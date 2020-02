Die Abdankungshalle auf dem Friedhof Staffeln bleibt während Sanierungsarbeiten geschlossen Am Montag beginnen die Sanierungsarbeiten an der offenen Abdankungshalle auf dem Friedhof Staffeln. Währenddessen wird die Halle nicht zur Verfügung stehen. 13.02.2020, 09.59 Uhr

Ein Blick in die Abdankungshalle, als am Tag des Friedhofs die neuen Waldgräber im Friedhof Staffeln eröffnet wurden. Bild: Jakob Ineichen, 15. September 2018

(lil) Am kommenden Montag starten die Sanierungsarbeiten an der offenen Abdankungshalle auf dem Friedhof Staffeln. Die Arbeiten dauern etwa einen Monat und kosten 75'000 Franken, wie die Stadt Luzern in einer Mitteilung schreibt. Während der Bauarbeiten bleibe die Abdankungshalle geschlossen.