bedauern dies ausserordentlich. Koffer, Taschen, Rucksäcke und Reiseaccessoires sind gemäss SBB im Bahnhof nicht so gesucht wie Essen und Gesundheitsartikel.» Mit anderen Worten: Leder Schmid geht nicht freiwillig. Wie Inhaber André Schmid auf Anfrage ergänzt, laufe der Vertrag zwar Ende 2021 aus, «doch natürlich hätten wir wieder verlängern wollen.» Schon im Januar vor Corona habe die SBB aber mitgeteilt, dass die Fläche danach an die Apotheke vermietet werde. «Wir hatten gar keine Chance, überhaupt zu verhandeln», so Schmid. Er habe sich sogar bis zur obersten Geschäftsleitung der SBB-Immobilien gewehrt – vergeblich. Im Juni 2020 erhielt Schmid dann den definitiven Entscheid.

Das Geschäft von Leder Schmid im Bahnhof Luzern. Bild: Roman Hodel (12. August 2021)

Der Laden sei immer gut gelaufen. «Für uns ging es trotz hoher Miete immer auf – und wo, wenn nicht in einen Bahnhof, gehört der Verkauf von Reiseartikeln hin?», fragt sich Schmid. Durch die Schliessung gehen drei Vollzeitstellen verloren. Noch weiss Schmid nicht, ob und wie er diese Angestellten weiterbeschäftigen kann. Er sagt:

«Es macht mich einfach stinksauer, wie das Ganze gelaufen ist – und das knapp 50 Jahre, nachdem mein Vater im Bahnhof-Shopping eine Filiale eröffnete.»

Das sagt die SBB zum Ausscheiden von Leder Schmid:

Die SBB-Medienstelle bestätigt, dass die befristeten Verträge zwischen der SBB und Leder Schmid respektive der Apotheke per Ende 2021 auslaufen. Die Gesamtfläche sei «im ordentlichen Prozess» neu ausgeschrieben worden. Und weiter: «Die SBB richtet das Angebot in den Bahnhöfen an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden aus und hat entschieden, die Gesamtfläche an die Apotheke zu vergeben.» Bekanntlich bestehen die Mieten bei der SBB aus einem fixen und einem umsatzabhängigen Teil. Es ist anzunehmen, dass die Apotheke mehr Umsatz erzielt, was wiederum mehr Geld in die SBB-Kasse spült. Die Medienstelle schreibt dazu bloss: «Zu den Umsätzen der Geschäfte kann die SBB keine Stellung nehmen.»

Auch Buch Paradies muss unfreiwillig gehen

Dass Geschäfte im Bahnhof-Shopping unfreiwillig gehen müssen, ist nichts Neues. Auch das Buch-Paradies gibt seinen Standort bei den Rolltreppen Richtung Hotel Monopol nach gut 20 Jahren auf, weil es dem Konkurrenten Orell Füssli Platz machen muss. Auch hier verweist die SBB-Medienstelle auf einen «auslaufenden Mietvertrag und auf einen ordentlichen Prozess» bei der Neuvergabe der Fläche.

Bahnhof-Shopping: Viele Rochaden, trotzdem Goldgrube Im Luzerner Bahnhof-Shopping stehen derzeit mehrere Wechsel und Neueröffnungen an: Beim Gleis 14 wird in Kürze der neue Pizza- und Pasta-Take-away La Bestia eröffnet. Das Lokal ist neu. Bisher befand sich hier eine Wagenrampe. Die Bauarbeiten laufen noch. Dies gilt auch für einen zweiten neuen Take-away-Anbieter – Pazo Bowl. Dieser will mit Poké Bowls und Suppen punkten. Pazo Bowl ersetzt im Untergeschoss einen Telekommunikationsanbieter. Begehrt sein dürfte überdies die grosse Fläche von Kofler gleich daneben. Das bekannte Luzerner Modehaus schliesst bekanntlich alle seine Filialen, wie unsere Zeitung vergangene Woche publik machte. Wer folgt, ist noch offen. Weiter will die Migros ihren Supermarkt vergrössern. Die chemische Reinigung daneben hat ihr Lokal hierfür bereits verlassen. Dass in Einkaufszentren die Läden immer schneller wechseln, ist eine Zeiterscheinung. Nach wie vor gilt das Luzerner Bahnhof-Shopping für viele Branchen aber als Goldgrube. Die hohen Frequenzen und die langen Öffnungszeiten machen es aus. Deshalb sind über die Jahre auch immer mehr Ladenflächen dazu gekommen. Alle Lokale im Bereich des H&M dienten früher den SBB unter anderem für die Billettschalter, anstelle der Lokale im Bereich von Tschümperlin Schuhe war einst ein grosses Selbstbedienung-Bahnhof-Buffet eingemietet und wo der Coop-Supermarkt ist, standen früher in grosser Zahl die Schliessfächer.

Leder Schmid war von Anfang an im Bahnhof-Shopping dabei

Mit der Schliessung von Leder Schmid endet nach fast 50 Jahren eine Ära: Als nach dem Brand des Luzerner Bahnhofs 1971 anstelle des Westflügels das provisorische Bahnhof-Shopping gebaut wurde, gehörte Schmid bei der Eröffnung der Ladenpassage 1972 zu den Erstmietern; zusammen mit anderen bekannten (Luzerner) Geschäften wie dem Modehaus Kofler, der Confiserie Bachmann oder auch Franz Carl Weber. Nach einem Unterbruch während des Bahnhof-Neubaus ab Mitte der 80er-Jahre bezog Schmid 1989 den heutigen Standort im Untergeschoss.

So sah das Bahnhof-Shopping in den 1970er Jahren aus. Bild: Ruedi Hopfner (LZ)

Die Geschichte von Schmid reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Gemäss Firmenwebsite arbeitete Gründer Franz Schmid zunächst im Reiseartikel-Geschäft von Familie Dörig am Grendel. 1904 eröffnete er an der Kapellgasse 11 dann seinen eigenen Laden. Das Lokal wurde bereits zwei Jahre später erweitert. Neu kam die Damenkonfektion hinzu. 1948 folgten eine Filiale an der Pilatusstrasse und 1975 im Emmen Center. Wer Taschen oder Reisekoffer weiterhin bei Leder Schmid kaufen will, kann dies künftig in seinen Läden an der Kapellgasse oder im Emmen Center.