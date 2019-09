Am Samstag ziehen sieben Älplerfamilien in Entlebuch von den Alpen ins Talheimet. Für die Einheimischen ist dies ein nicht mehr wegzudenkender jährlicher Anlass – heuer wird er von Tele 1 live begleitet.

Live Der Startschuss ist gefallen: Die 16. Entlebucher Alpabfahrt in Schüpfheim im Liveticker Am Samstag ziehen sieben Älplerfamilien in Entlebuch von den Alpen ins Talheimet. Für die Einheimischen ist dies ein nicht mehr wegzudenkender jährlicher Anlass – heuer wird er von Tele 1 live begleitet. David von Moos, Linda Leuenberger

11:09 Uhr

Die Spannung steigt – los geht's! Den Auftakt macht die Älplergesellschaft Salwideli. Die einzelnen Umzugsnummern sind mit viel Hingabe gestaltet:

Ein wunderbarer Herbsstag für die Alpabfahrt. Im Bild der Traktor mit Anhänger der Älplergesellschaft Salwideli. (Bild: David von Moos)

Auch die Kleinen haben sich heute nach Schweizer Manier in Schale geworfen:

Die Kindertrachtentanzgruppe geht die Abfahrt ebenfalls mit. (Bild: David von Moos)

Die Kindertrachtentanzgruppe, die Jodler, Alphornbläserinnen und die Trachtenvereine – alle, die Folklore lieben sind heute auf den Beinen.

«Händ id Seck!» (Bild: David von Moos)

Alphörner dürfen natürlich keinesfalls fehlen. (Bild: David von Moos)

10:54 Uhr

Die Familie Schönenberger aus dem solothurnischen Erlinsbach mit Bernhardinerdame Olia. (Bild: David von Moos)

«Mit ihr kommen wir kaum vom Fleck!», lacht Vater Stefan Schönenberger. Viele Passanten halten an, um Olia zu streicheln – verständlich, dass es unserem Reporter gleich erging. Stefan Schöneneberger ist zusammen mit seinen Kindern zum ersten Mal an der Entlebucher Alpabfahrt in Schüpfheim. Es sind die familiären Wurzeln, die die 4 Solothurner mit ihrem Hund ins Entlebuch gezogen hat: Die Mutter von Schönenerger ist in Wolhusen aufgewachsen.

Den Schönenbergers gefällt es hier:

«Tolle Stimmung, gutgelaunte Leute und ein schöner Markt.»

Auch die 3 Kinder in Tracht und Edelweisshemd sind begeistert: «Es ist super hier!»

An einem schönen warmen Tag wie heute ist das regionale Entlebucher Bier gefragt! Es sind viele tausende Besucher unterwegs, für deren leibliches Wohl die zahlreichen Festbeizli besorgt sind.

Schon am Vormittag im T-Shirt. Hier wird Bier ausgeschenkt. (Bild: David von Moos)

Annalies Studer und Beat Emmenegger von der Trachtentanzgruppe bringen das diesjährige Festabzeichen unter die Leute.

Annalies Studer und Beat Emmenegger. (Bild: David von Moos)

Auf dem Festabzeichen ist jedes Jahr eine andere Alp abgebildet:

Heuer ziert die Alp Schlacht von Sörenberg das Festabzeichen. (Bild: David von Moos)

10:21 Uhr

Die Familie Zihlmann aus Schüpfheim versorgt die Ankömmlinge mit Kaffee. Der Schnaps in Vater Zihlmanns Hand liess unseren Reporter aufhorchen: So früh schon Kafi mit Schuss? Der Schüpfheimer entgegnete:

«Für einen Kaffee ist es nie zu früh – höchstens zu spät!»

Ganz schweizerisch in Edelweiss-Aufmachung – Papa Zihlmann passt die Ankömmlinge zusammen mit seinen Töchtern am Bahnhof ab. (Bild: David von Moos)

Eine solche Einstellung scheinen die Alt-Turnerinnen der Damenriege Emmenbrücke zu teilen. Sie sind startklar!

Hoch die Becher! Die Alt-Turnerinnen stossen an. (Bild: David von Moos)

10:08 Uhr

So viele Leute sieht der Bahnhof Schüpfheim wohl selten. (Bild: David von Moos)

Wenn am Bahnhof Schüpfheim das Gefühl von Dichtestress aufkommt – dann ist Entlebucher Alpabfahrt!

Die Alpabfahrt ist bei den Einheimischen ein beliebter Anlass. (Bild: David von Moos)

Samstag, 28. September – 10:06 Uhr

Die Entlebucher Alpabfahrt – ein Volksfest zu Ehren der Älplerfamilien. Auch dieses Jahr werden während knapp zwei Stunden nach und nach Kühe, Rinder, Kälber und Ziegen durch das Dorf Schüpfheim ziehen, begleitet von Zügel- und Brauchtumswagen. Unser Reporter ist vor Ort und berichtet live vom traditionellen und bewegenden Anlass.

Ab 11 Uhr wird die Alpabfahrt von Tele 1 live ausgestrahlt – ein Novum in der Schweizer Fernsehgeschichte. Verfolgen Sie das Spektakel über den Livestream.