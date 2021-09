Dialekt Von «aacheerig» bis «zonderobsi»: Das «Soorser Wörterbüechli» gibt es jetzt auch digital Vor 22 Jahren erschien in Sursee ein Mundartwörterbuch. Der Grafiker Hanspeter Bisig machte die vergriffene Publikation nun auf einer Website für alle zugänglich. Salome Erni Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

«Fiduuz», «woorme» oder «plegere»: Falls Sie diese Begriffe verwenden, kommen Sie vielleicht aus der Region Sursee. Und haben möglicherweise bereits einige Jahre auf dem Buckel. Denn die Mundartausdrücke stammen aus dem «Soorser Wöörterbüechli» von Claudio Hüppi.

Das «Soorser Wöörterbüechli» ist ein Sammelsurium von Mundartausdrücken.

Gemäss dem verstorbenen Autor hat die Publikation zum Ziel, den Wortschatz der Region Sursee und damit des ganzen Mundartgebiets Mittelland aus den Dreissiger- bis frühen Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts abzubilden.

Der Surseer Grafiker Hanspeter Bisig gestaltete damals das Mundart-Wörterbuch.

Das Wörterbuch wurde vor 22 Jahren veröffentlicht, die 1500 «Büechli» waren bald vergriffen. «Die Anfragen häuften sich, ob noch Exemplare zu haben sind», sagt Hanspeter Bisig. Der Surseer Grafiker gestaltete damals das Wörterbuch, doch da der zuständige Verlag in der Zwischenzeit aufgelöst wurde und damit die Druckdaten verschwanden, wäre ein Nachdruck nur mit grossem Aufwand möglich.

Aber Bisig fand einen anderen Weg, die gesammelten Wörter einem grösseren Kreis zugänglich zu machen. Nach Absprache mit den Erben und dem ehemaligen Verlagsbesitzer liess er das «Wöörterbüechli» zunächst auf eigene Kosten einscannen. Anlass dazu war, dass er beim Archivieren seines Ateliers wieder auf die alten Unterlagen stiess. «Und die Sprache ist halt schon etwas Faszinierendes», erklärt Bisig sein Engagement. Bei seinem Vorhaben erhielt er letztlich Unterstützung der Regionalbibliothek und des Stadtarchivs.

Vor zwei Monaten wurde das Lexikon in Form eines PDF digitalisiert, dann ging es plötzlich schnell. Bisig erhielt die Möglichkeit, ein Schaufenster beim Surseer Untertor zu gestalten, gleich vis-à-vis seinem Atelier.

Hanspeter Bisig gestaltete ein Schaufenster beim Untertor in der Surseer Altstadt.

Via QR-Code kommt man dort direkt auf die neu eingerichtete Website soorser-woerter.ch, wo das Buch kostenlos heruntergeladen werden kann. Ausdrücklich erlaubt ist, sich das Ganze auszudrucken.

Doch die Ansicht auf dem Bildschirm via PDF hat durchaus ihre Vorzüge: «Man kann mit Hilfe der Suchfunktion sowohl Begriffe in Mundart als auch Schriftsprache suchen. Diese spielerische Art fasziniert mich», sagt Bisig. Der Schlüssel dazu ist die Tastenkombination «Ctrl» und «F» oder ein Klick auf das Lupensymbol, daraufhin öffnet sich ein Suchfenster. Bisig, der seit Kindertagen in Sursee wohnt, gibt zu, nicht mehr alle der «Soorser Wöörter» zu verwenden. Aber er kann sich erinnern, dass sie während seiner Schulzeit noch geläufig waren. Eines, das ihm besonders am Herzen liegt, ist der «pedäu»: «So nannten wir damals den Schulabwart.»

Hier eine Kostprobe aus dem «Soorser Wöörterbüechli»:

Hinweis: Eine besondere Herausforderung beim Erstellen eines Mundartwörterbuchs ist das Verschriftlichen der vielfältigen Laut-Nuancen. Der «e» bei «Chénd» (Kind) ist nicht derselbe wie bei «Bëiz» (Wirtshaus) und ein anderer als bei «Huet» (Hut). Hüppi löste das Problem mit unterschiedlichen Schriftzeichen auf den Vokalen.

aacheerig: geschickt

äärdeguet: sehr gut



baréngali: Aprikose

blòòschti: dummer Schnorrer

chnuupesaager: mühsamer, langweiliger Mensch/ewiger Nörgler

chräuwali: kleine Glasperle(n) (an einer Schnur)

datteri: Angstzittern, Lampenfieber

devòòhötterle: wegtrippeln



eiker/eikerli: Eichhörnchen

erthaa/erthaa: aushalten

Fiduuz: Lust/Vertrauen



fiserle/gfiserlet: leicht regnen und schneien

gróchse/ggróchset: ächzen, jammern, klagen, seufzen

guene/gguenet: begehrlich auf etwas blicken

hüüzele/ghüüzelet: kleine Tauschgeschäfte machen



heepe/gheepet: laut rufen



ineschòppe/inegschòppet: hineinstopfen

iiluege/iigluegt: den Kürzeren ziehen, verlieren, das Nachsehen haben

jöfli: hastig und unexakt arbeitende Person

jaschte/gjaschtet: eilen, pressieren

karsömpu: Plunder, bunter Haufen wertloser Ware

krébu: Gekritzel, Geschreibse

luuser: Lausejunge, Lausebengel

lòòbhodle/lòòbghodlet: übertrieben loben

mërtu: Regenwurm

mogerli, auch mögerli: pausbackiges Kind

nüele/gnüelet: wühlen

niiffi: Grimasse, verzogenes Gesicht

ómelétze/ómeglétzt: umkrempeln, zurückfalten

onderschtüübere/onderschtüüberet: abstützen, unterstützen

plegere/plegeret: faulenzen, sich hinlegen



pöörschtu: Bursche

rabòuzig: grob, brummig, schroff, unfreundlich

regänte/gregäntet: befehlen, herumkommandieren

schnäfu: Brotschnitte/Schnitzel (Papier)/ Stückchen



sirache/gsirachet: lärmen, laut schimpfen/fluchen, sich ungebärdig aufführen, toben

tubak: Tabak

törligiiger: Durchfall



ueschtägere: hinaufklettern

ufmöpfe/uufgmöpft: aufbegehren

vòguhöi: Eierschnittchen aus Brotresten

vertschudlet, auch: vertschuderet: zerzaust

woorme/gwoormet: quälen

Woorschti: einer, der wurstelt/Pfuscher

zlëtschtamänd: ganz zuletzt, schliesslich

zónderòbsi: drunter und drüber, durcheinander

Eigenheiten des «Soorser» Dialekts

Der Kanton Luzern wird in fünf Mundartgebiete unterteilt: Hinterland, Mittelland, Hochdorf/Luzern, Rigigebiet und Entlebuch. Das Gebiet Mittelland umfasst die Region Sempachersee, reicht bis nach Reiden, Beromünster, zum Entlebuch und nach Emmen.

Gemäss dem «Soorser Wöörterbüechli» ist für den Dialekt des Luzerner Mittellandes das Umwandeln eines langen «a» oder «u» zu «òò» typisch wie etwa von «Strasse» zu «Stròòss» oder «Fuchs» zu «Fòchs». Ausserdem ist es üblich, dass ein «l» vor Konsonanten zu einem «u» wird, wie dies bei «Alter» und «Auter» der Fall ist. Ein «i» vor einem «l» wird genau wie ein «ü» häufig zu «ö», was man an «Milch» und «Möuch» oder «Mühle» und «Möli» sieht.