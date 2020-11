Die «144» startet in Luzern künftig vom Ibach aus – bleiben die Ambulanzen im Stau stecken? Wegen Bauarbeiten auf dem Areal des Luzerner Kantonsspitals müssen die Rettungsfahrzeuge während fünf Jahren in ein Provisorium an der Reusseggstrasse. Doch dort ist die Verkehrssituation schwierig. Robert Knobel Aktualisiert 13.11.2020, 14.32 Uhr

Ein Ambulanzfahrzeug beim Luzerner Kantonsspital. Bild: Corinne Glanzmann

Vor kurzem haben auf dem Gelände des Luzerner Kantonsspitals (LUKS) die Bauarbeiten für das neue Kinderspital und die Frauenklinik begonnen. Dabei muss auch die Fahrzeughalle für die Ambulanzfahrzeuge abgerissen werden. Zwar erhält der Rettungsdienst nach Abschluss der Bauarbeiten wieder seinen festen Platz auf dem LUKS-Areal. Doch bis es so weit ist, braucht es einen Ausweichstandort.

Ein grosses Zelt als Garage für die Rettungswagen

Fündig geworden ist das LUKS auf der Reussegg: Dort wird zurzeit die alte Kehrichtverbrennungsanlage Ibach abgerissen. An ihrer Stelle soll eine 1400 Quadratmeter grosse Zelthalle erstellt werden, die Platz für 18 Rettungsfahrzeuge sowie Lager- und Betriebsräume bietet. Von dort aus werden die Ambulanzen künftig zu ihren Einsätzen starten. Zudem wird der Rettungsdienst im benachbarten Verwaltungsgebäude von Real Luzern Büroräume dazumieten. Zurzeit liegt das Baugesuch für die Zelthalle bei der Stadt Luzern auf. Der Baustart ist für 2021 vorgesehen, kosten soll das Projekt 1,7 Millionen Franken. Vorgesehen ist, dass das Provisorium während fünf Jahre in Betrieb bleibt. Danach wird der Rettungsdienst wieder an seinen angestammten Platz auf dem Spitalgelände zurückkehren.

Der neue Standort des Rettungsstützpunkts. maps.admin.ch

Der Standort des neuen Rettungszentrums ist verkehrstechnisch nicht ganz einfach. Zu den Hauptverkehrszeiten stauen sich die Autos regelmässig zwischen der Ibachbrücke und dem Reussegg-Kreisel. Doch die Ambulanzen sind darauf angewiesen, möglichst schnell zu ihren Einsatzorten zu gelangen. An Spitzentagen rücken die Rettungsfahrzeuge mehr als 50-mal aus – pro Jahr sind es rund 15'000 Einsätze. Es wird davon ausgegangen, dass 60 bis 70 Prozent der Einsätze eine Ausfahrt in Richtung Südwesten, insbesondere Richtung A2/Reussporttunnel, erfordern.

Ambulanzen schalten die Ampeln auf Grün

Damit die Rettungsfahrzeuge nicht unnötig Zeit verlieren, ist auf der Reusseggstrasse der Bau eines etwa 50 Meter langen Mittelstreifens geplant. So können die Ambulanzen jederzeit ausfahren, selbst bei Stau. Damit sie darin nicht steckenbleiben, haben sie zudem die Möglichkeit, die Ampeln auf Grün zu schalten. Die Ambulanzen sind zwar heute schon mit diesem System ausgerüstet. Doch mit dem neuen Standort werden sie wohl deutlich mehr davon Gebrauch machen müssen. Was das für das übrige Verkehrsnetz bedeutet, wenn die Ampeln ständig von Rettungsfahrzeugen beeinflusst werden, gelte es genau zu beobachten – so das Fazit im Technischen Bericht, der dem Baugesuch beiliegt. Sollten die Störungen zu gross sein, so müsse man das Beeinflussungssystem der Rettungsfahrzeuge ausschalten, heisst es weiter.

Andere Varianten – etwa die Reusseggstrasse mit einer eigenen Ampel für Rettungsfahrzeuge freizuhalten – wurden verworfen. Zu gross wären die Auswirkungen auf das übrige Verkehrsnetz, insbesondere wenn mehrere Ambulanzen hintereinander ausfahren müssten.

Auch bei der Feuerwehr gibt es Ambulanzfahrzeuge

Wie das LUKS auf Anfrage erklärt, habe man die Verkehrssituation genügend untersucht. «Gemäss unseren Abklärungen gehen wir nicht davon aus, dass die Rettungsfahrzeuge im Stau stecken bleiben», sagt Linus Estermann von der LUKS-Medienstelle. Zudem würden nicht ganz alle Fahrzeuge auf den Sedel verschoben - einzelne würden auf dem LUKS-Areal bleiben. Hinzu kommen weitere Fahrzeuge, die bei der Feuerwehr Stadt Luzern sowie in Emmen stationiert sind.